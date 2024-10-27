深入探討：從一般廣告到客戶專屬體驗 —— 2024 年人工智能為營銷帶來翻天覆地的影響

沃特福德，愛爾蘭, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能 (AI) 及機器學習 (ML) 於 2024 年為營銷帶來翻天覆地的影響。 人工智能經已顛覆了傳統營銷方式，令一般廣告成為明日黃花， 如今一切關乎數據主導的精準程度，與提供受眾感到共鳴的客戶專屬體驗息息相關。

對網上賭場行業而言，營銷工作至為重要，為此，全球賭場資源門戶網站及 OneTwenty Group 旗下業務部門 Minimum Deposit Casinos (MDC) 正善用人工智能和機器學習的力量來實現如此非凡的營銷變革。

MDC 互聯網博彩營銷專家 Sara Jacobs 表示：「一招通行的營銷時代現已一去不返； 時至今日，博彩者需要的不僅是賭博場地，他們更加渴望得到身歷其境和個人專屬的體驗。

有人工智能的協助，我們現在可以即時分析博彩者的行為，並識別出他們的喜好和習慣。 借助這些數據，我們可以為博彩者個別爭取量身定制的專屬安排。」

這種方法不僅有助留住博彩客戶，還可以透過為每位博彩者打造量身定制的博彩體驗，從而提升整體用戶的滿意程度。

Jacobs 補充：「但是，這些進展並不止於提升博彩者的體驗 —— 人工智能亦協助賭場在提倡負責任賭博方面發揮關鍵作用。 透過對博彩者的行為模式作出分析，營運者現在可以偵測到病態賭博的初期跡象，並作出即時介入。」

此外，網上賭場現正採用人工智能對受眾作出細分，透過電子郵件、手機通知和社交媒體傳遞具有高度針對性的訊息， 令博彩者感到受重視，參與程度提高，而客戶忠誠度更是前所未有般強大。

2025 年即將來臨，個人專屬的營銷方式將繼續為互聯網博彩業塑造未來。 隨著科技不斷發展，人工智能和機器學習必將推動行業向前邁進，迎來更加朝氣蓬勃、受眾主導營銷及負責任博彩的時代。

關於 MDC

MDC 為 OneTwenty Group 旗下業務部門，是全球互聯網博彩資源門戶網站，為玩家檢視和推薦最值得信賴和可靠的網上賭場。 MDC 分析網上賭場的各個方面，包括檢查博彩許可證的詳細資訊到安全性、負責任的博彩工具和公平的博彩行為，然後再向玩家推薦。

如欲查詢，請聯絡：miranda@onetwentygroup.com