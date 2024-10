Mohawk Industries presenta i risultati del terzo trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 162 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 2,55 dollari per il terzo trimestre 2024; l’utile netto rettificato è stato di 184 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,90 dollari. Le vendite nette per il terzo trimestre del 2024 sono state di 2,7 miliardi di dollari, con un calo dell’1,7% in termini di fatturato e del 2,1% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Nel terzo trimestre del 2023, la Società aveva registrato un fatturato netto di 2,8 miliardi di dollari, una perdita netta di 760 milioni di dollari e una perdita per azione di 11,94 dollari; l’utile netto rettificato era stato di 174 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,72 dollari. Gli utili dell’anno precedente erano stati influenzati da oneri di svalutazione non monetari per 876 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023.

Per il semestre chiuso il 28 settembre 2024, gli utili netti e l’EPS ammontano, rispettivamente, a 425 milioni di dollari e 6,66 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 494 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 7,75 dollari. Le vendite nette per i primi nove mesi del 2024 sono state di 8,2 miliardi di dollari, con un calo del 3,8% rispetto al periodo precedente e del 4,0% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2023, la Società aveva registrato un fatturato netto di 8,5 miliardi di dollari, una perdita netta di 579 milioni di dollari e una perdita per azione di 9,10 dollari; l’utile netto rettificato era stato di 462 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 7,23 dollari.

Commentando i risultati del terzo trimestre, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto una solida performance in condizioni di mercato poco favorevoli; ciò riflette l’impatto positivo delle nostre iniziative di vendita, della produttività e delle azioni di ristrutturazione, nonché dei minori costi di produzione, parzialmente compensati dalla pressione sui prezzi e sul mix. Grazie all’aumento degli utili e alla gestione del capitale circolante, nel trimestre abbiamo generato un flusso di cassa libero di 204 milioni di dollari, per un totale di 443 milioni di dollari per l’anno in corso. Quest’anno investiremo circa 450 milioni di dollari in progetti di capitale incentrati sulla crescita, sulla riduzione dei costi e sulla manutenzione degli asset.

In tutte le regioni in cui operiamo, le condizioni di mercato sono state più lente del previsto a causa degli alti tassi di interesse, dell’inflazione persistente e della minore fiducia dei consumatori. Nel corso del trimestre, le nostre iniziative di vendita hanno migliorato i volumi in molte categorie di prodotti, compensati da pressioni sui prezzi e da un mix negativo. Sebbene il canale commerciale abbia perso un po’ di slancio nel corso dell’anno, ha continuato a superare quello residenziale.

Nei nostri mercati, le banche centrali stanno passando da una politica restrittiva a un approccio più equilibrato per stimolare le loro economie, il che dovrebbe favorire il nostro settore con l’espansione della spesa dei consumatori e delle imprese. Prevediamo che i recenti tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina rafforzeranno i mercati immobiliari e aumenteranno le vendite di pavimenti nel prossimo anno.

Restiamo concentrati sulla gestione degli aspetti controllabili della nostra attività per migliorare i nostri risultati. Con i margini lordi sotto pressione a causa dell’indebolimento della domanda del settore, tutte le nostre attività stanno attuando strategie per massimizzare i volumi e l’utilizzo degli impianti. Per aumentare le vendite, stiamo lanciando nuovi prodotti innovativi, iniziative di marketing e attività promozionali. Stiamo aumentando la produttività ed esercitando una gestione disciplinata dei costi in tutti gli aspetti dell’attività. Stiamo attuando le iniziative di ristrutturazione annunciate lo scorso trimestre, che dovrebbero produrre oltre 100 milioni di dollari di risparmi annui. Queste azioni comprendono la razionalizzazione degli asset inefficienti e della distribuzione, oltre alla riduzione dei costi amministrativi. Questi progetti continueranno per tutto il prossimo anno al fine di ottenere i risparmi previsti.

