Dépenses des Fêtes : 94 % des Canadiens vivent un stress financier

TORONTO, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche des Fêtes, une forte majorité (94 %) de la population s’attend à vivre un stress financier, révèle un sondage conjoint de CPA Canada et BDO Solutions à l’endettement.

Près de 40 % (39 %) des personnes sondées se disent plus stressées sur le plan financier cette année, tandis que 55 % d’entre elles s’attendent à vivre un stress équivalent à celui de l’an dernier.

En outre, 56 % des répondantes et répondants comptent utiliser une carte de crédit pour régler leurs dépenses des Fêtes.

En moyenne, les dépenses prévues seront 8 % moins élevées cette année (595 $ en moyenne) que l’année dernière (645 $).

« Les idéaux de joie et de générosité du temps des Fêtes présentent désormais un contraste frappant avec la réalité de bien des gens, pour qui la nouvelle année pourrait devenir synonyme d’endettement , souligne Li Zhang, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. Avec la hausse constante du coût de la vie, il n’est pas surprenant que la période des Fêtessoit devenue anxiogène pour les consommateurs. »

« Il est inquiétant de constater qu’au Canada, plus de la moitié des consommateurs envisagent d’utiliser leur carte de crédit pour payer leurs dépenses du temps des Fêtes , note Nancy Snedden, syndic autorisé en insolvabilité et présidente de BDO Solutions à l’endettement. L’utilisation d’une carte de crédit pour ces dépenses peut certes, à court terme, alléger le fardeau financier, mais si les soldes ne sont pas remboursés rapidement, elle peut se transformer à long terme en problème beaucoup plus important. »

Autres constats clés

Stress générationnel : Les niveaux de stress les plus élevés liés à la période des Fêtes s’observent chez les jeunes des générations Y et Z.

: Les niveaux de stress les plus élevés liés à la période des Fêtes s’observent chez les jeunes des générations Y et Z. Craintes de trop dépenser : La plupart des personnes sondées s’attendent à respecter le même budget que l’an dernier, mais 18 % pensent qu’elles risquent fort de le dépasser.

La plupart des personnes sondées s’attendent à respecter le même budget que l’an dernier, mais 18 % pensent qu’elles risquent fort de le dépasser. Recours aux cartes de crédit : Dans la liste des principaux moyens de financement des dépenses des Fêtes, les cartes de crédit arrivent à égalité avec l’épargne et le revenu courant. Ce sont les jeunes générations qui y ont le plus recours : 59 % des 18 à 34 ans utiliseront une carte de crédit.

Dans la liste des principaux moyens de financement des dépenses des Fêtes, les cartes de crédit arrivent à égalité avec l’épargne et le revenu courant. Ce sont les jeunes générations qui y ont le plus recours : 59 % des 18 à 34 ans utiliseront une carte de crédit. Déplacements : 57 % des répondants ont choisi de ne pas se déplacer cette année; les personnes qui comptent voyager s’attendent à dépenser en moyenne 33 % de plus que l’an dernier, soit 1 623 $ comparativement à 1 219 $.

57 % des répondants ont choisi de ne pas se déplacer cette année; les personnes qui comptent voyager s’attendent à dépenser en moyenne 33 % de plus que l’an dernier, soit 1 623 $ comparativement à 1 219 $. Générosité bien ordonnée commence par soi-même : Seulement 24 % des personnes sondées prévoient faire un don à un organisme de bienfaisance durant le temps des Fêtes, ce qui reflète une baisse notable de 30 % par rapport à l’an dernier.



Méthodologie

Léger a mené le sondage Omnibus en ligne à propos des dépenses des Fêtes du 27 au 29 septembre 2024, auprès d’un échantillon aléatoire de 1 626 Canadiens de 18 ans ou plus.

Pour consulter les résultats globaux du sondage et les résultats par région ou pour obtenir une entrevue, veuillez écrire à media@cpacanada.ca.