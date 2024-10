25th October 2024

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 24th October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,451 Lowest price per share (pence): 739.00 Highest price per share (pence): 769.00 Weighted average price per day (pence): 759.3730

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 72,018,409 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 72,018,409 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 759.3730 13,451 739.00 769.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 24 October 2024 11:03:39 14 739.00 XLON 00306786763TRLO1 24 October 2024 12:17:17 71 743.00 XLON 00306789514TRLO1 24 October 2024 12:17:17 52 744.00 XLON 00306789515TRLO1 24 October 2024 12:17:18 36 744.00 XLON 00306789516TRLO1 24 October 2024 12:17:18 2 744.00 XLON 00306789517TRLO1 24 October 2024 12:43:36 83 744.00 XLON 00306790518TRLO1 24 October 2024 12:43:36 10 744.00 XLON 00306790519TRLO1 24 October 2024 13:07:56 10 745.00 XLON 00306790890TRLO1 24 October 2024 13:25:57 110 749.00 XLON 00306791266TRLO1 24 October 2024 13:33:39 31 751.00 XLON 00306791523TRLO1 24 October 2024 13:33:39 1 751.00 XLON 00306791524TRLO1 24 October 2024 13:33:39 76 751.00 XLON 00306791525TRLO1 24 October 2024 13:33:41 80 753.00 XLON 00306791527TRLO1 24 October 2024 13:33:41 97 753.00 XLON 00306791528TRLO1 24 October 2024 13:33:41 116 753.00 XLON 00306791529TRLO1 24 October 2024 13:33:41 101 753.00 XLON 00306791530TRLO1 24 October 2024 13:38:56 26 754.00 XLON 00306791766TRLO1 24 October 2024 13:38:56 26 754.00 XLON 00306791767TRLO1 24 October 2024 13:47:35 110 752.00 XLON 00306792068TRLO1 24 October 2024 13:47:35 74 752.00 XLON 00306792069TRLO1 24 October 2024 13:47:35 108 752.00 XLON 00306792070TRLO1 24 October 2024 13:47:35 190 752.00 XLON 00306792071TRLO1 24 October 2024 13:47:35 108 752.00 XLON 00306792072TRLO1 24 October 2024 13:47:36 59 751.00 XLON 00306792073TRLO1 24 October 2024 13:47:36 50 751.00 XLON 00306792074TRLO1 24 October 2024 13:47:38 112 752.00 XLON 00306792075TRLO1 24 October 2024 13:47:38 105 752.00 XLON 00306792076TRLO1 24 October 2024 13:47:38 102 752.00 XLON 00306792077TRLO1 24 October 2024 13:47:38 95 752.00 XLON 00306792078TRLO1 24 October 2024 13:54:19 109 750.00 XLON 00306792268TRLO1 24 October 2024 14:04:28 112 751.00 XLON 00306792764TRLO1 24 October 2024 14:31:09 107 754.00 XLON 00306793823TRLO1 24 October 2024 14:34:50 114 753.00 XLON 00306793989TRLO1 24 October 2024 14:51:01 229 753.00 XLON 00306794792TRLO1 24 October 2024 14:51:01 18 754.00 XLON 00306794793TRLO1 24 October 2024 14:51:01 112 754.00 XLON 00306794794TRLO1 24 October 2024 14:52:49 110 758.00 XLON 00306794884TRLO1 24 October 2024 14:52:49 116 758.00 XLON 00306794885TRLO1 24 October 2024 14:52:49 103 758.00 XLON 00306794886TRLO1 24 October 2024 14:52:49 286 758.00 XLON 00306794887TRLO1 24 October 2024 14:52:49 110 758.00 XLON 00306794888TRLO1 24 October 2024 14:52:49 101 758.00 XLON 00306794889TRLO1 24 October 2024 14:52:49 97 758.00 XLON 00306794890TRLO1 24 October 2024 14:52:49 103 758.00 XLON 00306794891TRLO1 24 October 2024 14:52:49 106 758.00 XLON 00306794892TRLO1 24 October 2024 14:53:18 128 755.00 XLON 00306794905TRLO1 24 October 2024 14:53:18 93 755.00 XLON 00306794906TRLO1 24 October 2024 14:53:36 14 756.00 XLON 00306794915TRLO1 24 October 2024 14:53:36 112 756.00 XLON 00306794916TRLO1 