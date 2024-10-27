经检查：2024 年人工智能重新定义营销 - 从通用性广告到量身定制的体验

沃特福德，爱尔兰, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 正在重新定义 2024 年 的营销。 它已彻底推翻了传统营销，使通用性广告成为历史。 如今，一切都关乎数据驱动的精确性，并提供能与观众产生共鸣的定制体验。

对于在线赌场行业而言，营销至关重要，这也是OneTwenty Group 旗下的全球赌场资源门户网站 Minimum Deposit Casinos (MDC) 在这一非凡的营销变革中利用 AI 和 ML 的原因所在。

MDC 的 iGaming 营销专家 Sara Jacobs 表示：“千篇一律的营销时代已一去不复返。 如今的玩家不仅仅想要一个投注的地方，还想要身临其境的个性化体验。”

“借助 AI，我们现在能够实时分析玩家的行为，识别其偏好和习惯。 利用这些数据，我们为玩家协商定制交易，为每个人量身打造。”

这个方法不仅提高玩家的留存率，还通过为每个玩家量身定制游戏体验，提高用户整体满意度。

“但进步不会止步于提高玩家体验 — AI 也在发挥关键作用，帮助赌场推动负责任的游戏发展，”Jacobs 补充道。 “通过分析玩家的行为模式，运营商现在可以发现不良赌博的早期迹象并实时进行干预。”

此外，在线赌场正在使用 AI 细分受众，通过电子邮件、移动通知和社交媒体发送高度针对性的信息。 结果便是玩家感到受到重视，参与感提高，客户忠诚度比以往任何时候都高。

随着 2025 年的步伐快速接近，个性化营销继续塑造 iGaming 的未来。 随着技术不断发展，AI 和 ML 将推动行业向前发展，迎来一个更具活力、以受众为中心的营销和负责任游戏时代。

关于 MDC

MDC 是 OneTwenty Group 旗下的全球 iGaming 资源门户网站，负责审查并向玩家推荐最值得信赖和最可靠的在线赌场。 在向玩家推荐之前，MDC 会对在线赌场进行全面分析，包括检查博彩牌照详情、安全性、负责任的博彩工具以及公平博彩行为。

联系信息：miranda@onetwentygroup.com