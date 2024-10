EBCファイナンシャルグループ (EBC Financial Group) とオックスフォード大学 (University of Oxford) 経済学部、マクロ経済と気候に関するWERDエピソードを発表

英国・オックスフォード発, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBCファイナンシャルグループ (EBC) は、高い評価を得ている「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」 (WERD) ウェビナーシリーズの2024~2025年版について、オックスフォード大学経済学部との協力関係の継続を発表した。 今回のイベントは、「サステナビリティの維持: 経済成長と気候レジリエンスのバランス (Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience)」と題し、ハイブリッド形式でパネルディスカッションを行う初のWERDイベントとなる。 また、EBCとオックスフォード大学経済学部とのコラボレーションは、3月の成功に続いて今年2回目となる。 EBCとオックスフォード大学経済学部との継続的な協力関係は、「脱税の経済学 (The Economics of Tax Evasion)」に焦点を当てた前回のWERDウェビナーの成功をさらに展開させたものである。 前回セッションでは、脱税が世界経済と地域経済の双方に与える影響を探り、複雑な経済問題に取り組む上での金融リテラシーの重要性を強調した。

今回のハイブリッド・イベントは、2024年11月14日にクライストチャーチコレッジ (Christ Church College) のサー・マイケル・ダメット講義室 (Sir Michael Dummett Lecture Theatre) で開催され、著名なオピニオンリーダーたちが一堂に会し、経済政策と環境サステナビリティの交差点について議論する。





このイベントは、世界的な気候変動問題がさらに切迫する中、サステナブルな開発の促進における金融セクターの役割がますます注目される重要な時期に開催される。 今日の経済情勢において、金融戦略と環境スチュワードシップを整合させることは不可欠である。 EBCは、今回のWERDのエピソードを後援することで、気候変動への回復力と持続可能な経済成長という喫緊の課題への取り組みに重点を移していく。 パネルディスカッションでは、マクロ経済政策が、経済の安定を確保しつつ、世界の喫緊の環境問題のいくつかに取り組む上でどのように役立つかを探る。 この時宜を得た対話は、金融市場がサステナビリティにおいていかに主導的役割を果たせるかについての議論を促進するというEBCのコミットメントを裏付けるものである。

EBCのデイヴィッド・バレット (David Barrett) CEOは、協力関係の継続に対する熱意を次のように表明した。「2024~2025年版の第2回WERDウェビナーシリーズでオックスフォード大学経済学部と再び提携できることをうれしく思います。 このコラボレーションは、学術研究を推進し、マクロ経済の視点を通じて気候変動という喫緊の課題に取り組むという弊社のコミットメントを体現するものです。 EBCファイナンシャルグループでは、有意義な変化を推進する戦略的パートナーシップの力を信じており、よりサステナブルな未来を形作るという集団的使命において、このような尊敬すべきパートナーを支援できることを誇りに思っています。」

セッションの進行役を務める予定の、対外関係副部長兼経済学准教授のバヌ・デミール・パケル (Banu Demir Pakel) は次のように付け加えている。「WERDの特別エピソードの後援企業としてEBCファイナンシャルグループを再度迎えられることを嬉しく思っています。 前回のWERDでは、EBCファイナンシャルグループのデイヴィッド・バレットCEOを迎え、『脱税の経済学』について討論し、業界の見識がアカデミックな論議においていかに貴重なものであるかを立証しました。 この成功に基づき、私共では、業界の方々をゲストに迎え、『マクロ経済学と気候 (Macroeconomics and Climate)』をテーマにしたアンドレア・キアヴァリ教授 (Professor Andrea Chiavari) の基調講演を交えた、より大規模なハイブリッドパネルイベントの開催を心待ちにしています。 私たち経済学部は、学術界と産業界の間のオピニオンリーダーとしての議論を促進することを誇りにしており、EBCの継続的な支援に感謝します。 盛況なイベントを楽しみにしています。」

オックスフォード大学経済学部は、その厳格な学術研究と経済政策への多大な貢献で世界中で高い評価を受けている。 参加者は、学術界と金融界双方からの視点に基づき、マクロ経済原則がサステナブルな成長目標といかに合致しうるかについて、貴重な洞察を得ることができる。 このイベントは、理論と実践のギャップを埋める討議により、経済政策がいかにして環境関係のレジリエンスを高め、世界経済の安定を確保できるかについて、将来を見据えた見解を提供する。 また、参加者は、持続可能な成長を達成するために、企業や機関が既に取り組んでいる、または今後取るべき実践的なステップについて、業界のリーダーによる講演を聞くことができる。

サステナブル開発のより広範なビジョンを受け入れる

EBCファイナンシャルグループの本イニシアティブへの支援は、同社の戦略的なグローバル展開の重要な局面と重なるものだ。 ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニーといった主要な金融拠点の他に、東南アジア、ラテンアメリカ、アフリカ、インドといった新興市場でも活動を拡大しているEBCは、堅固でサステナブルな金融ソリューションを提供することで各地域市場のエンパワーメントを目指している。 またEBCは、オックスフォード大学経済学部のような一流の学究機関と協力することで、従来大手金融機関が十分なサービスを提供してこなかった地域における前向きな変革の触媒としての役割を強化することを目指す。

今年のWERDイベントの収益は、オックスフォード大学経済学部と、その目標である先進的研究や世界トップクラスの教育を支援するために役立てられる。 イベントへの参加登録は現在受付中で、世界中の聴衆に対応できるよう、対面式とオンラインの両方で参加が可能である。 参加予約はこちらのリンクから。

