Communiqué de presse : T3 2024 : Croissance des ventes de 15,7% soutenue par une séquence des ventes de vaccins plus favorable qu’anticipée; Sanofi relève ses perspectives de BNPA des activités 2024 suite à la forte performance

T3 2024 : Croissance des ventes de 15,7% soutenue par une séquence des ventes de vaccins plus favorable qu’anticipée; Sanofi relève ses perspectives de BNPA des activités 2024 suite à la forte performance

Paris, le 25 octobre 2024

T3 2024 : Croissance des ventes de 15,7% à TCC et BNPA(1) des activités de €2,86

Les ventes de Dupixent ont augmenté de 23,8% à 3 476 millions d’euros ; objectif d’environ 13 milliards de ventes en 2024 confirmé

Les nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 67,1% à 727 millions d’euros, soutenus par ALTUVIIIO, Nexviazyme et Rezurock

Les ventes de Vaccins augmentent de 25,5%, en raison d’une séquence des ventes de vaccins grippe plus favorable qu’anticipée ainsi que de Beyfortus grâce à l’homologation de capacités de production supplémentaires

Les ventes d’Opella sont en hausse de 7,9%, supportées par l’acquisition de Qunol

Les dépenses de R&D ont augmenté de 12,7%.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 6,4%, sensiblement moins que la croissance des ventes contribuant positivement à la rentabilité

Le BNPA des activités est de €2,86, en hausse de 12,2% à données publiées et en hausse de 17,6% à TCC

Le BNPA IFRS est de €2,25, en hausse de 11,9% à données publiées

Avancées du pipeline au T3

Quatre approbations obtenues: Dupixent dans la BPCO (USA, Chine), Dupixent dans l’œsophagite à éosinophiles de l’adolescent (USA), et Sarclisa dans le myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND), non éligibles à une transplantation (USA)

Quatre études de phase 3 positives: Dupixent dans la BP, Dupixent dans l’UCS, tolebrutinib dans la SEP-SP non active, et Sarclisa chez des patients atteints de MMND, éligibles à une transplantation

Opella (Santé Grand Public)

Le 21 octobre, Sanofi a entamé des négociations exclusives avec CD&R pour le transfert d’une participation de contrôle dans Opella.*





Augmentation des perspectives de BNPA(1) des activités 2024

Le 21 octobre 2024, les perspectives de BNPA(1) ont été augmentées. Sanofi s’attend désormais à une croissance du BNPA(1) des activités à TCC(2) au moins dans le bas de la fourchette à un chiffre (“low single digit”) soutenue par la forte performance de l’activité. Ceci reflète les nouvelles perspectives excluant Opella décrites dans le communiqué du 21 octobre 2024. L’effet de change sur le BNPA(1) des activités 2024 est estimé à environ -5,5% à -6,5% en appliquant les taux de change moyens d’octobre 2024.





Paul Hudson, Directeur Général : "Nous avons réalisé une croissance des ventes de près de 16% au troisième trimestre qui reflète la dynamique de notre portefeuille de produits. Cette performance a été soutenue par une séquence favorable des ventes des vaccins grippe et de Beyfortus, la croissance de 67% de nos nouveaux médicaments ainsi que par une progression de Dupixent tirée par les volumes. Dupixent est maintenant le premier traitement biologique homologué dans la BPCO aux États-Unis, en Europe ainsi qu’en Chine, nous permettant ainsi de mettre à disposition ce nouveau médicament innovant à des centaines de milliers de patients. La transformation de notre pipeline continue de progresser avec l'obtention de quatre nouvelles approbations et quatre résultats positifs de phase 3, y compris pour le tolebrutinib dans la sclérose en plaques secondairement progressive non active, une maladie avec d’importants besoins médicaux non satisfaits. Nous avons engagé des négociations exclusives avec CD&R pour le transfert d’une participation majoritaire d’Opella, permettant ainsi à Sanofi de se concentrer sur les médicaments innovants et les vaccins. Compte tenu de la très bonne performance du trimestre, nous avons récemment revu à la hausse nos perspectives de BNPA des activités. Cette dynamique ouvre déjà la voie au fort rebond du BNPA des activités que nous anticipons pour 2025.”

T3 2024 Variation Variation à TCC 9M 2024 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 13 438 m€ +12,3% +15,7% 34 647 m€ +7,8 % +11,1 % Résultat net IFRS publié 2 815 m€ +11,5% — 5 061 m€ -15,0% — BNPA IFRS publié 2,25 € +11,9% — 4,05 € -14,9% — Cash flow libre(3) 3 327 m€ +79,5% — 3 872 m€ -22,3 % — Résultat opérationnel des activités 4 607 m€ +14,4 % +19,9 % 10 263 m€ +1,7 % +8,8 % Résultat net des activités(1) 3 585 m€ +12,2 % +17,5 % 7 965 m€ -1,3 % +5,5 % BNPA des activités(1) 2,86 € +12,2 % +17,6 % 6,37 € -1,2 % +5,6 %

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 7) (1) Le commentaire du compte de résultat net des

activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Les comptes de résultats consolidés du T3

et des neuf premiers mois de 2024 figurent en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Sur la base d’une estimation

préliminaire du BNPA des activités de 2023 hors Opella de 7,25 €; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 7). *La transaction proposée

reste soumise à la finalisation des accords définitifs, à l'achèvement des procédures sociaux appropriés et aux approbations réglementaires usuelles.

