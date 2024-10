Credit Agricole Nord de France - Resultats Financiers au 30 Septembre 2024

Lille, le 25 octobre 2024

Résultats financiers au 30 Septembre 2024

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Septembre 2024 Septembre 2023 Variation

Activité : Encours de collecte globale 38 188 M€ 37 110 M€ 2,90% Encours de crédit 28 749 M€ 28 862 M€ -0,39% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 494,2 M€ 455,6 M€ 8,47% Résultat Brut d’Exploitation 206,9 M€ 158,7 M€ 30,38% Résultat Net 126,7 M€ 114,7 M€ 10,45% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 545,8 M€ 495,8 M€ 10,08% Résultat Brut d’Exploitation 226,8 M€ 162,4 M€ 39,66% Résultat Net Part du Groupe 157,7 M€ 129,1 M€ 22,18% Structure financière : Bilan consolidé 38 221 M€ 38 273 M€** -0,14% Ratio CET1 Bâle 3 28,37%*** 29,05% -0,68 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 120,97% 156,99% -36,02 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 124,08% 125,69% -1,61 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 Octobre 2024, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 Septembre 2024.

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier plus de 42 380 clients ont rejoint la Caisse régionale, portant le total de clients à 1,15 million. La Caisse régionale devait franchir le seuil symbolique de 1 Million de Clients particuliers à la fin de l’année 2024.

L’activité crédits progresse de 24,9 % par rapport au troisième trimestre 2023, pour s’établir à 2,7 Mrds€ de réalisations mais les encours de crédits s’affichent en léger recul de 0,4 % à 28,7 Mrds€. Les crédits aux entreprises se maintiennent à un niveau élevé et les réalisations de crédit habitat progressent de 19,1% par rapport au T3 2023, sans pour autant revenir à la dynamique des années antérieures.

L’encours d’épargne progresse de 2,9 % sur 12 mois, pour s’établir à 38,2 Mrds€. Cette épargne est portée par les dépôts à terme qui s’élèvent désormais à 4,3 Mrds€ (soit 11,2% du total de la collecte). L’encours des dépôts à vue baisse de 8,4% sur un an et l’épargne de nos clients est orientée vers des supports mieux rémunérés. Cette déformation du profil de la collecte impacte la marge d’intermédiation mais la dynamique de notre activité en atténue les effets.

L’activité assurances s’intensifie, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui progresse de 34 500 contrats, soit une hausse de 4,6%. La Caisse régionale devrait franchir le seuil symbolique de 100.000 contrats vendus en 2024.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 494,2 M€, est en hausse de 8,5%. Cette évolution est le reflet d’une activité commerciale soutenue, d’une marge d’intermédiation qui montre une inflexion à la hausse et d’une bonne performance des filiales et participations.

Les charges générales d’exploitation affichent une baisse de -3,2%. La hausse des salaires est compensée partiellement par les efforts d’optimisation et de rationalisation de nos charges et par l’absence de dotation au Fonds de Résolution Unique.

En 2024, la Caisse régionale est impactée par une hausse significative du coût du risque, qui s’établit à -49,4 M€ en septembre. Elle s’explique notamment par une montée du risque de contrepartie sur le segment des entreprises et des professionnels. Ce coût du risque ne s’améliorera pas sur la fin de l’année 2024 et est le reflet d’une dégradation de la situation économique.

Le résultat net social intègre une dotation du FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 20 M€.

Après prise en compte des autres incidences sur le résultat, le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s’établit à 126,7 M€, en hausse sur un an de 10,5%.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 157,7 M€, en hausse de 22,2% sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat brut d’exploitation de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 144,1 M€ contre 120,4 M€ au 30 Septembre 2023,

: 144,1 M€ contre 120,4 M€ au 30 Septembre 2023, Pôle Capital Investissement : 8,4 M€ contre 8,2 M€ au 30 Septembre 2023,

: 8,4 M€ contre 8,2 M€ au 30 Septembre 2023, Pôle Presse : 0,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 Septembre 2023,

: 0,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 Septembre 2023, Pôle Foncière : 3,7 M€ contre 2,4 M€ au 30 Septembre 2023,

: 3,7 M€ contre 2,4 M€ au 30 Septembre 2023, Pôle Immobilier : 1,6 M€ contre - 1,2 M€ au 30 Septembre 2023,

: 1,6 M€ contre - 1,2 M€ au 30 Septembre 2023, Pôle Innovation : - 0,4 M€ contre - 0,8 M€ au 30 Septembre 2023.

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 12,19 € au 30 septembre 2024, en baisse de 4,5 % depuis le 31 décembre 2023.

Perspectives

Depuis l’été 2024, l’environnement des taux est plus favorable à l’investissement mais la dégradation de l’environnement économique peut impacter la dynamique crédits sur les prochains mois. La remontée du rendement de nos encours crédits devrait se poursuivre et le coût de la collecte et du refinancement se stabiliser après avoir été fortement impacté par la transformation de la collecte. Ces effets favorables sur la marge d’intermédiation devraient s’accentuer progressivement. La dégradation du coût du risque reste un élément de prudence et la Caisse régionale poursuit ses efforts pour maintenir un niveau de couverture élevé dans un contexte économique incertain.

* * *

