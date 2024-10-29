eXp Realty 在邁阿密 eXpcon 大會上推出革命性 ICON 和利潤分享上限獎賞計劃

貝靈漢，華盛頓州, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (納斯達克代碼：EXPI) 的核心子公司 eXp Realty®，獲譽為「全球最以經紀人為中心的房地產經紀公司 (The most agent-centric real estate brokerage on the planet)™」，於邁阿密的 eXpcon 大會上推出了 ICON 獎賞計劃和利潤分享上限獎賞計劃，此兩項突破性舉措將於 11 月 1 日生效。 上述計劃旨在提升經紀人的成功機會，通過開放更多收入來源，進一步促進他們的業務增長。

eXp World Holdings 的創辦人、主席兼總裁 Glenn Sanford 說道：「這些舉措顯示了我們對於在不斷變化的行業中為經紀人提供支援的堅定承諾。 eXp 深知當經紀人成功，我們才能成功。 這些計劃讓我們的經紀人能夠開拓新的收入來源，擴展業務，並進一步利用我們以經紀人為中心的模式，創造前所未有的財富。

ICON 獎賞計劃

ICON 經紀人地位是一個授予頂尖經紀人的榮譽稱號，達到此地位後，經紀人能夠充分利用 eXp Realty 獨特的收益分享系統，從而提升長期收益和業務增長。

ICON 獎賞計劃將為 ICON 經紀人提供 30 名前線合格經紀人 (FLQA) 學分，為期 13 個月，從而提升他們在七個層級的收益分享潛力至最高。

利潤分享上限獎賞計劃

此計劃為完成交易而達到上限的經紀人提供 10 個 FLQA 學分，這將在 13 個月內提升他們在第 5 層的賺錢潛力。 此額外收入來源為經紀人提供了更高的賺錢潛力，讓他們能夠實現更快的增長和更大的財務成功。

Sanford 補充道：「對經紀人而言，這些計劃是在房地產行業的關鍵時刻推出的。 我們不僅是在獎勵表現，更是在支持創業型經紀人，提供他們在快速變化的市場中保持領先所需的工具和獎賞措施。 eXp Realty 持續拓展房地產經紀公司所能提供的服務範圍。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (納斯達克代碼：EXPI) 是 eXp Realty®、FrameVR.io 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，擁有超過 87,000 名代理商，分布於美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多明尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜，且持續在國際上擴大規模。 作為一間上市公司，eXp World Holdings 為房地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。 eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和房地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。 這間基於雲端的經紀公司由 FrameVR.io 提供技術支援，FrameVR.io 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理商更緊密地聯絡，並提高工作效率。 SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

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