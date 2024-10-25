Founder Group Limited 宣布首次公开募股完成

马来西亚雪兰莪, Oct. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商，Founder Group Limited (简称“FGL”或“公司”) 今日宣布，其先前发表共计 1,218,750 股普通股的首次公开募股 (“募股”) 已完成，公开募股的价格为每股普通股 4.00 美元，募资总额为 487.5 万美元 (未扣除承销折扣及发行费用) 。 股份于 2024 年 10 月 23 日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“FGL”。

US Tiger Securities, Inc. (简称“US Tiger”) 担任此次募股的独家承销商。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司的美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 US Tiger 的美国法律顾问。

此次募股根据公司与募股相关的 F-1表修订版注册声明 (档案号：333-281167) 进行，该声明已提交美国证券交易委员会 (简称“SEC”) ，并于 2024 年 9 月 30 日获宣布生效。 证券的发行仅通过作为注册声明一部分的招股说明书进行。 有关此次募股的最终招股说明书的电子版，可通过 SEC 网站 http://www.sec.gov或联系 US Tiger Securities, Inc. 获取，地址：437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022，电话：+1 646-978-5188。

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关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

关于公司的更多信息，请访问：https://www.founderenergy.com.my/。

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首席执行官

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