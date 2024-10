Communiqué du 29 octobre 2024: Recours de M. Valéry Le Helloco à l'encontre de la décision de l'AMF lui imposant de déposer une offre publique

Paris, le 29 octobre 2024

17h45

Electricité et Eaux de Madagascar

Recours de M. Valéry Le Helloco à l’encontre de la décision de l’AMF lui imposant de déposer une offre publique

La société Electricité et Eaux de Madagascar (« EEM » ou la « Société ») a pris connaissance, ce jour, d’un recours déposé auprès de la Cour d’Appel de Paris (chambre 5-7) par M. Valéry Le Helloco et ses sociétés à l’encontre de la décision de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») du 14 octobre 2024 lui enjoignant de déposer un projet d’offre publique d’acquisition sur les actions EEM dans un délai fixé à trois mois. Cette décision de l’AMF concerne le dépassement du seuil de 30% des droits de vote entre 2023 et 2024, par l’auteur du recours.

EEM entend faire valoir ses droits dans cette affaire car la position de la Société a toujours été d’imposer le respect à son principal actionnaire, M. Valéry Le Helloco, de ses obligations déclaratives ainsi qu’en matière d’offres publiques.

A cet égard, EEM rappelle que, dès 2023, elle a demandé en justice la condamnation de M. Valéry Le Helloco et de ses sociétés au dépôt d’un projet d’offre publique, à la privation de leurs droits de vote et au versement de dommages-intérêts. Cette autre affaire, opposant EEM à M. Valéry Le Helloco et certaines de ses sociétés, est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris (chambre 5-9) qui devrait se prononcer au début de l’année 2025. Elle concerne un autre dépassement, par M. Valéry Le Helloco et ses sociétés, du seuil de 30% des droits de vote d’EEM qui a perduré entre le 15 juin 2019 et le 13 juin 2023.

À propos d’Electricité et Eaux de Madagascar

Electricité et Eaux de Madagascar, holding financier diversifié (hôtellerie, immobilier), est une société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris (EEM, code ISIN FR0000035719, www.eem-group.com). EEM est également le principal actionnaire (96,66% de son capital) de la Société Anonyme Immobilière Parisienne de la Perle et des Pierres Précieuses – SAIPPPP (MLIPP, code ISIN FR0006859039, www.saipppp-group.com) dont les actions sont inscrites aux négociations sur Euronext Access Paris.

