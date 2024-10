EBC Financial Group 與牛津大學經濟學系宣布舉辦關於宏觀經濟學與氣候的 WERD 網絡研討會

牛津,英國, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 現欣然宣布將繼續與牛津大學經濟學系合作,舉辦 2024-2025 年度廣受好評的「經濟學家做了些甚麼」(WERD) 網絡研討會系列。 即將舉辦的活動將是 WERD 首次以混合形式舉辦專題討論會,主題為「保持可持續性:平衡經濟增長與氣候適應力」, 這也是 EBC 和牛津大學經濟學系繼今年 3 月的成功合作後的再次合作。 EBC 與牛津大學經濟學系的持續合作建立在雙方於此前成功舉辦 WERD 網絡研討會的基礎,先前的研討會重點討論「逃稅的經濟學」, 當時探討了逃稅對全球和當地經濟的影響,強調了財務知識對解決複雜經濟問題的重要性。

此次混合形式的活動將於 2024 年 11 月 14 日在基督教會學院的 Sir Michael Dummett 講堂舉行,屆時將匯聚傑出的思想領袖,共同討論經濟政策與環境可持續發展之間的相互性。





隨着全球氣候問題加劇,此次活動恰逢其時,因為金融行業在促進可持續發展方面的作用受到更大關注。 在當前的經濟環境中,將金融策略與環境責任結合至關重要。 透過贊助即將舉辦的 WERD 網絡研討會,EBC 將聚焦應對氣候適應力和可持續經濟增長這個迫切問題。 專題討論將探討宏觀經濟政策如何應對全球最迫切的環境問題,同時確保經濟穩定。 這一恰逢其時的對話突顯了 EBC 在促進討論金融市場如何在可持續發展方面發揮引領作用的承諾。

EBC Financial Group (UK) Ltd 行政總裁 David Barrett 對雙方的持續合作感到興奮:「我們很高興能再次與牛津大學經濟學系合作,舉辦 2024-2025 年第二次『經濟學家做了些甚麼』網絡研討會。 此次合作體現了我們在推進學術研究和利用宏觀經濟角度應對氣候變化這個迫切問題上的承諾。 EBC Financial Group 相信策略合作夥伴能夠推進有意義的變革,我們很榮幸能支援如此備受尊崇的合作夥伴,共同塑造更加可持續的未來。」

本次研討會的主持人兼外部合作副主管、經濟學副教授 Banu Demir Pakel 補充:「我們非常欣喜 EBC Financial Group 能再次贊助『經濟學家做了些甚麼』(WERD) 特別網絡研討會。 在之前的 WERD 網絡研討會中,我們邀請了 EBC Financial Group (UK) Ltd 的行政總裁 David Barrett,討論了『逃稅的經濟學』,證明了業界的真知灼見對學術討論有多麼重要。 鑒於此前研討會的成功,我們期待舉辦更大規模的混合形式專題活動,並邀請更多業界嘉賓,以及由 Andrea Chiavari 教授就『宏觀經濟學與氣候』主題進行主題演講。 經濟學系很高興能促進學術界與金融行業思想領袖的討論,並對 EBC 的持續支援表示感謝。 我們期待此次活動取得圓滿成功。」

牛津大學經濟學系以其嚴謹的學術研究和對經濟政策的重要貢獻而享譽全球。 與會者將從學術界和金融界的觀點中關於宏觀經濟原則如何配合可持續增長目標的寶貴見解。 透過彌合理論與實踐之間差距的討論,本次活動將提供前瞻性的視角,探討經濟政策如何提升環境適應力並確保全球經濟穩定。 與會者還將獲得行業領袖關於企業和機構為實現可持續增長所能夠和正在採取的實際步驟。

塑造更廣闊的可持續發展願景

EBC Financial Group 對此舉的支援正值其全球策略擴展之際。 隨着其在倫敦、香港、東京、新加坡和悉尼等主要金融中心,以及東南亞、拉丁美洲、非洲和印度等新興市場的業務不斷擴大,EBC 致力為當地市場提供強大且可持續的金融解決方案。 透過與牛津大學經濟學系等頂尖學術機構的合作,EBC 旨在加強其作為促進正面變革的催化劑之作用,特別是在傳統上未獲主要金融機構充分服務的地區。

本年度 WERD 活動所得將用於支援牛津大學經濟學系,以及幫助該系提供頂尖研究和世界一流教育的目標。 活動現已開始接受報名,提供現場及線上參與途徑,以滿足全球各地人士的需要。 如需預約,請瀏覽此連結。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位,在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎,一直遵守最高道德標準及國際法規,並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗,經歷及安然步過多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位,確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起,EBC 支援牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列,旨在揭開經濟學的神祕面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

傳媒聯絡:

Savitha Ravindran

全球公共關係經理(歐洲、中東和非洲、拉丁美洲)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

全球公共關係經理(亞太區、拉丁美洲)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

全球公共關係主管

douglas.chew@ebc.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaaa905a-4c02-44a0-bf7d-b8be3dec4b36/zh-Hant