Le KFSHRC réalise la première greffe de lobe gauche du foie robotisée au monde

RIYAD, Arabie saoudite, 24 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) a réalisé une autre première mondiale en effectuant une transplantation du lobe gauche du foie entièrement robotisée à partir d’un donneur vivant. Le professeur Dieter Broering, Directeur exécutif de l’Organ Transplant Center of Excellence (Centre d’excellence en transplantation d’organes), garantit l’accès d’un plus grand nombre de patients à tous les avantages liés à la transplantation robotisée, à savoir une précision accrue, des délais de rétablissements raccourcis et un nombre de complications moins élevé.

Les greffes de foie à partir de donneurs vivants se limitent principalement aux greffes du lobe droit. L’avancée que constitue l’utilisation de la robotique dans les greffes de lobe gauche du foie offre un nouvel espoir pour les patients qui n’étaient auparavant pas éligibles pour une procédure de transplantation mini-invasive en raison de difficultés anatomiques.

L’intervention a été réalisée sur deux patients : un patient âgé de 26 ans atteint d’une maladie hépatique en phase terminale due à une hépatite auto-immune, et un patient âgé de 48 ans atteint d’une cholangite biliaire primitive (CBP). L’équipe médicale du KFSHRC a utilisé un système robotique de pointe pour transplanter des greffons du lobe gauche provenant de donneurs vivants. Cette technique a permis d’améliorer les résultats pour les receveurs et les donneurs. La précision du système robotique a permis d’obtenir de meilleures vues chirurgicales. Dans les deux cas, les résultats pour les patients ont été positifs, avec des saignements minimes et des séjours courts en unité de soins intensifs (2 à 4 jours).

Le KFSHRC a renforcé sa position en tant que leader mondial dans le domaine de la transplantation par chirurgie robotique. En 2023, il a réalisé la première greffe de foie entièrement robotisée à partir d’un donneur vivant, et 31 greffes de foie entièrement robotisées ont suivi. En 2024, il a de nouveau fait la une des journaux en réalisant la première transplantation cardiaque entièrement robotisée au monde.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

