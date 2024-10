Un nouveau rapport présente des approches prometteuses pour l’EDI dans le système de recherche canadien, bien que des lacunes subsistent dans les données probantes

OTTAWA, Ontario, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les initiatives en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) ont entraîné des changements positifs dans les établissements de recherche du Canada. Cependant, le manque de données empêche de mieux comprendre l’efficacité de certaines mesures et dissimule des iniquités potentielles. Il est impératif de combler ces lacunes en matière de données probantes pour instaurer une culture d’EDI durable qui soutienne les membres du corps enseignant, le personnel et les étudiants, ainsi que la poursuite de l’excellence inclusive.

« Le travail d’EDI est essentiel pour l’avenir de la science, de la recherche et de l’éducation », a déclaré Wendy Rodgers, présidente du comité d’experts sur les pratiques d’EDI pour des changements porteurs. « Bien que davantage de données soient nécessaires pour mieux évaluer les initiatives particulières, le comité d’experts a recensé de nombreuses approches prometteuses. »

Le comité a déterminé que les mesures visant à faire progresser l’EDI ont plus de chances de réussir et de résister à l’évolution des pressions à leur encontre si elles s’appuient sur un large soutien institutionnel, ce qui comprend un leadership engagé, des structures organisationnelles solides, des rapports transparents et des ressources dédiées. Le comité a également constaté que les mesures d’EDI efficaces se renforcent mutuellement et tiennent compte de la complexité et de l’imbrication des expériences d’exclusion. Malgré des progrès constants, certains programmes prometteurs ont pris fin, ce qui limite la possibilité d’évaluer leur efficacité à long terme.

« Le rapport vise à éclairer le travail important que les établissements, les bailleurs de fonds de la recherche et les membres de la communauté scientifique réalisent sur l’EDI afin de s’assurer que ce concept est intégré concrètement dans l’enseignement postsecondaire et la recherche », a déclaré Tijs Creutzberg, président-directeur général du CAC. « Au nom du CAC, je remercie les membres du comité pour leur participation, leur engagement et leur expertise tout au long du processus d’évaluation, contribuant ainsi à son succès. »

Le rapport Équité, diversité et inclusion dans le système de recherche postsecondaire examine les mesures susceptibles d’améliorer l’EDI, les avantages et les défis liés à leur mise en œuvre, ainsi que leur incidence potentielle sur les personnes et les établissements.

