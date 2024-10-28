eXp Realty 启动全球扩张：将于 2025 年进入土耳其、秘鲁和埃及市场

贝灵厄姆，华盛顿州, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的独立房地产经纪公司、eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下的核心子公司 eXp Realty® 欣然宣布，将在 2025 年进军三个充满活力的市场——土耳其、秘鲁和埃及。 eXp Realty 采取大胆举措，将以代理商为中心的模式和创新云平台引入全球一些最具活力的房地产市场，以巩固其全球影响力。

扩张完成后，eXp Realty 将在 27 个国家/地区开展业务，并以其独特的价值主张为全球数千名代理商提供支持。 该模式专为在住宅和商业房地产领域取得成功而设计，彰显了 eXp 坚定不移地致力于为其代理商提供在日新月异的房地产行业中蓬勃发展所需的工具和平台。

eXp World Holdings 创始人兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“我们向土耳其、秘鲁和埃及的扩张证明了我们不懈的创新动力，以及我们致力于为全球代理商提供支持的承诺。 这些市场潜力无限，我们期待将我们的云模式和以代理商为先的理念方略带给那些渴望提升职业生涯并发掘新机遇的房地产专业人士。 房地产的未来已经到来，而我们才刚刚起步。”

作为连接欧洲和亚洲的重要枢纽，土耳其的房地产市场富有韧性且发展迅速，尤其是在伊斯坦布尔这样的繁华都市，这一切得益于强劲的国内需求和不断增加的外国投资。 在秘鲁，得益于蓬勃发展的经济和城市扩张，其房地产市场呈现一片欣欣向荣的景象，吸引着全球投资者在利马和其他新兴地区寻找机会。 埃及拥有悠久的历史和迅速现代化的房地产市场，其投资前景尤为突出，尤其是在开罗——非洲最大、发展最快的城市之一。

国际发展业务副总裁 Felix Bravo 强调称：“这些市场潜力巨大。 土耳其作为连接欧亚的门户，地位得天独厚；秘鲁的经济增长充满活力；埃及的房地产市场发展迅速，这些因素使它们成了我们代理商为先模式的理想选择。 我们很高兴能在 eXp 的尖端平台和无与伦比的支持下，帮助这些地区的代理商拓展业务。”

eXp Realty 的全球扩张得益于其灵活的云平台，该平台可为代理商提供卓越的佣金结构、先进的协作工具以及通过销售和增长赚取股权的独特机会。 随着 2025 年的临近，eXp 将继续致力于为全球代理商提供在任何市场上蓬勃发展所需的创新和资源，同时继续扩大自身的全球影响力。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球发展最快的房地产公司，在美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜拥有超过 87,000 名代理商，且持续在国际上扩大规模。 作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会，可以通过实现生产目标和为公司整体发展做出贡献来获得股权奖励。 eXp World Holdings 及其业务提供了一整套经纪和房地产技术解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。 这家基于云的经纪公司由 Virbela 提供支持，Virbela 是一个具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 平台，能够让代理人更紧密地联络，提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，由 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产支持，是个人和专业发展的领先品牌和出版物。

如需了解更多信息，请访问：https://expworldholdings.com。

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