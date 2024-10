French Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir, 멀티 벤더 구축에서 스펙트럼 어그리게이션을 위한 O-RAN Alliance 보고서 발간 환영

Mavenir 주도 하에 진행한 신규 기술 보고서, 멀티벤더 구축에서 캐리어 어그리게이션을 위한 DU 간 개방형 인터페이스 사양 지원 평가

October 29, 2024 09:18 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.