Women’s Health Collective Canada accueille un nouveau membre, l’IWK Foundation, renforçant ainsi son alliance nationale en faveur de la recherche en santé des femmes

Women's Health Collective Canada (association canadienne pour l'équité en santé des femmes), alliance stratégique d'importantes fondations canadiennes du domaine de la santé des femmes et de fondations hospitalières, est fier d'annoncer que l'IWK Foundation compte désormais parmi ses membres. L'IWK Foundation, située à Halifax, en Nouvelle-Écosse, recueille des fonds pour apporter un soutien à IWK Health, établissement réputé dans les Maritimes et au-delà pour sa gamme complète de services de soins de santé des femmes et des enfants et ses projets de recherche. Son ralliement au collectif représente un jalon majeur pour WHCC, car il s'agit du premier nouveau membre à se joindre à l'alliance depuis sa fondation en 2021.

L’ajout de ce nouveau membre renforce la position de WHCC en tant qu’un des principaux organismes de bienfaisance canadiens consacrés à la santé des femmes. Pour la première fois, l’alliance compte des établissements d’un bout à l’autre du pays. Cette croissance consolide la capacité de WHCC de s’adresser à l’ensemble de la population du pays et de travailler avec des entreprises partenaires, ce qui donne une plus grande portée à ses initiatives et renforce sa capacité de s’attaquer à des problèmes majeurs de la santé des femmes par des collectes de fonds de grande envergure.

« Nous sommes très heureux d’accueillir en notre sein l’IWK Foundation », explique Sharlene Rutherford, présidente et cheffe de la direction de l’Alberta Women’s Health Foundation, membre fondateur de WHCC. « Nous avons ainsi encore plus d’outils pour améliorer la santé des femmes partout au pays. Cette croissance du collectif nous rappelle également de manière éloquente que la santé des femmes et la recherche dans ce domaine sont des enjeux que nous devons prendre au sérieux et qui exigent tout un travail de collaboration pour l’obtention de résultats. Ensemble, nous allons continuer de réaliser des progrès et d’avoir une incidence concrète sur la vie des femmes au Canada. »

« L’IWK Foundation est fière de se joindre à Women’s Health Collective Canada », déclare Jennifer Gillivan, présidente et cheffe de la direction de la Fondation. « L’alliance renforce notre capacité de répondre aux besoins pressants en santé des femmes en menant des recherches qui vont améliorer la qualité des soins, et ce, pendant plusieurs générations. C’est un honneur pour nous de nous joindre à ce groupe exceptionnel d’organisations qui partagent le même engagement à l’égard de la santé des femmes et de travailler à l’amélioration de la santé de toutes les femmes. »

Au sujet de Women’s Health Collective Canada

Women’s Health Collective Canada (WHCC) est une alliance stratégique unissant trois des principales fondations de santé des femmes et d’hôpitaux du Canada pour amasser des fonds et faire progresser l’équité dans la recherche sur la santé des femmes par des initiatives unifiées de défense des intérêts partout au pays. Par la collaboration, les fondations faisant partie de WHCC rassemblent leurs ressources et leur capacité de collecte de fonds pour lutter contre les traditionnelles iniquités en matière de santé qui nuisent à la recherche médicale dans ce domaine. WHCC rassemble la BC Women’s Health Foundation, l’Alberta Women’s Health Foundation, la Women’s College Hospital Foundation et l’IWK Foundation.

Pour en savoir plus sur WHCC, nos membres et leurs travaux, ou pour faire un don, consultez www.whcc.ca.

Au sujet de l’IWK Foundation

L’IWK Foundation a pour mission d’encourager l’excellence dans le domaine de la santé des femmes et des enfants et des recherches médicales qui y sont consacrées. Elle collabore avec IWK Health afin de concrétiser leur vision commune, qui est de prodiguer des soins de qualité aux femmes, aux enfants, aux jeunes et aux familles des provinces maritimes et d’ailleurs. Nos donatrices et donateurs passionnés souhaitent de tout leur cœur changer la donne pour les familles des Maritimes et ont versé à cette fin plus de 25,2 millions de dollars l’année dernière pour les priorités les plus pressantes d’IWK en matière de soins. Les fonds recueillis servent également à favoriser le rôle de chef de file mondial d’IWK en matière de recherche et de partage des connaissances, ce qui a pour but ultime d’améliorer des millions de vies partout dans le monde. Consultez www.iwkfoundation.org pour en savoir plus.

