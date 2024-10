Korrigering: Norsk Hydro: Gode resultater oppstrøms, styrker nedstrømsvirksomheten

Korrigering foretas i kvartalsresultater offentliggjort 24. oktober 2024. Korrigeringen er knyttet til tallet for justert RoaCE som feilaktig er satt til 8,5 prosent. Riktig tall er 7,2 prosent.





Hydros justerte EBITDA var 7 367 millioner kroner i tredje kvartal 2024, en økning fra 3 899 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet var positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av lavere resirkuleringsmarginer, volumer i Extrusions og priser i Energy. Dette ga en justert RoaCE på 7,2 prosent de siste tolv månedene, og en fri kontantstrøm på 1,7 milliarder kroner.

Solide resultater oppstrøms som følge av økende alumina- og aluminiumpriser

Forbedringstiltakene for 2024 i rute, Extrusions bygger robusthet i svakere kjernemarkeder

Energy realiserer sine fornybarambisjoner gjennom Illvatn pumpekraftverk

Reduserer eierskap fra 30 til 19,9 prosent og skriver ned investeringer på 956 millioner kroner i Vianode.

Hydro og Mercedes-Benz utvider samarbeidet for å fremme bærekraftig utvikling i den brasilianske delen av Amazonas

– Den positive inntektsutviklingen oppstrøms fortsatte i tredje kvartal. Dette bidrar til gode resultater i oppstrømsvirksomheten vår, og dempet de samlede effektene av et krevende marked nedstrøms, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Den positive inntektsutviklingen oppstrøms fortsatte inn i tredje kvartal, og bidro til rekordresultater i Bauxite & Alumina. Platts aluminaindeks (PAX) økte gradvis til 562 USD per tonn innen utgangen av kvartalet, i takt med tilstrammingen i den globale aluminaforsyningen. De kinesiske aluminaprisene økte også på grunn av begrensninger i tilgangen på bauksitt, noe som førte til et balansert marked. Alunorte fortsatte med prosjektet for bytte av energibærer, og produserte alumina med naturgass i løpet av tredje kvartal. Det ventes at prosjektet vil være fullført innen utgangen av året. Tremånedersprisen på aluminium økte fra 2 515 til 2 612 USD per tonn i løpet av tredje kvartal, noe som bidro til solide resultater i Aluminium Metal.

– Bytte av energibærer fra fyringsolje og kull til gass og fornybar kraft ved Alunorte er et godt eksempel på at bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd: Prosjektet gir betydelige besparelser både med hensyn til karbonavtrykk og kostnader. Sammen med drahjelpen fra PAX i kvartalet, har denne investeringen hatt betydelig positiv innvirkning på B&As resultat i dette kvartalet, sier Kallevik.

Nedstrøms har aluminiummarkedet fortsatt vært preget av svak etterspørsel og lave resirkuleringsmarginer i Europa og Nord-Amerika. Etterspørselen etter komponenter til bil og transport er fortsatt svak som følge av lavt salg av elbiler i Europa, særlig i Tyskland. Etterspørselen i bygg- og industrisegmentet er fortsatt moderat, men kan bli positivt påvirket av lavere renter i 2025. Lav aktivitet i disse markedene fører til begrenset tilgang på aluminiumskrap, noe som legger press på resirkuleringsmarginene og reduserer omsmelteproduksjonen både i Hydro Extrusions og Metal Markets.

– Hydro iverksetter kort- og langsiktige tiltak for å gjøre Extrusions bedre i stand til å tåle de kortsiktige konsekvensene av et krevende marked – samtidig som vi fortsetter å investere for å styrke effektiviteten i virksomheten og bli mer robust på lang sikt, sier Kallevik.

Hydro Extrusions jobber aktivt med tiltak for å tilpasse seg svak etterspørsel i et krevende marked. Målet er å opprettholde marginer ved å utnytte produksjonsfleksibilitet og iverksette kostnadsreduksjonsprogrammer. Den nylige investeringen i en automatisert presse i Cressona i USA, som erstatter to gamle presser, er et eksempel på at Extrusions satser på økt effektivitet og produktivitet. Å nå målet om en EBITDA på 8 milliarder kroner i 2025 vil kreve en markedsbedring for ekstruderte produkter på mer enn 20 prosent volumvekst, og en bedring av omsmeltemarginer i tråd med historisk gjennomsnitt, som samlet utgjør i området 2-3 milliarder kroner.

