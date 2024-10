Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Portuguese Malay Spanish Thai

2ONE®ニコチンポーチがMBMモータースポーツとマルチレーススポンサー契約を締結

ジョシュ・ビリッキ (Josh Bilicki) とチャド・フィンチャム (Chad Finchum) はそれぞれ2ONEポーチのNo. 66 NASCARカップシリーズエントリーに出場