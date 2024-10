Mohawk Industries reporta resultados del tercer trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del tercer trimestre de 2024 de $ 162 millones y utilidades por acción ('EPS') de $ 2.55; las utilidades netas ajustadas fueron de $ 184 millones, y la EPS ajustada fue de $ 2.90. Las ventas netas del tercer trimestre de 2024 fueron de $2.7 mil millones, una disminución de 1.7%, según lo reportado, y 2,1% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Durante el tercer trimestre de 2023, la empresa reportó ventas netas de $ 2.8 mil millones, una pérdida neta de $ 760 millones y una pérdida por acción de $ 11.94; las utilidades netas ajustadas fueron $ 174 millones, y la EPS ajustada fue $ 2.72. Las ganancias de la empresa el año anterior fueron afectadas por cargos por deterioro no monetario de $ 876 millones en el tercer trimestre de 2023.

Para los tres trimestres finalizados el 28 de septiembre de 2024, las utilidades netas y la EPS fueron $ 425 millones y $ 6.66, respectivamente; las utilidades netas ajustadas fueron $ 494 millones, y la EPS ajustada fue $ 7.75. Las ventas netas para los primeros tres trimestres de 2024 fueron de $8.2 mil millones, una disminución de 3.8%, según lo reportado, y 4.0% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Para los tres trimestres finalizados el 30 de septiembre de 2023, la empresa reportó ventas netas de $8.5 mil millones, una pérdida neta de $579 millones y una pérdida por acción de $9.10; las utilidades netas ajustadas fueron $462 millones, y la EPS ajustada fue $7.23.

En un comentario sobre los resultados del tercer trimestre de la empresa, el presidente y director ejecutivo, Jeff Lorberbaum, dijo: "Tuvimos un rendimiento sólido en condiciones de mercado débiles, lo que refleja el impacto positivo de nuestras iniciativas de ventas, acciones de productividad y reestructuración, así como menores costos de insumos, parcialmente compensados por la presión de los precios y la mezcla. Debido a nuestro aumento de las ganancias y la gestión del capital de trabajo, generamos un flujo de caja libre de $ 204 millones en el trimestre, por un total de $ 443 millones en lo que va del año. Este año, invertimos aproximadamente $ 450 millones en proyectos de capital centrados en el crecimiento, reducción de costos y mantenimiento de activos.

En todas nuestras regiones, las condiciones del mercado fueron más lentas de lo previsto dadas las altas tasas de interés, inflación persistente y menor confianza del consumidor. Durante el trimestre, nuestras iniciativas de ventas generaron ganancias de volumen en muchas categorías de productos, compensadas por las presiones de precios y mezcla negativa. Aunque el canal comercial ha perdido algo de impulso mientras avanza el año, continuó superando al residencial.

En nuestros mercados, los bancos centrales están pasando de una política restrictiva a un enfoque más equilibrado para estimular sus economías, lo que debería beneficiar a nuestro sector mientras se expande el gasto de los consumidores y las empresas. Esperamos que los recientes recortes de tasas de interés en Estados Unidos, Europa y América Latina fortalezcan los mercados inmobiliarios y aumenten las ventas de pisos el próximo año.

Continuamos centrados en la gestión de aspectos controlables de nuestro negocio para mejorar nuestros resultados. Con los márgenes brutos bajo la presión de una demanda más débil del sector, todos nuestros negocios están implementando estrategias para maximizar los volúmenes y utilización de la planta. Para aumentar las ventas, lanzamos nuevos productos innovadores, iniciativas de marketing y actividades promocionales. Estamos mejorando la productividad y ejerciendo una gestión de costos disciplinada en todos los aspectos del negocio. Estamos ejecutando las iniciativas de reestructuración que anunciamos el trimestre anterior, que se espera que produzcan más de $ 100 millones de ahorro anualizado. Estas acciones incluyen la racionalización de activos ineficaces, agilización de distribución y disminución de costos administrativos. Estos proyectos continuarán durante el próximo año para lograr nuestros ahorros planificados.

