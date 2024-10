French Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir ยินดีต้อนรับรายงาน O-RAN ALLIANCE สำหรับการรวมช่วงความถี่ในการปรับใช้ของผู้จำหน่ายหลายราย

รายงานทางเทคนิคใหม่ซึ่งริเริ่มและนำโดย Mavenir ประเมินการสนับสนุนข้อกำหนดเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซแบบเปิดระหว่าง DU เพื่อรวมคลื่นความถี่ในการปรับใช้ของผู้จำหน่ายหลายราย

October 29, 2024 09:18 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.