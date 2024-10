Lancement de l’édition 2024 de la Campagne du coquelicot de La Légion royale canadienne

OTTAWA, Ontario, 25 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot 2024 de La Légion royale canadienne a débuté aujourd'hui avec en lumière un plus grand accès aux coquelicots que jamais auparavant, des récits du Souvenir sur les anciens combattants et vétérans du Canada mettant en valeur l'Aviation royale canadienne (ARC), un nouveau planificateur de cérémonie à l’intention des enseignants, et des centaines de nouveaux sites et emplacements qui se soumettront à une pause de publicité afin d'encourager les Canadiens et Canadiennes à observer la période de deux minutes de silence.

« Il y a tellement de façons de témoigner de notre gratitude pour les sacrifices consentis par nos anciens combattants et vétérans », a suggéré M. Berkley Lawrence, président de la Direction nationale. « À cet égard, je suis très fier des nouvelles initiatives que la Légion présente cette année et qui visent à faciliter la participation des Canadiens et des Canadiennes au Souvenir collectif. »

Des façons traditionnelles et nouvelles de donner

Cette année, suite à une première collaboration avec Amazon Canada, la Légion présente une autre façon de se procurer un coquelicot. En effet, une nouvelle vitrine sur Amazon.ca offrira des coquelicots pour des dons de 2 $, de 5 $, de 10 $ et de 20 $, et ce, jusqu'au 11 novembre. Tous les fonds amassés seront versés directement au Fonds de fiducie du coquelicot de la Légion pour aider à soutenir nos vétérans et leurs familles. La vitrine de la Légion sur Amazon offrira également d'autres produits, tels que des enseignes de pelouse « Nous nous souvenons » et des coquelicots de fenêtre à néon rouge (DEL) qui continueront d'être offerts après le 11 novembre, et qui aideront les Canadiens et Canadiennes à se souvenir. Une vaste collection d'articles peut être trouvée à la Boutique du coquelicot de la Légion.

Les boîtes de coquelicots traditionnelles seront de nouveau disponibles pour les dons et la distribution de coquelicots dans des milliers d'endroits. De plus, 1 000 boîtes de don « Donnez. Commémorez. » à paiement sans contact seront utilisées dans de nombreuses filiales de la Légion, ainsi que dans certains magasins de vente au détail et certains succursales RBC. Avec des options de 2 $, de 5 $ et de 10 $ quant à un don, les donateurs peuvent également s’y procurer un coquelicot. De plus, les supporteurs peuvent faire un don en ligne à Légion.ca.

Tous les fonds recueillis à travers le pays dans le cadre de la Campagne du coquelicot servent à soutenir les vétérans et leurs familles. Ce qui est donné localement est utilisé localement. Chaque année, près de 20 millions sont versés par de généreux donateurs.

Histoires de coquelicots : Plein feux 2024 sur l’Aviation royale canadienne

L'édition d'« Histoires de coquelicots » de cette année rend hommage aux membres de l'Aviation royale canadienne (ARC) tombés au champ d'honneur, alors que 2024 marque le 100e anniversaire de l'ARC. Lorsque les gens se rendent sur le site Histoires de coquelicots pour scanner leur coquelicot à l'aide de leur téléphone intelligent, ils sont d'abord dirigés vers de courts récits personnels de membres de l'ARC. Ils seront aussi amenés à lire des récits d'anciens combattants de toutes les armes des Forces armées canadiennes qui ont donné leur vie au service de notre pays. L'initiative Histoires de coquelicots vise à aider les gens à établir des liens plus sentis et personnels avec nos anciens combattants.

L'importance du Souvenir : Nouveau guide de cérémonie, les deux minutes de silence

La Légion introduit cette année un nouveau guide de cérémonie à l'intention des enseignants, accessible partout au pays. Le guide contient de l'information et des outils de base pour l'organisation, dans les établissements d'enseignement, d'une cérémonie complète du Souvenir dans une perspective axée sur les jeunes. Gratuit, ce guide a été créé en partenariat avec Anciens Combattants Canada et le ministère de la Défense nationale. C’est là une autre façon d’assumer la mission de la Légion et de veiller à ce que les prochaines générations contribuent à perpétuer le Souvenir de nos anciens combattants et vétérans tombés au champ d'honneur.