Nel terzo trimestre, il Segmento Global Ceramic ha registrato un calo del 3,1% del fatturato netto, o del 2,2% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 7,9% secondo i dati riportati, o dell’8,6% su base rettificata. I margini del segmento sono aumentati grazie alla maggiore produttività, mentre la riduzione dei costi dei materiali e dell’energia ha compensato l’inflazione della manodopera e dei trasporti. Stiamo migliorando il nostro mix sfruttando la tecnologia di stampa, lucidatura e rettifica leader del settore per offrire collezioni con grafiche differenziate. Oltre ai progetti di ristrutturazione, stiamo attuando numerose iniziative di contenimento dei costi, tra cui la riformulazione dei prodotti, il miglioramento dei processi e dell’efficienza amministrativa. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti prevede che la decisione antidumping preliminare relativa alle piastrelle di ceramica provenienti dall’India sarà resa nel novembre 2024, con tariffe potenzialmente retroattive all’agosto 2024. Negli Stati Uniti abbiamo incrementato le nostre partnership con i costruttori, fornendo un’offerta completa di prodotti e un servizio di qualità superiore. I nostri piani di lavoro in quarzo stanno superando le altre superfici di lavoro e l’anno prossimo avvieremo la nostra nuova produzione. In Europa, i nostri volumi sono stati superiori all’anno precedente e il mix di prodotti con tecnologie avanzate e la maggiore partecipazione al canale commerciale hanno parzialmente compensato le pressioni sui prezzi. Abbiamo annunciato aumenti di prezzo mirati in Messico e il volume in Brasile ha iniziato a rafforzarsi.

Nel terzo trimestre, le vendite nette del segmento Flooring Rest of the World sono diminuite del 3,5% rispetto all’anno precedente, o del 6,3% su base rettificata. Il margine operativo del segmento è stato del 9,9% secondo i dati riportati, o del 10,5% su base rettificata. Quest’anno, il Segmento non ha registrato il consueto miglioramento delle vendite in Europa dopo le vacanze estive, a causa del permanere della debolezza dell’economia. In risposta alle condizioni attuali, stiamo riducendo i costi operativi e amministrativi, semplificando la complessità degli SKU e migliorando le operazioni logistiche. Per ottimizzare i volumi, abbiamo attuato attività promozionali che hanno messo sotto pressione sia i prezzi che il mix, parzialmente compensati da una riduzione dei costi dei fattori produttivi. Nei mercati in rallentamento, le nostre attività nel settore degli isolanti e dei pannelli hanno dovuto affrontare una maggiore concorrenza a causa dell’entrata in funzione di nuove capacità industriali, che hanno avuto un impatto sui prezzi. In Australia e Nuova Zelanda abbiamo migliorato i prezzi e il mix delle nostre collezioni di moquette, anche se i volumi sono rimasti sotto pressione.

Nel secondo trimestre, le vendite del nostro Segmento Flooring North America sono aumentate dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato del 7,5% secondo i dati riportati, o del 9,1% su base rettificata. Riteniamo di avere prestazioni superiori al mercato generale, con vendite e margini in miglioramento rispetto all’anno precedente e un aumento dei volumi che compensa parzialmente la riduzione dei prezzi e del mix. Stiamo ritirando le attrezzature ad alto costo ed eliminando le categorie di prodotti con scarse prestazioni, investendo nel contempo in progetti di capitale con ritorni di investimento brevi. Le vendite delle nostre collezioni di LVT e laminati sono cresciute grazie all’apprezzamento dei consumatori per i nostri nuovi prodotti dalle prestazioni migliorate. Continuiamo a innovare i prodotti con una nuova tecnologia di pavimentazione resiliente che rispetta l’ambiente e offre maggiore stabilità e prestazioni. Le vendite commerciali sono state guidate dalle nostre collezioni di piastrelle di moquette, che offrono una sostenibilità leader nel settore e design pluripremiati ispirati alla natura.

I conflitti globali, l’incertezza politica e l’inflazione pesano sulla fiducia dei consumatori e sulla spesa discrezionale in tutto il mondo. Le condizioni macroeconomiche a breve termine rimangono imprevedibili e non prevediamo un miglioramento del settore quest’anno. La domanda rimane debole e ciascuna delle nostre categorie di prodotti e dei nostri mercati si trova ad affrontare situazioni economiche eccezionali. Il nostro mix è influenzato dalla riduzione dei consumi e dai nuovi progetti edilizi che superano i canali di ristrutturazione di maggior valore. Stiamo rispondendo alle condizioni attuali con interventi di vendita e ristrutturazione, miglioramenti operativi e misure di contenimento dei costi per rafforzare la nostra attività. Continuiamo a lavorare sui volumi attraverso l’introduzione di prodotti innovativi, programmi di marketing e attività promozionali per sfruttare la nostra struttura a costi fissi. Su alcuni prodotti stiamo assistendo a un’inflazione delle materie prime che aumenterà i nostri costi nel quarto trimestre. Alla fine dell’anno, prevediamo di ridurre i livelli di produzione per gestire le scorte, aumentando le spese generali non assorbite. Prevediamo che i recenti uragani negli Stati Uniti avranno un impatto negativo sulle nostre vendite del quarto trimestre compreso tra 25 e 40 milioni di dollari, con benefici compensati dalla ricostruzione nel prossimo anno. Alla luce di questi fattori e dell’effetto della stagionalità, prevediamo che il nostro EPS rettificato del quarto trimestre sarà compreso tra 1,77 e 1,87 dollari, escludendo eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri straordinari.

Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali della nostra attività e nella nostra strategia di miglioramento dei risultati. Nel 2025, prevediamo un miglioramento della domanda in tutti i nostri mercati, grazie al calo dei tassi di interesse e all’accelerazione della spesa dei consumatori in tutto il mondo. I livelli elevati di capitale immobiliare forniranno ai proprietari le risorse per rinnovare le loro residenze. Tutte le nostre regioni richiedono una significativa costruzione di nuove case e noi abbiamo aumentato la nostra partecipazione a questo canale. Anche l’edilizia commerciale e la ristrutturazione dovrebbero espandersi grazie ai finanziamenti più accessibili e all’aumento dei rendimenti degli investimenti. Con la ripresa dei nostri mercati, sfrutteremo gli ampi miglioramenti che abbiamo implementato per massimizzare le nostre vendite e i nostri margini”.

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi due decenni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono i termini "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene", "prevede", "si aspetta" e "stima" o espressioni simili, costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero far sì che i risultati futuri differiscano dall'esperienza storica e dalle nostre attuali aspettative o proiezioni: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Cost of sales 2,026.4 2,074.1 6,133.8 6,455.4 Gross profit 692.6 692.0 2,065.9 2,067.4 Selling, general and administrative expenses 480.3 549.6 1,493.0 1,646.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Operating income (loss) 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Interest expense 11.2 20.1 38.6 60.1 Other (income) and expense, net (0.7 ) (8.5 ) (0.2 ) (6.9 ) Earnings (loss) before income taxes 201.8 (745.3 ) 534.5 (508.1 ) Income tax expense 39.8 15.0 109.9 70.7 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 162.0 (760.3 ) 424.6 (578.8 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 0.1 0.2 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.57 (11.94 ) 6.69 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 63.1 63.7 63.5 63.6 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.55 (11.94 ) 6.66 (9.10 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.7 63.8 63.6

Other Financial Information Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net cash provided by operating activities $ 319.6 512.0 736.9 1,032.9 Less: Capital expenditures 115.4 127.4 293.6 372.6 Free cash flow $ 204.2 384.6 443.3 660.3 Depreciation and amortization $ 156.2 149.6 481.9 476.1

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 424.0 518.5 Receivables, net 2,043.4 1,943.1 Inventories 2,612.1 2,519.7 Prepaid expenses and other current assets 541.9 523.0 Total current assets 5,621.4 5,504.3 Property, plant and equipment, net 4,750.5 4,788.8 Right of use operating lease assets 392.4 404.5 Goodwill 1,168.6 1,125.4 Intangible assets, net 850.7 854.4 Deferred income taxes and other non-current assets 529.6 461.1 Total assets $ 13,313.2 13,138.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 922.7 Accounts payable and accrued expenses 2,194.1 2,159.5 Current operating lease liabilities 111.6 106.4 Total current liabilities 2,771.0 3,188.6 Long-term debt, less current portion 1,716.4 1,675.6 Non-current operating lease liabilities 298.0 315.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 672.1 687.9 Total liabilities 5,457.5 5,867.1 Total stockholders' equity 7,855.7 7,271.4 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,313.2 13,138.5

Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,058.0 1,091.7 3,218.4 3,306.4 Flooring NA 974.0 962.2 2,832.7 2,917.3 Flooring ROW 687.0 712.2 2,148.6 2,299.1 Consolidated net sales $ 2,719.0 2,766.1 8,199.7 8,522.8 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.4 (355.2 ) 215.3 (207.9 ) Flooring NA 73.0 (167.0 ) 196.3 (131.8 ) Flooring ROW 67.8 (159.6 ) 204.3 2.6 Corporate and intersegment eliminations (11.9 ) (51.9 ) (43.0 ) (117.8 ) Consolidated operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) 572.9 (454.9 ) Assets: Global Ceramic $ 4,892.7 4,905.9 Flooring NA 3,958.9 3,911.7 Flooring ROW 4,020.7 3,857.6 Corporate and intersegment eliminations 440.9 463.3 Consolidated assets $ 13,313.2 13,138.5