Svake markeder legger press på resirkuleringsmarginene, og det blir iverksatt tiltak for å øke lønnsomheten og sikre konkurransedyktig tilgang på skrap. God kapasitet på avansert skrapsortering er avgjørende i dette arbeidet. I tredje kvartal startet joint venture-selskapet Alusort kommersiell drift av HySort i USA, som gjør at anleggene kan bearbeide mer brukt skrap. Dette utvider Hydros HySort-portefølje, som snart vil ha fem maskiner i drift, herunder fire i Europa, noe som styrker selskapets ledende posisjon når det gjelder å resirkulere mer brukt aluminiumskrap.

Ved å utnytte en helintegrert verdikjede med sporbarhet fra gruve til komponent, kan Hydro tiltrekke seg strategiske, bransjeledende samarbeidspartnere som Mercedes-Benz. Samarbeidet har utviklet seg betydelig i tredje kvartal, ved at selskapene har gått sammen om et langsiktig program som skal fremme positiv utvikling i den brasilianske delen av Amazonas. Corridor-programmet skal jobbe for å beskytte menneskerettigheter, skape inntekter for lokalsamfunn, gjenopprette natur og utvikle lavkarbon-verdikjeder, og viser at bærekraft for aluminiumløsninger handler om mer enn å redusere karbonavtrykket.

– Avtalen er en utvidelse av samarbeidet med Mercedes-Benz, ved at vi nå i tillegg til produktutvikling av lavkarbonaluminium også skal jobbe sammen for å skape positiv utvikling for mennesker, natur og miljø i staten Pará. Sammen skal vi øke bærekraften i hele vår felles verdikjede, fra gruvedrift til sluttprodukt, sier Kallevik.

Det å sikre tilgang på fornybar kraft er svært viktig for vekst innenfor lavkarbonaluminium. Hydro har tatt en investeringsbeslutning om å bygge Illvatn pumpekraftverk i Luster, som skal gi en årlig fornybar kraftproduksjon på 84 GWh, og vil bedre fleksibiliteten i selskapets produksjonssystem. Dette vil styrke Hydro Energis portefølje, som leverer fornybar kraft til industriproduksjon i Norge.

Den 22. oktober besluttet Hydro å redusere eierandelen i Vianode, produsent av syntetisk grafitt, fra 30 til 19,9 prosent. Hydro går ut av styret og vil ikke lenger tilføre kapital til Vianode, men fokusere på prosjekter som støtter strategiske prioriteringer frem mot 2030. I tredje kvartal er det gjort nedskrivninger på 956 millioner kroner av investeringene i Vianode, hvorav 581 millioner kroner påvirker rapportert EBITDA, og nedskrivning av aksjonærlån i Vianode på 375 millioner kroner påvirker finanskostnader.

Resultater og markedsutvikling i forretningsområdene

Justert EBITDA for Bauxite & Alumina økte fra 93 millioner kroner til 3 410 millioner kroner, sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Dette skyldtes hovedsakelig høyere salgspriser på alumina, lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av økte kostnader knyttet til innkjøp av alumina og lavere salgsvolum. Prisen på Platts aluminaindeks (PAX) var 505 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, og gikk ned til 478 USD per tonn i juli, før den igjen økte gradvis til 562 USD per tonn i slutten av kvartalet, etter hvert som det globale markedet utenom Kina ble strammere.

Justert EBITDA for Energy gikk ned fra 762 millioner kroner til 626 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med samme periode året før. Lavere priser og lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder ble delvis utliknet av utløpet av en intern tolvmåneders fastpriskontrakt med Aluminium Metal, som ga et tap i samme periode i fjor. De gjennomsnittlige nordiske kraftprisene gikk ned i tredje kvartal 2024, både sammenliknet med samme kvartal i fjor og kvartalet før. Nedgangen sammenliknet med andre kvartal 2024 skyldtes hovedsakelig bedre hydrologisk balanse og sesongmessig lavere forbruk. Forskjellen mellom prisområdene i den sørlige og den nordlige delen av det nordiske kraftmarkedet gikk ned sammenliknet med samme kvartal i fjor, og økte sammenliknet med kvartalet før.

