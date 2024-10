RAPPEL | Avis aux médias - Invitation au colloque « Une nouvelle vision de la santé » organisé par l’UQAM et l’ASPQ

MONTRÉAL, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) invitent les médias au colloque « Une nouvelle vision de la santé ». L’objectif de cet événement est de définir les contours d’un nouveau système de santé adapté à la réalité et aux besoins changeants des populations, et axé sur la prévention et le maintien de la santé et la réduction de la maladie.

L’événement accueillera une vingtaine de conférenciers et conférencières, notamment le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Stéphane Pallage, recteur de l’UQAM, Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM, Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, Alexandre Cloutier, président de l’Université du Québec (UQ) et des universitaires, praticiens et praticiennes en provenance du Québec et de la France.

Le coup d’envoi du colloque sera donné par Christian Dubé, ministre de la Santé et Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.

La programmation détaillée est disponible en ligne.

Date : Le vendredi 1er novembre 2024 Heure : L’accès au colloque sera possible dès 7 h 30. Endroit : UQAM, Cœur des sciences, pavillon Sherbrooke (SH), salle SH-2800 200, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) Les membres des médias souhaitant y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à meunier.julie@uqam.ca ou à vferret@aspq.org avant le 1er novembre à 6 h.

Renseignements

Julie Meunier

Conseillère en communication

Division des relations avec la presse et événements spéciaux

Service des communications, UQAM

Cell.: 514 895-0134

meunier.julie@uqam.ca

Véra Ferret

Responsable des relations publiques – Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

Cell. : 450-626-8879

vferret@aspq.org