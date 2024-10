French Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

マベニア (Mavenir)、マルチベンダー展開におけるスペクトル集約に関するO-RANアライアンス (O-RAN ALLIANCE) レポートを歓迎

マベニアが開始し主導する新しい技術レポートでは、マルチベンダー展開におけるキャリア集約のための、DU間オープンインターフェイス仕様サポートを評価

October 29, 2024 09:18 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.