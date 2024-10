RAMSAY SANTE : communiqué de mise à disposition du DEU 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 octobre 2024

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024

Le Document d’enregistrement universel 2024 de Ramsay Générale de Santé a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le mercredi 30 octobre 2024, sous le numéro D.24-0783. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Ramsay Santé : www.ramsaysante.fr.

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org)

Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 30 juin 2024, inclut notamment:

le rapport financier annuel et le rapport intégré,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

le rapport de gestion incluant notamment la déclaration de performance extra-financière,

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,

le descriptif du programme de rachat d’actions.





A propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires avec 38 000 salariés et 10 000 praticiens au service de 12,6 millions de visites patients dans nos 488 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

Relations avec les investisseurs / analystes Relations avec la presse

Clément Lafaix Brigitte Cachon

Tél. +33 1 87 86 21 52 Tél. +33 1 87 86 22 11

clement.lafaix@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

