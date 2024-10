JCDecaux décide de ne pas poursuivre l’acquisition des activités de Clear Channel en Espagne

Paris, le 28 octobre 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé le 30 mai 2023 la signature d’un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. pour le rachat de ses activités en Espagne à travers l’acquisition de l’intégralité du capital social de Clear Channel Espagne, sous réserve d’autorisation par l’autorité de concurrence espagnole (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, l’ « Autorité Espagnole »). Après plus de 14 mois d’instruction, JCDecaux se voit au regret de devoir décider de ne pas poursuivre cette opération qui devait compléter sa présence en Espagne mais dont l’intérêt économique et stratégique ainsi que la faisabilité sont remis en cause par les indications de l’Autorité Espagnole sur la nature, le calendrier et les modalités de mise en œuvre des engagements exigés pour son autorisation.

