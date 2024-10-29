Mavenir 支持 O-RAN ALLIANCE《关于多供应商部署的频谱聚合》报告

理查森，德克萨斯州, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日，致力于构建未来网络的云原生网络基础设施提供商 Mavenir 欣然表示支持 O-RAN ALLIANCE 发布的全新技术报告《关于多供应商部署的频谱聚合》。该报告评估了多种频谱聚合技术，并提出了在多供应商部署中支持载波聚合的 DU 之间的开放接口规范。

这份由 Mavenir 发起并主导的 O-RAN ALLIANCE 报告阐述了在不同网络设备供应商的设备之间进行频谱聚合的实际应用场景，对多种频谱聚合方法进行了全面比较，并为在多供应商 RAN 部署中实现载波聚合的规范开发提出了建议。 在 DU 之间采用开放接口的载波聚合解决方案已获得运营商和设备供应商的大力支持，以便在 O-RAN ALLIANCE 内进行相关规范的开发。

在谈及这份报告时，Mavenir 的高级副总裁、接入技术部主管兼技术报告的报告员 Sridhar Rajagopal 博士指出：“O-RAN ALLIANCE 发布的这份报告提出了一系列关于多供应商载波聚合的重要建议，恰逢 Open RAN 面临关键时刻。这一时机尤为重要，因为随着频谱讨论的持续推进，5G 部署的扩展迫在眉睫，而 6G 的前景也在逐步展现。 实现 DU 之间接口的标准化，以支持多供应商载波聚合，将彻底打破对单一供应商的依赖，为 Open RAN 带来深远的变革。”

利用可用频谱进行载波聚合已成为运营商的一项至关重要的战略考量。通过这一策略，他们可以实现带宽最大化，提升数据吞吐量，改善网络性能。 在监管频谱出售期间，随着时间的推移，运营商会不断获得新的频谱资源。 在这种情况下，运营商迫切希望通过载波聚合将新获得的频谱与现有频谱进行整合。

然而，目前尚未建立起一个开放且标准化的接口，以支持不同供应商之间的载波聚合。这一缺失使得运营商在未来频谱扩展中不得不依赖单一供应商，进而导致了供应商锁定的问题。 因此，运营商被迫依赖现有供应商来进行频谱扩展，失去了谈判能力和对网络演进的掌控。同时，他们也越来越依赖于现有供应商所规定的功能、性能和时间安排。 自 LTE 时代起，载波聚合的专有接口便在各类部署中广泛应用，并在实施过程中得到了充分的理解。 尽管诸多运营商在 3GPP 等标准组织中反复提出建立开放的载波聚合接口，但由于传统供应商的抵制，这一倡议始终未能取得成功。 通过实现目前尚未具备的 DU 之间的实时通信，支持多供应商载波聚合的开放式规范将进一步扩展 5G 生态系统的开放性，并为 6G 的全新低延迟特性和服务铺平道路。

编者按：

O-RAN ALLIANCE 发布的技术报告《关于多供应商部署的频谱聚合》现已可供下载：https://specifications.o-ran.org/download?id=715

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