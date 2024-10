La French Tech Scaleflex atteint 1 300 clients et accélère avec sa Visual Experience Platform pour révolutionner le marché du DAM (4,5 Mds $)

Depuis 2020, l’entreprise a atteint 1 300 clients. Le lancement de la Visual Experience Platform promet de bouleverser le marché de 4,5 Mds $ des solutions de Digital Asset Management (DAM) et de traitement d’assets visuels par l’IA. Le marché du DAM devrait atteindre 16,2 Mds $ d’ici 2032.1

PARIS, 29 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec 2,5 M€ de fonds propres, le fournisseur de solutions français Scaleflex présente sa Visual Experience Platform (VXP).

Les analystes prévoient que le marché du DAM connaîtra un taux de croissance annuel composé (CAGR) dépassant les 17 %2. Les principaux moteurs de cette croissance sont l’adoption accrue des architectures cloud et l’intégration de l’IA et du machine learning pour le digital asset management.

« La VXP répond à la demande de nos clients pour une plateforme unique qui va au-delà du DAM traditionnel — facilitant l’optimisation, l’enrichissement et la distribution de contenu visuel. Notre collaboration avec L-Commerce, filiale d’E. Leclerc, leader de la grande distribution en France, en est la preuve. Nous les avons aidés à traiter les assets visuels plus rapidement et à moindre coût, augmentant ainsi la scalabilité et la performance web, essentiels au succès du commerce en ligne », déclare Emil Novakov, cofondateur et PDG de Scaleflex.

La VXP est une solution unique sur le marché du DAM, offrant des fonctionnalités intégrées, spécialement conçues pour les équipes marketing, digitales et IT :

Digital Asset Management : une source unique pour référencer et distribuer les assets visuels (images, vidéos…)

: une source unique pour référencer et distribuer les assets visuels (images, vidéos…) Amélioration des visuels par l’IA : automatisation des tâches telles que le “Not safe for work”, enrichissement, étiquetage et recherche visuelle vectorielle

: automatisation des tâches telles que le “Not safe for work”, enrichissement, étiquetage et recherche visuelle vectorielle Optimisation dynamique des médias : optimisation des visuels pour améliorer la performance web

optimisation des visuels pour améliorer la performance web Portals : collaboration et partage d’assets comme les guidelines de marque et les campagnes marketing

La VXP modulaire, aide les départements IT et métiers des grandes et moyennes entreprises à optimiser des milliards d’assets visuels. Michelin, Hyundai, Rakuten, Grupo Piñero, SeLoger et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) font partie des 1 300 clients tirant parti des modules de VXP.

Les équipes marketing, digitales et de communication peuvent utiliser la VXP via une interface simple, tandis que les départements IT peuvent l’exploiter en mode headless avec des APIs scalables, s’intégrant facilement aux systèmes existants, accélérant ainsi le déploiement de l’innovation.

« Grâce à une architecture cloud-agnostic évolutive offrant des performances ultra-rapides à nos clients, notre plateforme s’intègre facilement à tout système, y compris les architectures MACH, offrant aux entreprises l’agilité nécessaire pour adapter et faire évoluer leur stack visuel », déclare Julian De Maestri, cofondateur et CTO de Scaleflex. « VXP est une plateforme composable de nouvelle génération. »





Les cofondateurs de Scaleflex : Julian De Maestri à gauche (CTO) et Emil Novakov à droite (CEO).



A propos de Scaleflex:

Tech française en pleine expansion, Scaleflex propose des solutions complètes de gestion de contenu visuel. Le portefeuille de l’entreprise comprend des outils de pointe qui aident les équipes métiers et IT à maximiser la valeur de leurs médias, à optimiser la diffusion de contenu et à améliorer les expériences digitales à tous les niveaux. Avec un focus sur la performance, l’évolutivité et l’innovation, Scaleflex est aujourd’hui utilisé par plus de 1 300 clients. Pour plus d’informations, visitez www.scaleflex.com .

Contact presse:

Jonathan Britel

Téléphone: +33 6 77 91 18 49

Email: jonathan.britel@scaleflex.com

Autres thèmes : demandes d'interviews sur la tech et l'innovation technologique dans le commerce de détail, l'immobilier, le tourisme et les médias en ligne.

1 Fortune Business Insights. (2024, September). Digital Asset Management (DAM) Market Size, Share & Regional Forecast, 2024-2032. Report ID: FBI104914. https://www.fortunebusinessinsights.com/digital-asset-management-dam-market-104914

2 FNFR. (2024). Digital Asset Management (DAM) Market Size, Share, Growth Analysis Report 2020-2026. https://www.fnfresearch.com/digital-asset-management-dam-market

