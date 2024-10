Equifax Canada appuie l’inclusion financière des nouveaux arrivants au Canada grâce au lancement du dossier de crédit international du consommateur

TORONTO, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax Canada a lancé le dossier de crédit international du consommateur, une solution novatrice conçue pour permettre aux prêteurs de prendre des décisions de crédit plus éclairées pour les nouveaux arrivants au Canada. La solution permet d’obtenir un pointage de crédit calibré à l’aide des antécédents de crédit des nouveaux arrivants provenant de leur pays d’origine. La plateforme offre aux prêteurs et aux nouveaux arrivants au Canada un moyen continu et sécurisé d’accéder aux renseignements de crédit mondiaux, ce qui est essentiel pour accéder à des services comme les logements, les cartes de crédit et les contrats de téléphonie mobile.

L’immigration au Canada continue de croître, et le pays est en voie d’avoir accueilli 500 000 nouveaux immigrants annuellement d’ici 2025. Bon nombre de ces nouveaux arrivants se retrouvent avec des antécédents de crédit qui passent souvent inaperçus par les institutions financières canadiennes. Les personnes nouvellement établies au Canada ont souvent des antécédents de crédit limités (généralement défini comme ayant 2 lignes de crédit ou moins), incluant aucun ou très peu d’antécédents de crédit, puisque le dossier de crédit de leur pays d’origine pourrait ne pas être considéré au Canada. Sans dossier de crédit plus robuste, les nouveaux arrivants pourraient devoir affronter de plus grands défis d’adaptation face à l’économie financière canadienne, comme l’accès aux cartes de crédit, aux prêts hypothécaires à taux avantageux ou à la location d’appartements. Disposer d’un pointage de crédit permet aux nouveaux arrivants au Canada d’accéder à de plus grandes possibilités financières.

Données robustes d’agences d’évaluation du crédit partout dans le monde

Le dossier de crédit international du consommateur permet aux nouveaux arrivants de tirer parti de leur profil de crédit mondial lorsqu’ils demandent d’accéder au crédit nécessaire pour bâtir leur vie financière au Canada. Il offre un moyen continu et sécurisé de connecter les données financières des consommateurs provenant des agences d’évaluation du crédit d’Equifax dans le monde entier, afin d’établir un pointage calibré et d’aider à fournir une visibilité financière aux personnes nouvellement établies au Canada. Grâce à ces renseignements fiables, les prêteurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et aider à élargir l’accès au crédit des nouveaux arrivants, en s’appuyant en partie sur leurs antécédents de crédit internationaux. Le dossier de crédit international du consommateur sera lancé en incluant des renseignements de crédit provenant de l’Inde, et le service est prévu s’étendre au Brésil, à l’Argentine et au Chili au cours des prochains mois. Une feuille de route à venir inclura 18 pays au total.

« À Equifax Canada, nous nous engageons à soutenir l’écosystème financier canadien afin d’offrir des occasions financières plus inclusives qui permettront aux gens d’aller de l’avant », a déclaré Sue Hutchison, présidente et directrice générale d’Equifax Canada. « Les nouveaux arrivants au Canada apportent une richesse de talents et d’ambitions au pays, et nous sommes fiers de jouer un rôle pour les aider à accéder au crédit dont ils ont besoin pour prospérer. Le dossier de crédit international du consommateur nous permet d’outiller ces personnes dès le premier jour, en les aidant à développer leurs racines financières et à contribuer à l’économie dynamique du Canada. »

La stratégie d’immigration au Canada est le fondement de sa croissance économique. Equifax Canada est prête à soutenir cette croissance, en offrant aux prêteurs un accès à des données mondiales fiables, en élargissant les possibilités de crédit et en favorisant un paysage financier plus inclusif pour tous les Canadiens et Canadiennes.

« L’inclusion financière ne se limite pas à l’accès au crédit », a ajouté Mme Hutchison. « Il s’agit de créer des occasions pour tous de réussir et de contribuer à l’économie. Equifax est fière de s’occuper de cette tâche en veillant à ce que les nouveaux arrivants disposent des outils dont ils ont besoin pour bâtir un avenir financier solide, ici au Canada. »

En réduisant les obstacles à l’accès financier, le dossier de crédit international du consommateur peut aider les nouveaux arrivants à réaliser leur plein potentiel dès leur arrivée, ainsi qu’aider les personnes déjà établies au Canada, en s’assurant qu’elles peuvent prospérer sur les plans financier et personnel.