Para el tercer trimestre, el segmento Global Ceramic reportó una caída de 3.1% en ventas netas, según lo reportado, o una caída de 2.2% sobre una base heredada y constante, en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 7.9% según lo informado, o 8.6% sobre una base ajustada. Los márgenes del Segmento se expandieron debido al aumento de la productividad, mientras que los menores costos de materiales y energía compensaron la inflación laboral y de fletes. Estamos mejorando nuestra mezcla aprovechando la tecnología de impresión, pulido y rectificación líder en el sector para ofrecer colecciones con imágenes diferenciadas. Además de nuestros proyectos de reestructuración, estamos ejecutando muchas iniciativas de contención de costos, incluidas las reformulaciones de productos, mejoras de procesos y eficacias administrativas mejoradas. El Departamento de Comercio de Estados Unidos espera que la decisión antidumping preliminar relativa a las baldosas cerámicas de la India se emita en noviembre de 2024, con aranceles potencialmente retroactivos a agosto de 2024. En Estados Unidos, aumentamos nuestras asociaciones de constructores proporcionando una oferta completa de productos y servicio superior. Nuestras encimeras de cuarzo están superando a otras superficies de trabajo, y comenzaremos nuestra nueva producción el próximo año. En Europa, nuestros volúmenes superaron el año anterior, y la mezcla de productos de tecnologías avanzadas y mayor participación en el canal comercial compensaron parcialmente las presiones de los precios. Anunciamos aumentos de precios específicos en México y el volumen en Brasil comenzó a fortalecerse.

Durante el tercer trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World, disminuyeron un 3.5%, según lo reportado, y un 6.3% sobre una base constante de tipo de cambio. El margen operativo del segmento fue de 9.9% según lo informado, o 10.5% sobre una base ajustada. Este año, el Segmento no experimentó su mejora de ventas habitual en Europa después de las vacaciones de verano debido a la continua debilidad de la economía. En respuesta a las condiciones actuales, estamos reduciendo los costos operativos y administrativos, simplificando la complejidad de SKU y mejorando las operaciones logísticas. Para optimizar los volúmenes, realizamos actividades promocionales, lo que presionó tanto nuestros precios como nuestra mezcla, parcialmente compensado por menores costos de insumos. En los mercados en desaceleración, nuestros negocios de aislamiento y paneles se enfrentaron a una mayor competencia a medida que la nueva capacidad del sector entró en funcionamiento, lo que afectó los precios. En Australia y Nueva Zelanda, mejoramos los precios y la mezcla en nuestras colecciones de alfombras, aunque los volúmenes permanecieron bajo presión.

En el tercer trimestre, las ventas de nuestro segmento Flooring North America aumentaron un 1,2% en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 7.5% según lo informado, o 9.1% sobre una base ajustada. Creemos que estamos superando al mercado general, con ventas y márgenes que mejoran con respecto al año anterior y un mayor volumen que compensa parcialmente los precios y la mezcla más bajos. Retiramos equipos de alto costo y abandonamos categorías de productos de bajo rendimiento mientras invertimos en proyectos de capital que tienen pagos cortos. Las ventas de nuestras colecciones LVT y laminadas aumentaron mientras que los consumidores adoptaron nuestros nuevos productos con características de rendimiento mejoradas. Continuamos ofreciendo innovación de productos con una nueva tecnología de pisos de tablones resistentes afable con el medio ambiente y ofrece mayor estabilidad y rendimiento. Nuestras ventas comerciales fueron lideradas por nuestras colecciones de azulejos de alfombra que ofrecen una sostenibilidad líder en la industria y diseños galardonados inspirados en la naturaleza.

Los conflictos globales, incertidumbre política e inflación pesan sobre la confianza del consumidor y el gasto discrecional en todo el mundo. Las condiciones macroeconómicas a corto plazo continúan impredecibles y no anticipamos una mejora del sector este año. La demanda continúa débil y cada una de nuestras categorías de productos y mercados enfrenta situaciones económicas únicas. Nuestra mezcla se ve afectada por la baja de los consumidores y por la nueva construcción que supera a los canales de remodelación de mayor valor. Estamos respondiendo a las condiciones actuales con acciones de ventas y reestructuración, mejoras operativas e iniciativas de contención de costos para fortalecer nuestro negocio. Continuamos buscando volumen a través de presentaciones de productos innovadores, programas de marketing y actividades promocionales para aprovechar nuestra estructura de costos fijos. En algunos productos, observamos una inflación de materias primas que aumentará nuestros costos en el cuarto trimestre. A medida que finalizamos el año, esperamos reducir nuestros niveles de fabricación para administrar nuestro inventario, aumentando nuestros gastos generales no absorbidos. Anticipamos que los recientes huracanes en EE. UU. afectarán negativamente nuestras ventas del cuarto trimestre en $ 25 a $ 40 millones con beneficios compensatorios de la reconstrucción el próximo año. Dados estos factores, anticipamos que nuestra EPS ajustada del cuarto trimestre sea de $1.77 a $1.87, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración u otros únicos.

