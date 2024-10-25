Founder Group Limited 宣布首次公開招股結束

雪蘭莪，馬來西亞, Oct. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited（「FGL」或「公司」）是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商，今天宣佈其早前公佈的首次公開招股（「發售」）結束，發售總計 1,218,750 股普通股，公開發售價格為每股 4.00 美元，未扣除承銷折扣和發售費用的總收益為 487.5 萬美元。 股份已於 2024 年 10 月 23 日在 Nasdaq Capital Market 開始交易，股票代號為「FGL」。

US Tiger Securities, Inc（「US Tiger」）擔任了此次發售的唯一承銷商。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任了公司的美國法律顧問，而 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 則擔任了 US Tiger 的美國法律顧問。

本次發售已根據公司就發售而提交的經修訂 F-1 表格註冊聲明（檔案編號 333-281167）進行，該聲明已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交並於 2024 年 9 月 30 日宣告生效。 本次發售證券僅透過構成註冊聲明一部分的招股章程進行。 與本次發售有關的最終招股章程電子版可透過瀏覽 SEC 網站 http://www.sec.gov 獲取，或聯絡 US Tiger Securities, Inc.，地址為：437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022，電話：+1 646-978-5188。

本新聞稿僅為資訊用途，並不構成出售要約或購買本文所述證券的要約邀請，如根據任何州或司法管轄區的證券法而要約、招攬或出售該等證券前須進行註冊或資格認證，否則即屬違法，則不得在任何此類州或司法管轄區作出此類要約、招攬或出售 。

關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司主要專注於兩個關鍵領域：大型太陽能項目以及商業和工業 (C&I) 太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務，推廣環保資源，並實現碳中和。

如欲了解更多有關公司的資訊，請瀏覽 https://www.founderenergy.com.my/。

免責聲明

本新聞稿載有前瞻性聲明，反映了我們對未來事件的當前預期和看法。 已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，包括在與本次發售相關的 F-1 表格註冊聲明「風險因素」部分列出的內容，可能導致我們的實際業績、表現或成就與前瞻性陳述中所表達或暗示的內容存在重大差異。 您可透過 「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「潛在」、「持續」等詞語或短語，或其他類似術語來識別該等前瞻性陳述。 我們主要基於對未來事件的當前預期和預測來制定這些前瞻性陳述，這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求。 這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。 除法律要求外，於前瞻性陳述作出的日期後，我們概不承擔對任何前瞻性陳述作更新或修訂的責任，或反映未預料到事件的發生，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。 我們用這些警示聲明來標示所有前瞻性陳述。

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Founder Group Limited：

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