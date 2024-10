Korjaus pörssitiedotteeseen: QPR Software Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2025

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2024 klo 18.00









Korjaus pörssitiedotteeseen: QPR Software Oyj julkaisi perjantaina 25.10.2024 tiedotteen vuoden 2025 taloudellisesta kalenterista, jossa esitettiin suunnitellut julkaisupäivät taloudellisille raporteille. Sekä suomen- että englanninkielisessä tiedotteessa oli virhe vuosikertomuksen julkaisun viikonpäivässä. Alla on tiedote korjattuna kokonaisuudessaan.





Tässä pörssitiedotteessa QPR Software Oyj esittää taloudellisen kalenterin vuodelle 2025, joka sisältää taloudellisten raporttien suunnitellut julkaisupäivät.

QPR julkaisee vuonna 2025 kolme osavuosikatsausta:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2025 torstaina 24.4.2025

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2025 perjantaina 18.7.2025

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2025 perjantaina 31.10.2025

QPR Softwaren tilinpäätöstiedote, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallinto- ja ohjausjärjestelmäraportti tilikaudelta 2024 julkaistaan perjantaina 14.2.2025.

QPR:n vuosikertomus 2024 julkaistaan torstaina 3.4.2025.

QPR:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää keskiviikkona 18.6.2025. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.