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Nine Months Ended (In millions, except per share data) September 28, 2024 September 30, 2023 September 28, 2024 September 30, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 162.0 (760.4 ) 424.5 (579.0 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 68.8 120.7 Software implementation cost write-off 7.8 — 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 10.8 92.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) 1.8 (2.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.4 1.9 (1.8 ) 2.9 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — (12.8 ) — (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change 2.9 — 2.9 — Income tax effect of adjusting items (8.9 ) (19.5 ) (20.5 ) (40.2 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 184.0 173.7 494.3 461.7 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.90 2.72 7.75 7.23 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.4 63.9 63.8 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) September 28, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 465.3 Long-term debt, less current portion 1,716.4 Total debt 2,181.7 Less: Cash and cash equivalents 424.0 Net debt $ 1,757.7

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 September 28,

2024 September 28,

2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 139.4 105.0 157.5 162.0 563.9 Interest expense 17.4 14.9 12.6 11.2 56.1 Income tax expense 14.2 27.8 42.3 39.8 124.1 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests 0.1 — (0.1 ) — — Depreciation and amortization(1) 154.2 154.2 171.5 156.2 636.1 EBITDA 325.3 301.9 383.8 369.2 1,380.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 5.4 20.9 15.1 47.4 Software implementation cost write-off — — — 7.8 7.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.6 — — — 1.6 Legal settlements, reserves and fees (4.7 ) 8.8 1.3 0.7 6.1 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) 2.4 (0.2 ) (0.4 ) 1.7 Adjusted EBITDA $ 328.1 318.5 405.8 392.4 1,444.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Include l’ammortamento accelerato di 2,6 dollari per il 4° trimestre 2023, 2,4 dollari per il 1° trimestre 2024, 20,5 dollari per il 2° trimestre 2024 e 4,4 dollari per il 3° trimestre 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Nine Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 28, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,719.0 8,199.7 Adjustment for constant shipping days (13.9 ) (5.8 ) Adjustment for constant exchange rates 4.2 33.6 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,709.3 8,179.7

Three Months Ended September 28, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,058.0 Adjustment for constant shipping days (3.3 ) Adjustment for constant exchange rates 13.3 Adjusted net sales $ 1,068.0

Flooring ROW Net sales $ 687.0 Adjustment for constant shipping days (10.6 ) Adjustment for constant exchange rates (9.1 ) Adjusted net sales $ 667.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Gross Profit $ 692.6 692.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.4 42.6 Software implementation cost write-off 2.3 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted gross profit $ 711.3 734.5 Adjusted gross profit as a percent of net sales 26.2 % 26.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 480.3 549.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.1 ) (4.4 ) Software implementation cost write-off (5.5 ) — Legal settlements, reserves and fees (0.7 ) (43.4 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 471.0 501.8 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.3 % 18.1 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Mohawk Consolidated Operating income (loss) $ 212.3 (733.7 ) Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjusted operating income $ 240.3 232.7 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.8 % 8.4 %

Global Ceramic Operating income (loss) $ 83.4 (355.2 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.4 17.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 425.2 Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Adjusted segment operating income $ 90.8 87.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 8.0 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 73.0 (167.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.1 27.3 Software implementation cost write-off 7.8 — Legal settlements, reserves and fees — 1.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 215.8 Adjusted segment operating income $ 88.9 77.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 8.1 %

Flooring ROW Operating income (loss) $ 67.8 (159.6 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 4.0 1.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles $ — 235.1 Adjusted segment operating income $ 71.8 77.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.5 % 10.9 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (11.9 ) (51.9 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.2 Legal settlements, reserves and fees 0.7 41.9 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )

Reconciliation of Earnings (Loss) Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Earnings (loss) before income taxes $ 201.8 (745.3 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings (loss) including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 19.5 47.0 Software implementation cost write-off 7.8 — Inventory step-up from purchase accounting — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 Legal settlements, reserves and fees 0.7 43.4 Adjustments of indemnification asset (0.4 ) (1.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 229.4 219.1

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) September 28, 2024 September 30, 2023 Income tax expense $ 39.8 15.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.4 ) (1.9 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 12.8 Income tax effect of foreign tax regulation change (2.9 ) — Income tax effect of adjusting items 8.9 19.5 Adjusted income tax expense $ 45.4 45.4 Adjusted income tax rate 19.8 % 20.7 %

La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, modifiche dell’attività di indennizzo, storno di posizioni fiscali incerte e ristrutturazione fiscale europea.