Justert EBITDA for Aluminium Metal økte fra 1 379 millioner kroner til 3 234 millioner kroner i tredje kvartal 2024, sammenliknet med tredje kvartal 2023, hovedsakelig på grunn av høyere all-in metallpriser, reduserte karbonkostnader, høyere nivå på CO2-kompensasjon og positive valutaeffekter, som delvis ble utliknet av økte aluminakostnader og høyere faste kostnader. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 1,6 prosent, sammenliknet med tredje kvartal 2023, drevet av en økning på 2,3 prosent i Kina. Tremånedersprisen på aluminium økte i tredje kvartal 2024, fra 2 515 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet til 2 612 USD i slutten av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned fra 568 millioner kroner til 277 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med samme periode i fjor, på grunn av svakere resultater fra resirkuleringsanleggene og negative valutaeffekter, som delvis ble utliknet av gode resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten. De svakere resultatene fra resirkuleringsanleggene skyldes reduserte salgspriser i et svekket marked og ytterligere press på marginene i et stramt skrapmarked.

Justert EBITDA for Extrusions gikk ned fra 1 322 millioner kroner til 879 millioner kroner i tredje kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Dette skyldtes lavere salgsvolumer og lavere marginer i resirkuleringsvirksomheten. Generell inflasjon førte til press på faste og variable kostnader, som delvis ble utliknet av kostnadstiltak. Det er beregnet at den europeiske etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 7 prosent i tredje kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og med 21 prosent sammenliknet med andre kvartal, delvis på grunn av sesongeffekter. Etterspørselen i bilsegmentet har fortsatt vært påvirket av lavt salg av elbiler i Europa, spesielt i Tyskland. Etterspørselen i bygg- og industrisegmentet har vært moderat etter sommeren, og det er ingen klare tegn til forbedring i månedene som kommer, selv om lavere renter kan bidra til bedre etterspørsel inn i 2025. I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 4 prosent i tredje kvartal 2024, sammenliknet med samme kvartal i fjor, og med 7 prosent sammenliknet med andre kvartal. Transportsegmentet har vært spesielt svakt, som følge av lavere produksjon av lastebiler. Etterspørselen i bil- og transportsegmentet er preget av svakere elbilsalg. Etterspørselen i bygg- og industrisegmentet er fortsatt svak, men det ventes at den underliggende etterspørselen vil bedre seg gradvis inn i 2025, som følge av lavere renter.

Andre nøkkeltall

Sammenliknet med andre kvartal 2024, økte Hydros justerte EBITDA fra 5 839 millioner kroner til 7 367 millioner kroner i tredje kvartal 2024. Høyere realiserte priser på aluminium og alumina, kombinert med lavere faste kostnader, ble delvis utliknet av lavere volumer i Extrusions og resirkuleringsvirksomheten.

Resultat etter skatt utgjorde 1 409 millioner kroner i tredje kvartal 2024. Resultat etter skatt omfattet et urealisert tap på 907 millioner kroner på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter, og en netto valutagevinst på 139 millioner kroner. Resultatet omfatter også en nedskrivning av det tilknyttede batteriselskapet Vianode på 581 millioner kroner og 129 millioner kroner i rasjonaliserings- og nedstengningskostnader. Videre er valutatap og tap på et lån til Vianode justert med 1 467 millioner kroner. Den skattemessige effekten av disse justeringene reflekterer en standardisert skattesats for skattepliktige gevinster og fradragsberettigede tap.

Hydros netto gjeld gikk ned fra 16,2 milliarder kroner til 14,7 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal 2024. Nedgangen i netto gjeld skyldtes i hovedsak tilført EBITDA, som delvis ble utliknet av investeringer og annen kontantstrøm knyttet til driften.

Justert netto gjeld gikk ned fra 26,1 milliarder kroner til 25,0 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av nedgangen i netto gjeld på 1,5 milliarder kroner, som delvis ble utliknet av en økning i netto pensjonsforpliktelser på 0,3 milliarder kroner og økte sikkerhetsstillelser på 0,2 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.





Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen

+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg