Laurent-Perrier : Communiqué financier - Programme de rachat de titres

Tours-sur-Marne, le 25 octobre 2024

Communiqué financier

Programme de rachat de titres

Programme adopté par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires

du 11 juillet 2024

Déclaration des transactions sur actions propres

Période du 21 au 25 octobre 2024

Achats réalisés :

Date



Achat/Vente



Nombre de titres



Prix (€)



Montant (€)



Objectif du rachat



Marché



22/10/2024 Achat 12 674 92,00 1 166 008,00 Couverture de plans d'épargne et d'actionnariat salariés/dirigeants et croissance externe Gré à Gré

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes familiaux de Maisons de champagne cotés en Bourse, qui soit dédié exclusivement au champagne et focalisé sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LPE:FP Reuters : LPER.PA



Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext.

Euronext® FAMILY BUSINESS.

Stéphane Dalyac Président du Directoire Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 91 22