24 October 2024 14:53:36 115 756.00 XLON 00306794917TRLO1 24 October 2024 15:00:30 110 756.00 XLON 00306795165TRLO1 24 October 2024 15:05:28 365 757.00 XLON 00306795414TRLO1 24 October 2024 15:05:28 372 757.00 XLON 00306795415TRLO1 24 October 2024 15:05:28 107 757.00 XLON 00306795416TRLO1 24 October 2024 15:05:28 103 757.00 XLON 00306795417TRLO1 24 October 2024 15:05:28 100 757.00 XLON 00306795418TRLO1 24 October 2024 15:05:28 107 757.00 XLON 00306795419TRLO1 24 October 2024 15:05:28 111 757.00 XLON 00306795420TRLO1 24 October 2024 15:05:28 115 757.00 XLON 00306795421TRLO1 24 October 2024 15:05:28 107 757.00 XLON 00306795422TRLO1 24 October 2024 15:05:28 110 757.00 XLON 00306795423TRLO1 24 October 2024 15:17:13 109 759.00 XLON 00306796112TRLO1 24 October 2024 15:17:13 109 759.00 XLON 00306796113TRLO1 24 October 2024 15:44:04 370 765.00 XLON 00306797471TRLO1 24 October 2024 15:44:04 3 765.00 XLON 00306797472TRLO1 24 October 2024 15:44:04 531 764.00 XLON 00306797473TRLO1 24 October 2024 15:44:04 24 764.00 XLON 00306797474TRLO1 24 October 2024 15:44:57 400 762.00 XLON 00306797503TRLO1 24 October 2024 15:44:57 57 762.00 XLON 00306797504TRLO1 24 October 2024 15:44:58 417 761.00 XLON 00306797505TRLO1 24 October 2024 15:44:58 572 761.00 XLON 00306797506TRLO1 24 October 2024 15:44:58 39 762.00 XLON 00306797507TRLO1 24 October 2024 15:47:10 61 765.00 XLON 00306797625TRLO1 24 October 2024 15:47:10 274 765.00 XLON 00306797626TRLO1 24 October 2024 15:51:23 151 766.00 XLON 00306797955TRLO1 24 October 2024 15:51:23 9 766.00 XLON 00306797956TRLO1 24 October 2024 15:51:23 75 767.00 XLON 00306797957TRLO1 24 October 2024 15:51:23 99 767.00 XLON 00306797958TRLO1 24 October 2024 15:51:23 107 767.00 XLON 00306797959TRLO1 24 October 2024 15:51:23 215 767.00 XLON 00306797960TRLO1 24 October 2024 15:51:28 111 766.00 XLON 00306797961TRLO1 24 October 2024 15:54:32 111 765.00 XLON 00306798210TRLO1 24 October 2024 15:54:32 110 765.00 XLON 00306798211TRLO1 24 October 2024 15:54:32 110 765.00 XLON 00306798212TRLO1 24 October 2024 15:55:38 62 768.00 XLON 00306798297TRLO1 24 October 2024 15:55:38 101 768.00 XLON 00306798298TRLO1 24 October 2024 15:59:20 26 766.00 XLON 00306798465TRLO1 24 October 2024 15:59:20 87 766.00 XLON 00306798466TRLO1 24 October 2024 16:00:19 228 769.00 XLON 00306798575TRLO1 24 October 2024 16:00:19 19 769.00 XLON 00306798576TRLO1 24 October 2024 16:00:21 133 768.00 XLON 00306798579TRLO1 24 October 2024 16:00:21 81 768.00 XLON 00306798580TRLO1 24 October 2024 16:00:32 81 765.00 XLON 00306798586TRLO1 24 October 2024 16:00:32 133 765.00 XLON 00306798587TRLO1 24 October 2024 16:06:55 107 764.00 XLON 00306798923TRLO1 24 October 2024 16:14:08 107 764.00 XLON 00306799431TRLO1 24 October 2024 16:14:08 107 764.00 XLON 00306799432TRLO1 24 October 2024 16:16:42 171 763.00 XLON 00306799647TRLO1 24 October 2024 16:17:55 38 763.00 XLON 00306799722TRLO1 24 October 2024 16:17:55 67 763.00 XLON 00306799723TRLO1 24 October 2024 16:21:15 4 762.00 XLON 00306799917TRLO1 24 October 2024 16:21:19 110 762.00 XLON 00306799919TRLO1 24 October 2024 16:21:19 315 762.00 XLON 00306799920TRLO1 24 October 2024 16:21:19 618 762.00 XLON 00306799921TRLO1 24 October 2024 16:24:36 221 761.00 XLON 00306800120TRLO1 24 October 2024 16:24:40 108 761.00 XLON 00306800125TRLO1 24 October 2024 16:24:40 97 761.00 XLON 00306800126TRLO1 24 October 2024 16:26:43 209 760.00 XLON 00306800290TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970