杜拜慈善家 Anosh Ahmed 提供 1,000 萬英鎊基本糧食援助，支援黎巴嫩弱勢社區

杜拜，阿聯酋, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 杜拜億萬富豪兼 PFOAA 私人家族辦公室創辦人 Anosh Ahmed 及其基金會今天宣佈，將向黎巴嫩捐贈 1,000 萬英鎊基本糧食。

Anosh Ahmed

「在艱難和復原的時期，不應有任何人獨自承受飢餓之苦。 隨着黎巴嫩從近期衝突中復原，我們與受影響最深的弱勢兒童和婦女並肩面對困難。 是次捐贈乃希望為有需要的人提供營養，給予他們希望和尊嚴。 我們攜手努力，不僅可以幫助恢復糧食，還可以幫助最有需要的人恢復生活中的舒適感和同情心。 願這份支持能為重建生活的人帶來溫暖和力量。」 — Anosh Ahmed

關於 Anosh Ahmed

Anosh Ahmed 以一筆 4,000 美元規模不大的投資崛起成為億萬富豪農業企業家，這段非凡歷程展示了遠大抱負、創新、科技和可持續發展如何改變農業領域。 他的發跡歷程是其毅力、果敢冒險精神及遠見的最好證明，其遠見在於不單單將農業視為生存手段，更將之視為通往巨額財富和產生深遠社會影響的道路。 今時今日，Anosh 被公認為亞洲、非洲和中東地區最大的農地租賃商之一。

Anosh 在農民家庭長大，對小規模農戶面臨的種種挑戰並不陌生，包括低產量、市場動盪和變幻莫測的天氣。 為改變這個現實，他在年僅 18 歲時向政府租借了 100 英畝土地，租期長達 39 年。 Anosh 憑藉 4,000 美元的啟動資金掌握了農業的複雜形勢，將可持續發展的實踐方式、創新科技和高效生產方法結合。 22 年來，他的農業綜合企業估值已增長至 18 億美元，管理超過 500 億平方英尺土地，並從農業、加工品、農業科技企業和長期房地產租賃中產生多元化的收入來源。

Anosh 始終忠於自己的發跡根源。 他成立了一個基金會，為小規模農戶提供培訓、技術和財務支援，同時創建農民合作社網絡，以確保公平的定價和全球市場准入。 他的成就啟發了新一代農民接受可持續發展的現代農業。 透過工作坊、紀錄片和即將出版的自傳《從土壤到成功》(From Soil to Success)，Anosh 繼續分享他的知識和熱情，成為農業領域代表著希望和轉型的引路人。

聯絡方式—

私人家族辦公室

Anosh Ahmed，杜拜

Grace D’Souza

公共關係—

info@pfoaa.com

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