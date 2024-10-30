2ONE Labs 獲 FDA 煙草產品中心對 2ONE® Nicotine Pouch 品牌的 PMTA「接受」認可

太浩湖，內華達州, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs Inc. 欣然宣布其 2ONE® 品牌尼古丁袋的預上市煙草產品申請 (PMTA) 已獲美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的「接受」認可。

在確認收到 FDA 的 「接受」通知後，2ONE Labs 行政總裁 Vincent Schuman 表示：「這意味著 2ONE® 的 PMTA 申請將進入 FDA 審查的下一個重要階段。 公司將繼續全力資助這項申請以確保其成功完成。我們的批發、零售和贊助夥伴應對這次的「接受」感到信心十足，這顯示了我們能夠駕馭複雜的 PMTA 過程，以及我們對支持 2ONE® 品牌在美國市場長期可用性的堅定承諾。」

Schuman 補充道：「我們設計 2ONE® 尼古丁袋是為了滿足成年使用者 (21 歲以上) 的需求，這些使用者在轉換可燃或傳統口服煙草產品時面臨很大的挑戰。 在過去五年中，2ONE® 品牌在市場上的可用性，以及我們通過強大的零售夥伴關係 (如 Circle K®) 所取得的興趣和增長，證明了即使對於創新公司而言，識別並推出能真正為成年人提供完美替代產品的獨特品牌是可能的。 我們對 FDA 接受 2ONE® PMTA 申請感到鼓舞，並期待繼續滿足替代煙草的成年消費者的需求。」

2ONE® 尼古丁袋產品在全國超過 18,000 間零售店提供多種尼古丁濃度和令人愉悅的口味，成年消費者更可在 21Pouches.com 上線購買。

關於 2ONE® Nicotine Pouches

2ONE Labs Inc.：由合成尼古丁生產的先驅創立，專注於為尋求替代其他煙草產品的成年消費者提供最具創新性的無煙草尼古丁產品。 如欲了解更多資訊，請聯絡 21Pouches.com。 2ONE® 是 2ONE Labs Inc. (位於內華達州湖塔霍) 註冊的商標。 版權所有。

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