Seguimos confiando en los fundamentos de nuestro negocio y en nuestra estrategia para mejorar nuestros resultados. En 2025, anticipamos que la demanda en todos nuestros mercados mejorará a medida que las tasas de interés disminuyan y el gasto de los consumidores en la categoría se acelere en todo el mundo. Los niveles elevados de plusvalía de la vivienda proporcionarán a los propietarios recursos para renovar sus residencias. Todas nuestras regiones requieren una importante construcción de nuevas viviendas, y hemos aumentado nuestra participación en este canal. La construcción y remodelación comercial también deben se expandir a medida que el financiamiento se vuelve más asequible y aumentan los rendimientos de la inversión. A medida que nuestros mercados se recuperen, aprovecharemos la amplia mejora que hemos implementado para maximizar nuestras ventas y márgenes".

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos dedicado a crear productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las dos últimas décadas, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas declaraciones en los párrafos inmediatos anteriores, en especial anticipando rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmienda. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables como y cuando fueron emitidas, sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones son válidas sólo a la fecha en que fueron emitidas. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden causar que los resultados futuros difirieran de la experiencia histórica y nuestras expectativas actuales y proyecciones: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la empresa; cargos por desvalorizaciones; identificación e integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; agilización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; conflicto geopolítico, cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores ('SEC') y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28,

2024 September 30,

2023 September 28,

2024 September 30,

2023 Net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Cost of sales 2,026.4 2,074.1 6,133.8 6,455.4 Gross profit 692.6 692.0 2,065.9 2,067.4 Selling, general and administrative expenses 480.3 549.6 1,493.0 1,646.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Operating income (loss) 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Interest expense 11.2 20.1 38.6 60.1 Other (income) and expense, net (0.7 ) (8.5 ) (0.2 ) (6.9 ) Earnings (loss) before income taxes 201.8 (745.3 ) 534.5 (508.1 ) Income tax expense 39.8 15.0 109.9 70.7 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 162.0 (760.3 ) 424.6 (578.8 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 0.1 0.2 Utilidades (perdidas) netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.57 (11.94 ) 6.69 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 63.1 63.7 63.5 63.6 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.55 (11.94 ) 6.66 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.7 63.8 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 September 28,

2024 September 30,

2023 Net cash provided by operating activities $ 319.6 512.0 736.9 1,032.9 Less: Capital expenditures 115.4 127.4 293.6 372.6 Free cash flow $ 204.2 384.6 443.3 660.3 Depreciation and amortization $ 156.2 149.6 481.9 476.1





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 424.0 518.5 Receivables, net 2,043.4 1,943.1 Inventories 2,612.1 2,519.7 Prepaid expenses and other current assets 541.9 523.0 Total current assets 5,621.4 5,504.3 Property, plant and equipment, net 4,750.5 4,788.8 Right of use operating lease assets 392.4 404.5 Goodwill 1,168.6 1,125.4 Intangible assets, net 850.7 854.4 Deferred income taxes and other non-current assets 529.6 461.1 Total assets $ 13,313.2 13,138.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 922.7 Accounts payable and accrued expenses 2,194.1 2,159.5 Current operating lease liabilities 111.6 106.4 Total current liabilities 2,771.0 3,188.6 Long-term debt, less current portion 1,716.4 1,675.6 Non-current operating lease liabilities 298.0 315.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 672.1 687.9 Total liabilities 5,457.5 5,867.1 Total stockholders' equity 7,855.7 7,271.4 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,313.2 13,138.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 September 28,

2024 September 30,

2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,058.0 1,091.7 3,218.4 3,306.4 Flooring NA 974.0 962.2 2,832.7 2,917.3 Flooring ROW 687.0 712.2 2,148.6 2,299.1 Consolidated net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.4 (355.2 ) 215.3 (207.9 ) Flooring NA 73.0 (167.0 ) 196.3 (131.8 ) Flooring ROW 67.8 (159.6 ) 204.3 2.6 Corporate and intersegment eliminations (11.9 ) (51.9 ) (43.0 ) (117.8 ) Consolidated operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Assets: Global Ceramic $ 4,892.7 4,905.9 Flooring NA 3,958.9 3,911.7 Flooring ROW 4,020.7 3,857.6 Corporate and intersegment eliminations 440.9 463.3 Consolidated assets $ 13,313.2 13,138.5





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28,

2024 September 30,

2023 September 28,

2024 September 30,

2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 68.8 120.7 Software implementation cost write-off 7.8 — 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 10.8 92.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) 1.8 (2.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.4 1.9 (1.8 ) 2.9 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — (12.8 ) — (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change 2.9 — 2.9 — Income tax effect of adjusting items (8.9 ) (19.5 ) (20.5 ) (40.2 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 184.0 173.7 494.3 461.7 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.90 2.72 7.75 7.23 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.9 63.8 63.9





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 28,

2024

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 Long-term debt, less current portion 1,716.4 Total debt 2,181.7 Less: Cash and cash equivalents 424.0 Net debt $ 1,757.7





