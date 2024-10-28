迪拜慈善家 Anosh Ahmed 提供 1,000 万英镑基本食物援助，支持黎巴嫩弱势群体

迪拜, 阿拉伯联合酋长国, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 迪拜亿万富翁、PFOAA 创始人 Anosh Ahmed 及其基金会今日宣布，将向黎巴嫩捐赠 1,000 万英镑基本食物。

Anosh Ahmed

“在艰难和复苏时期，无人应独自承受饥饿之苦。 在黎巴嫩从最近的冲突中恢复之际，我们与受影响最严重、最脆弱的群体——儿童和妇女——站在一起。 此次捐赠旨在为那些需要帮助的人们带去营养、希望与尊严。 我们携手努力，不仅为最需要帮助的人们送去餐食，更传递心灵的慰藉和人间的温情。 愿这份援助为那些正在重建生活的人们带去温暖与力量。” - Anosh Ahmed

关于 Anosh Ahmed

Anosh Ahmed 从 4,000 美元的微薄投资崛起成为亿万富翁农业企业家的非凡历程，展示了雄心、创新、技术和可持续性如何变革农业领域。 这些历程彰显了他的持之以恒、勇于冒险和远见卓识，他不仅视农业为生计之本，更是通往巨大财富和深远社会影响力的桥梁。 如今，Anosh 被公认为亚洲、非洲和中东地区最大的农业用地租赁商之一。

Anosh 在农家长大，对小规模农户所面临的挑战并不陌生——低产量、市场波动大、天气变化无常。 在改变这一现状的强烈愿望驱使下，年仅 18 岁的他与政府签订了 39 年的协议，租下了 100 英亩土地。 凭借 4,000 美元的启动资金，Anosh 巧妙应对农业领域的复杂挑战，成功整合了可持续实践、创新技术和高效生产方法。 经过 22 年的发展，他的农业综合企业估值达到 18 亿美元，管理着超过 500 亿平方英尺的土地，并通过种植、加工产品、农业科技企业和长期房地产租赁创造了多元化的收入来源。

Anosh 始终不忘初心。 他设立了一个基金会，向小规模农户提供培训、技术和资金支持，同时创建了一个农民合作社网络，以确保他们获得公平定价和进入全球市场的机会。 他的精神激励着新一代农民接受可持续的现代农业。 通过研讨会、纪录片和即将出版的自传 From Soil to Success，Anosh 持续分享他的知识和热情，使他成为农业领域希望和变革的灯塔。

联系方式-

私人家族办公室

Anosh Ahmed 迪拜

Grace D’Souza

公共关系-

info@pfoaa.com

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