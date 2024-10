Industrial Gate, la plateforme industrielle de TC Latin America Partners, forme une coentreprise valorisée à 450 millions de dollars américains avec un investisseur institutionnel d’envergure mondiale pour tirer parti du boom du nearshoring au Mexique

NEW YORK et MEXICO CITY, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrial Gate, ci-après « IG », la plateforme d’investissement et de développement industriel verticalement intégrée de TC Latin America Partners, ci-après « TC », a conclu un accord de coentreprise avec un investisseur institutionnel mondial reposant sur un développement élargi de propriétés industrielles de classe A au Mexique. Ce partenariat vise à tirer parti de l’augmentation de la demande liée aux activités de délocalisation dans le pays.

Au cours des trois dernières années, IG a constitué un portefeuille de 3,8 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB) stabilisée (soit environ 353 000 mètres carrés) et développe actuellement plus d’un million de pieds carrés (soit environ 92 903 mètres carrés) qui devraient être finalisés au cours des 12 prochains mois.

Avec un objectif de 450 millions de dollars de capital, la nouvelle entreprise se concentrera sur l’acquisition, le développement et la gestion d’actifs industriels sur des marchés clés, notamment Mexico, Guadalajara, Monterrey et Tijuana. Les projets devraient s’adresser à des locataires multinationaux et prévoir des baux à long terme libellés en dollars américains pour répondre aux exigences spécifiques de ces clients.

« Le secteur industriel mexicain est en plein revirement. Cette coentreprise nous permettra de piloter le développement de solutions immobilières pour les entreprises multinationales en quête de chaînes d’approvisionnement renforcées », indique Gregorio Schneider, Directeur des investissements de TC Latin America Partners et d’Industrial Gate. « Le nearshoring est en train de métamorphoser l’industrie manufacturière et la logistique à l’échelle mondiale, et nous nous apprêtons à proposer à nos clients des biens immobiliers de premier ordre qui répondent à leurs besoins dans cet environnement en pleine évolution. Forte d’une vaste expérience dans le domaine de l’immobilier industriel mexicain, notre équipe qualifiée est prête à relever tous les enjeux auxquels cette coentreprise devra faire face. »

À l’heure où le Mexique devient une plaque tournante incontournable pour l’industrie manufacturière et la logistique mondiales, IG se concentre sur le développement de propriétés industrielles au Mexique par le biais d’une plateforme entièrement intégrée, de l’acquisition de terrains à la gestion des actifs. L’objectif est d’obtenir des résultats solides et d’optimiser la valeur tout au long du cycle de vie du projet.

Antonio Báez, Directeur général d’Industrial Gate, en témoigne : « Dans le cadre de cette coentreprise, notre premier projet visera la construction d’une propriété sur mesure dans l’État de Mexico, d’une superficie supérieure à 360 000 pieds carrés (soit environ 33 445 mètres carrés), à l’appui d’un investissement de près de 40 millions de dollars américains. Ce projet marque le début d’un plan visant à développer environ 21 millions de pieds carrés (soit environ 1,95 kilomètre carré) d’actifs industriels de classe A à l’horizon des trois à cinq prochaines années, avec un investissement total estimé à 1,5 milliard de dollars américains. »

La coentreprise aura pour mission de développer des propriétés durables certifiées LEED ou EDGE en réponse à la demande mondiale croissante en matière d’efficacité et de durabilité.

Raúl Arroyo, Directeur général d’Industrial Gate, ajoute : « Notre objectif est de répondre aux besoins des entreprises multinationales qui se développent ou qui pénètrent le marché mexicain pour la première fois, grâce à des projets stratégiques de classe mondiale qui répondent aux demandes actuelles du marché et favorisent l’efficacité opérationnelle et la durabilité à long terme. »

TC Latin America Partners est un gestionnaire d’investissements immobiliers institutionnels qui se concentre sur l’acquisition et le développement d’actifs immobiliers industriels, numériques, de santé, commerciaux et résidentiels en Amérique latine. Fondée en 2012, la société est enregistrée en tant que conseiller en investissement auprès de la SEC aux États-Unis et exploite des bureaux à New York, Mexico, Saint-Domingue, Porto Rico, Bogota et Lima.

Industrial Gate est un promoteur et un exploitant de biens immobiliers industriels de classe A au Mexique. Forte d’un portefeuille stabilisé de 3,8 millions de pieds carrés de surface locative brute (soit environ 353 000 mètres carrés) et plus d’un million de pieds carrés en cours de développement (soit environ 92 903 mètres carrés), IG s’engage à concevoir des espaces industriels modernes et durables répondant aux besoins croissants des clients dans les secteurs de l’industrie manufacturière et de la logistique.

Industrial Gate est née d’une intégration verticale entre TC Latin America Partners (ou « TC ») et Real Estate Investments (ou « REI »). En combinant la vaste expérience de REI en matière de développement industriel et l’expertise de TC en matière de gestion d’actifs institutionnels, l’équipe s’engage en faveur de l’excellence à chaque étape, de l’acquisition à la gestion et jusqu’à la cession, dans le respect des normes internationales.