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA

Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 September 28,

2024 September 28,

2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 139.4 105.0 157.5 162.0 563.9 Interest expense 17.4 14.9 12.6 11.2 56.1 Income tax expense 14.2 27.8 42.3 39.8 124.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests 0.1 — (0.1 ) — — Depreciation and amortization(1) 154.2 154.2 171.5 156.2 636.1 EBITDA 325.3 301.9 383.8 369.2 1,380.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 5.4 20.9 15.1 47.4 Software implementation cost write-off — — — 7.8 7.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.6 — — — 1.6 Legal settlements, reserves and fees (4.7 ) 8.8 1.3 0.7 6.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) 2.4 (0.2 ) (0.4 ) 1.7 Adjusted EBITDA $ 328.1 318.5 405.8 392.4 1,444.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $2.6 for Q4 2023, $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024 and $4.4 for Q3 2024.





Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 28,

2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,719.0 8,199.7 Adjustment for constant shipping days (13.9 ) (5.8 ) Adjustment for constant exchange rates 4.2 33.6 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,709.3 8,179.7





Three Months

Ended September 28,

2024 Global Ceramic Net sales $ 1,058.0 Adjustment for constant shipping days (3.3 ) Adjustment for constant exchange rates 13.3 Adjusted net sales $ 1,068.0





Flooring ROW Net sales $ 687.0 Adjustment for constant shipping days (10.6 ) Adjustment for constant exchange rates (9.1 ) Adjusted net sales $ 667.3





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 Gross Profit $ 692.6 692.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.4 42.6 Software implementation cost write-off 2.3 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted gross profit $ 711.3 734.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.2 % 26.6 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 Selling, general and administrative expenses $ 480.3 549.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (4.4 ) Software implementation cost write-off (5.5 ) — Legal settlements, reserves and fees (0.7 ) (43.4 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 471.0 501.8 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.3 % 18.1 %





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 Mohawk Consolidated Operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjusted operating income $ 240.3 232.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.8 % 8.4 %





Global Ceramic Operating income (loss) $ 83.4 (355.2 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.4 17.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 425.2 Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted segment operating income $ 90.8 87.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 8.0 %





Flooring NA Operating income (loss) $ 73.0 (167.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.1 27.3 Software implementation cost write-off 7.8 — Legal settlements, reserves and fees — 1.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 215.8 Adjusted segment operating income $ 88.9 77.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 8.1 %





Flooring ROW Operating income (loss) $ 67.8 (159.6 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.0 1.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles $ — 235.1 Adjusted segment operating income $ 71.8 77.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.5 % 10.9 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (11.9 ) (51.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 41.9 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )





Reconciliation of Earnings (Loss) Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 Earnings (loss) before income taxes $ 201.8 (745.3 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 229.4 219.1





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 28,

2024 September 30,

2023 Income tax expense $ 39.8 15.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.4 ) (1.9 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 12.8 Income tax effect of foreign tax regulation change (2.9 ) — Income tax effect of adjusting items 8.9 19.5 Adjusted income tax expense $ 45.4 45.4 Adjusted income tax rate 19.8 % 20.7 %



La Empresa suplementa sus estados financieros consolidados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP), con ciertas mediciones financieras no conformes a US GAAP. De acuerdo a lo exigido por las regulaciones de Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no-GAAP de la empresa con la medición US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP incluida debe ser considerada juntamente con la medida conforme a US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras empresas La empresa considera que estas medidas no–GAAP, al conciliarse con la medida GAAP correspondiente, constituyen una ayuda para los inversores en lo siguiente: Las medidas no-GAAP de ingresos que asisten en la identificación de tendencias de crecimiento y en las comparaciones de ingresos de períodos anteriores y futuros y las medidas no-GAAP de rentabilidad que asisten en la comprensión de las tendencias de la rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y en comparaciones de sus ganancias con períodos anteriores y futuros.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas no-GAAP de ingresos porque esos rubros pueden variar drásticamente entre períodos y ocultar tendencias de negocio subyacentes. Los rubros excluidos de las medidas de ingresos no-GAAP de la empresa incluyen: transacciones de moneda extranjera y traducción; más o menos días de embarque en un período y el impacto de adquisiciones.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas de rentabilidad no-GAAP porque esos rubros podrían no ser indicativos de, o no tienen relación con el rendimiento operativo fundamental de la empresa. Los rubros excluidos de las medidas de rentabilidad no-GAAP de la empresa incluyen: costos relacionados de reestructuración, adquisición, e integración y otros, liquidación legal y reservas y cargos, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilización de compras de adquisiciones, incluido el aumento de inventario de contabilización de compra, ajustes de activos de indemnización, ajustes de posición fiscal incierta y reestructuración fiscal europea.