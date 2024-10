eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto uudisti rahoituksia yli 400 miljoonan euron arvosta - Deutsche Bank uutena rahoittajana

Lehdistötiedote

24.10.2024, klo 10:30

Erikoisijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on sopinut Deutsche Bank AG:n kanssa 154 miljoonan euron rahoituksen. Lainoitettu kiinteistösalkku koostuu terveys- ja yhteiskuntapalvelukohteista Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Tämän lisäksi kesäkuussa rahasto jälleenrahoitti yli 250 miljoonan euron lainan nykyrahoittajien Nordean, Danske Bankin, Swedbankin ja Aktian kanssa.

Toteutettujen lainajärjestelyjen myötä rahasto on laajentanut ja vahvistanut rahoittajapohjaansa, varmistanut pitkäaikaisen rahoituksen sekä pidentänyt laina- ja korkosidonnaisuusaikoja.

eQ:n kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta kommentoi ”Olemme erityisen tyytyväisiä saadessamme kansainvälisen ja arvostetun toimijan, Deutsche Bankin rahoittajaksi eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastoon. Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja systemaattisesti töitä kansainvälisen rahoituksen saamiseksi ja Deutsche Bank on ollut yksi mielenkiintoisimmista toimijoista jo pitkän aikaa. On hienoa, että yhteistyö on nyt käynnistynyt. Yleisestikin rahoittajat ovat osoittaneet vahvan kiinnostuksen ja luottamuksen suomalaisia kiinteistöjä ja erikoissijoitusrahastomallia kohtaan. Rahoituksen saatavuus on selvästi parantunut samalla, kun korot laskevat. Rahoittajien kanssa saavutetaan nyt hyviä ja kestäviä rahoitusratkaisuja. eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston rahoittajat ovat kaikki merkittäviä toimijoita markkinassa ja yhdessä uusimman toimijan, Deutsche Bankin, kanssa mahdollistavat vahvan rahoitusaseman rahastolle pitkälle tulevaisuuteen. Kiitos kaikille mukana oleville tahoille järjestelyjen sujuvasta toteutuksesta."

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012. Rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2024 lopussa 1,75 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja valituissa kasvukeskuksissa.

Helsinki 24.10.2024

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194 / tero.estovirta@eQ.fi