Le moment le plus sacré des cérémonies du jour du Souvenir est sans doute le deux minutes de silence que l'on prend chacun et chacune pour se recueillir sur les sacrifices de nos anciens combattants et vétérans, et commémorer leur souvenir avec une profonde gratitude. Le programme de la Légion visant à encourager cette action a connu une croissance spectaculaire cette année, avec des douzaines de nouveaux participants organisationnels et commerciaux. La Légion présente également quelque messages d'intérêt public spéciaux pour inviter les gens à observer les deux minutes de silence, et ce, peu importe où ils se trouvent.

Coquelicots et couronnes biodégradables : Pour un meilleur respect de notre environnement

Les coquelicots et couronnes biodégradables de la Légion sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux naturels tels que le papier, le velours de coton, le plâtre, la mousse et le bambou, ce qui permet à la Légion de réduire son empreinte écologique. Cela dit, ces articles seront de nouveau mis en valeur dans le cadre de la campagne 2024, mais vu que ces articles ont été lancés il y a quelques années seulement, il pourrait s'écouler un certain temps avant que les inventaires résiduels des anciens modèles ne soient écoulés; ne vous étonnez donc pas de trouver des articles d'une version antérieure dans votre assortiment.

Symboles du Souvenir : Boutique du coquelicot

Les Canadiens et Canadiennes qui recherchent des symboles du Souvenir durant la période du Souvenir et au-delà peuvent les trouver au magasin en ligne de la Légion, soit la Boutique du coquelicot. On pourra y trouver un choix de centaines d'articles à caractère hautement respectueux, dont entre autres des bijoux et vêtements de qualité dont la plupart sont ornés du coquelicot du Souvenir.

Parmi la grande variété d'articles du Souvenir offerts cette année pour manifester notre appui à nos anciens combattants et vétérans, on retrouve une Lumière coquelicot à DEL, une enseigne de pelouse de conception nouvelle, et l'épingle centrale (type papillon) de coquelicot toujours populaire pour aider à garder les coquelicots bien en place. L'achat de tout article par l’entremise soit de la Boutique du coquelicot, de la nouvelle vitrine de la Légion sur Amazon, ou d'une filiale de la Légion, vous assurera que l’article sur le thème du coquelicot est bel et bien un article officiel créé et endossé par la Légion.

Le Souvenir par la Lumière

À compter du vendredi 25 octobre, de beaux coquelicots représentant les anciens combattants canadiens tombés au champ d'honneur se déverseront en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement et sur le bâtiment du Sénat. La Pluie de coquelicots virtuelle aura lieu jusqu'au 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (HE). Les 5, 10 et 11 novembre, cette présentation virtuelle se prolongera jusqu'à minuit. Des coquelicots virtuels glisseront également en cascade sur la « lanterne Kipnes » du Centre national des arts le 11 novembre, de sept heures à minuit (HE).

De nombreux points de repère et sites canadiens bien connus, tels que la tour de Calgary, le stade Place BC, les Voiles de Lumière de Place du Canada, la tour CN, le signe de la ville de Toronto, les chutes Niagara et l'enseigne de la ville d'Ottawa du Marché By, entre autres, s'illumineront également à divers moments au cours des deux prochaines semaines en guise de soutien à la Campagne nationale du coquelicot et à la période du Souvenir.

De plus, dès le 25 octobre et tous les soirs suivants, deux écrans géants sur la Colline du Parlement diffuseront également le Mur virtuel d'Honneur, une vidéo silencieuse présentant un photomontage de visages d'anciens combattants et de vétérans canadiens décédés, le tout rendu possible grâce à des photos soumises par des Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays.

Cérémonie nationale, Défilé aérien d’avions d’époque, Localisateur de cérémonies

Une émouvante cérémonie nationale du jour du Souvenir, organisée par la Légion, aura lieu le 11 novembre au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. Comme toujours, il y aura un grand défilé d'anciens combattants et de vétérans ainsi qu'un défilé aérien de CF-18. En hommage au 100e anniversaire de l'Aviation royale du Canada, on s'attend aussi à ce que plusieurs avions militaires d'époque soient de la partie.

La cérémonie nationale sera diffusée en direct et accessible sur la page Facebook de la Légion. Les diffuseurs nationaux couvriront également cette cérémonie à la télévision.

Des filiales de la Légion continuent de s'ajouter au localisateur de cérémonies à Legion.ca afin de permettre aux Canadiens et Canadiennes de trouver une cérémonie du Souvenir organisée par la filiale la plus près de chez eux. Les personnes intéressées peuvent également s'enquérir auprès de leurs filiales locales des heures et des lieux des cérémonies.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 260 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

