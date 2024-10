Quantexa alcança o status de Centauro, ultrapassando US$ 100 milhões de ARR

LONDRES, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência de Decisão (ID) para os setores público e privado, anunciou hoje que ultrapassou a marca de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR). Com essa façanha, a Quantexa alcançou o status de Centauro, tornando-se parte de um grupo de elite de empresas de SaaS reconhecidas nessa categoria - introduzida pela primeira vez pela Bessemer Ventures Partners.

O status de Centauro é sete vezes mais raro do que o de Unicórnio. Em abril de 2023, a Quantexa anunciou que havia conquistado o status de Unicórnio, após a conclusão de sua rodada de financiamento Série E de US$ 129 milhões. A rodada deu à empresa uma avaliação pós-dinheiro (post-money valuation) de US$ 1,8 bilhão. Como a organização a conquistar mais recentemente o status de Centauro, a empresa fundada no Reino Unido entra para um grupo de elite de empresas em todo o mundo que alcançam esse reconhecimento todos os anos.



Vishal Marria, fundador e CEO da Quantexa, declarou: "Como uma empresa fundada no Reino Unido, procuramos nos manter na vanguarda da inovação tecnológica, entrando em novos mercados e setores. Na Quantexa, estamos crescendo em uma escala sem precedentes. Graças ao apoio de nossa talentosa equipe, à confiança de nossa crescente carteira de clientes, ao entusiasmo de nosso extenso ecossistema de parceiros e à visão compartilhada por nossos investidores, foi possível investir para aumentar os recursos de nossa plataforma e nossa presença global, e isso está sustentando o forte impulso que nos levou a essa conquista."

Marria acrescentou: “Com uma sólida base de plataforma e pipeline de inovação, presença global e estratégia de entrada no mercado escalável, estamos prontos para continuar expandindo e aumentando nossa carteira de clientes e atender à demanda por soluções de ponta em unificação de dados e IA generativa. Temos visto as organizações recorrerem à IA para viabilizar vários casos de uso, e o que estamos descobrindo é que, sem uma base de dados que abranja toda a empresa, não é possível operacionalizar os dados em escala. Os clientes estão trabalhando em parceria com a Quantexa para limpar, selecionar e contextualizar dados rapidamente, preparando-os para uma série de iniciativas de IA.”

Grandes conquistas comerciais recentes desde o início de seu ano fiscal de 2024:

a Quantexa conquistou 30 clientes globais de primeira linha , como o U.S. Special Operations Command e o Novobanco, além de líderes em serviços financeiros e vários órgãos governamentais na América do Norte, EMEA e APAC, aumentando o ARR de Inteligência de Decisão em 20% .

A Inteligência de Decisão representa uma oportunidade de mercado de vários bilhões de dólares

O crescimento da Quantexa se dá em um momento de maior demanda por soluções de Inteligência de Decisão (DI) por parte de empresas e agências governamentais, que desejam aproveitar efetivamente o poder dos dados conectados e precisos e da IA para aperfeiçoar a tomada de decisões e aumentar a eficiência operacional.

As soluções da Quantexa, que são utilizadas em mais de 100 países e aproveitam os dados globalmente, ajudam dezenas de milhares de usuários dos setores bancário, de seguros, TMTE e público a superar seus maiores desafios e identificar novas oportunidades de crescimento. A Quantexa está bem equipada para ajudar os clientes a conectar e operacionalizar seus dados entre departamentos e funções de modo a criar um patrimônio de dados que abranja toda a empresa e que permita a obtenção de resultados comerciais melhores e mais rápidos. A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa capacita as organizações a coletar e unificar dados de forma consistente, onde quer que estejam ou em qualquer sistema residam, usar gráficos de conhecimento para treinar com segurança modelos de IA privativos e implantar a IA generativa para ampliar e automatizar a tomada de decisões.



A empresa foi recentemente reconhecida pela IDC como líder em sua Avaliação de fornecedores de plataformas de inteligência de decisão em todo o mundo, que destaca as organizações que lideram a categoria de Inteligência de Decisão.



Forte pipeline de inovação de produtos é estratégico para a próxima onda de crescimento

Para alimentar sua próxima onda de crescimento, a Quantexa confirmou que tem uma série de recursos de plataforma, produtos e lançamentos de soluções novos com lançamento programado para o primeiro semestre de 2025. Os destaques incluem:

O lançamento comercial do Q Assist , o conjunto de tecnologia de IA generativa sensível ao contexto para ajudar a aprimorar a tomada de decisões confiáveis e automatizar tarefas em equipes de trabalhadores da linha de frente e de informações, estreou em junho passado e atualmente está sendo usado por um grupo crescente de usuários pioneiros, incluindo o HSBC e o BNY Mellon.

, o conjunto de tecnologia de IA generativa sensível ao contexto para ajudar a aprimorar a tomada de decisões confiáveis e automatizar tarefas em equipes de trabalhadores da linha de frente e de informações, estreou em junho passado e atualmente está sendo usado por um grupo crescente de usuários pioneiros, incluindo o HSBC e o BNY Mellon. Atualizações na Plataforma de Inteligência de Decisão permitirão que os clientes continuem aprimorando a tomada de decisões com os principais recursos, incluindo uma abordagem com pouco código para automatizar os processos de negócios e de decisão em fluxos de trabalho de nível empresarial que simplificam as operações e aumentam a agilidade dos negócios, além de uma nova funcionalidade para obter insights da análise de texto não estruturado (análise de texto) usando aprendizado de máquina e processos de linguagem natural para identificar padrões, sentimentos e características importantes nos dados. Isso ajudará as organizações a entender melhor os insights do cliente, aprimorar o suporte que ele recebe, melhorar a detecção de fraudes e o gerenciamento de riscos, além da conformidade e do monitoramento regulatório.

permitirão que os clientes continuem aprimorando a tomada de decisões com os principais recursos, incluindo uma abordagem com pouco código para automatizar os processos de negócios e de decisão em fluxos de trabalho de nível empresarial que simplificam as operações e aumentam a agilidade dos negócios, além de uma nova funcionalidade para obter insights da análise de texto não estruturado (análise de texto) usando aprendizado de máquina e processos de linguagem natural para identificar padrões, sentimentos e características importantes nos dados. Isso ajudará as organizações a entender melhor os insights do cliente, aprimorar o suporte que ele recebe, melhorar a detecção de fraudes e o gerenciamento de riscos, além da conformidade e do monitoramento regulatório. A disponibilidade de seus melhores recursos de combate à lavagem de dinheiro (AML) para bancos de médio porte com a sua primeira solução nativa SaaS criada no Microsoft Azure, oferecendo aos clientes a capacidade de monitorar, detectar e investigar riscos e atender às crescentes demandas de conformidade dentro das restrições orçamentárias de TI.



Para saber como sua organização pode colocar a Inteligência de Decisão em prática ou para ler o Total Economic Impact™ da Forrester sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão Quantexa, acesse aqui.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software de IA, dados e análises pioneira em inteligência de decisão para capacitar as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados em silos e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios em gerenciamento de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma de inteligência de decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com mais de 90% mais precisão e resolução de modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo TEI sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, realizado de forma independente pela Forrester, descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 800 funcionários e milhares de usuários da plataforma, que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.



Consultas da imprensa

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

OU

C: Adam Jaffe, VP Sênior de Marketing Corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com