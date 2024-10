eXp Realty auf globalem Expansionskurs: Türkei, Peru und Ägypten für 2025 geplant

BELLINGHAM, Washington, Oct. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das weltweit größte unabhängige Immobilienunternehmen und die wichtigste Tochtergesellschaft der eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), freut sich, den für 2025 geplanten Markteintritt in drei dynamische Märkte – Türkei, Peru und Ägypten – bekannt zu geben. In einem entscheidenden Schritt zur Stärkung seiner globalen Präsenz bringt eXp Realty sein maklerorientiertes Modell und seine innovative Cloud-Plattform in einige der dynamischsten Immobilienmärkte der Welt.

Sobald die Expansion abgeschlossen ist, wird eXp Realty in 27 Ländern vertreten sein und Tausende von Maklern weltweit mit seinem einzigartigen Werteversprechen unterstützen. Das Modell wurde entwickelt, um sowohl im Wohn- als auch im Gewerbeimmobilienbereich erfolgreich zu agieren und unterstreicht das Engagement von eXp, seinen Maklern die Tools und Plattform zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um in der sich wandelnden Immobilienlandschaft erfolgreich zu sein.

„Unsere Expansion in die Türkei, nach Peru und Ägypten ist Ausdruck unseres unermüdlichen Strebens nach Innovation und unseres Engagements, unsere Makler weltweit zu unterstützen“, so Glenn Sanford, Gründer und CEO von eXp World Holdings. „In diesen Märkten liegt enormes Potenzial, und wir freuen uns, unser cloudbasiertes Modell sowie unseren maklerorientierten Ansatz Immobilienfachleuten vorzustellen, die ihre Karriere ausbauen und neue Perspektiven entdecken möchten. Die nächste Ära im Immobiliensektor hat begonnen, und wir haben noch viel vor.“

Die Türkei, ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Europa und Asien, verfügt über einen dynamischen und sich schnell entwickelnden Immobilienmarkt. Dieser wird durch eine starke inländische Nachfrage und zunehmende ausländische Investitionen, insbesondere in pulsierenden Städten wie Istanbul, gestärkt. In Peru boomt der Immobilienmarkt dank einer florierenden Wirtschaft und städtischem Ausbau. Dies zieht internationale Investoren an, die in Lima und anderen aufstrebenden Regionen nach Investitionsmöglichkeiten suchen. Ägypten bietet mit seiner reichen Geschichte und einem sich rasch modernisierenden Immobilienmarkt hervorragende Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in Kairo, einer der größten und am schnellsten wachsenden Städte Afrikas.

Felix Bravo, VP of International Growth, betonte: „Diese Märkte bergen enormes Potenzial. Die einzigartige Lage der Türkei als Tor zwischen Europa und Asien, das dynamische Wirtschaftswachstum Perus und die rasante Entwicklung des Immobilienmarktes in Ägypten machen diese Länder zu idealen Standorten für unser maklerfokussiertes Modell. Wir freuen uns darauf, Makler in diesen Regionen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft mit der innovativen Plattform von eXp und unserem unvergleichlichen Support auszubauen.“

Die globale Expansion von eXp Realty basiert auf einer agilen, cloudbasierten Plattform, die Maklern eine einmalige Provisionsstruktur, innovative Tools für die Zusammenarbeit und die einzigartige Möglichkeit bietet, durch ihre Abschlüsse und ihr Wachstum Kapitalbeteiligungen zu erwerben. Mit Blick auf das Jahr 2025 ist eXp weiterhin bestrebt, Makler auf der ganzen Welt mit den Innovationen und Ressourcen zu unterstützen, die sie benötigen, um in jedem Markt erfolgreich zu sein, während das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty®, Virbela und SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty ist das am schnellsten wachsende Immobilienunternehmen der Welt mit über 87.000 Maklern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Südafrika, Indien, Mexiko, Portugal, Frankreich, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong, Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik, Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, Aktienprämien für Produktionsziele und Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens zu erhalten. eXp World Holdings und seine Unternehmen bieten ein umfassendes Angebot an Makler- und Immobilientechnologielösungen, darunter ein innovatives Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen, Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte Maklerunternehmen wird von Virbela unterstützt, einer immersiven 3D-Plattform, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet ist und es den Maklern ermöglicht, besser vernetzt sowie produktiver zu sein. SUCCESS® Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS® und den dazugehörigen Medien, wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://expworldholdings.com.

„Safe Harbor“-Erklärung

Die hierin enthaltenen Aussagen können Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, sie zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über das kontinuierliche Wachstum unserer Makler- und Vermittlerbasis und die Ausweitung unseres Wohnimmobilienmaklergeschäfts auf ausländische Märkte. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören Änderungen der Marktbedingungen, die Herausforderungen bei der operativen Umsetzung in ausländischen Märkten, einschließlich sich ändernder Vorschriften oder Gesetze, sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, darunter unter anderem dem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und dem Jahresbericht auf Formular 10-K, beschrieben werden.

