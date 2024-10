Communiqué du 28 octobre 2024:Signature d'un accord en vue de la cession de l'actif immobilier situé à Lima

Paris, le 28 octobre 2024

21h10

Electricité et Eaux de Madagascar

Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses

Signature d’un accord

en vue de la cession de l’actif immobilier situé à Lima

La société Electricité et Eaux de Madagascar (« EEM », marché réglementé Euronext Paris) et la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses (« SAIPPPP », Euronext Access) annoncent la conclusion, le 28 octobre 2024, d’un accord sous forme de contrat d’option d’achat portant sur la vente, au profit d’un investisseur local, de l’actif immobilier à Lima (Pérou) au prix net vendeur de 3,8 millions de dollars.

Cet actif immobilier est actuellement détenu par la société péruvienne Soumaya, elle-même détenue à 85% par la société portugaise Grandidiérite, filiale à 100% de SAIPPPP. Il est rappelé que SAIPPPP est détenue à hauteur de 96,66% de son capital par la société EEM.

EEM et SAIPPPP avaient déjà annoncé avoir mis en vente, fin janvier 2024, cet immeuble de 11.852 m², situé Avenida Nicolas de Pierola n°508-540, Esquina con la Avenida Garcilaso de La Vega n°711-795. Le prix demandé était de l’ordre de 3,85 millions de dollars.

Cet accord est assorti de conditions suspensives usuelles, dont l’absence d’exercice du droit de préemption par la municipalité de Lima, la Caja Metropolitana de Lima et le Ministère de la Culture du Pérou.

L’exercice de l’option d’achat et la réalisation de la vente de l’immeuble doivent intervenir au plus tard le 15 décembre 2024. EEM et SAIPPPP tiendront leurs actionnaires informés de ce dossier.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar et de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, www.eem-group.com). EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, www.saipppp-group.com) dont les actions sont inscrites aux négociations sur Euronext Access Paris.

