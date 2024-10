LECTRA : Neuf premiers mois de 2024 : chiffre d’affaires et EBITDA en hausse malgré un environnement particulièrement dégradé.

.

Neuf premiers mois de 2024 : chiffre d’affaires et EBITDA en hausse malgré un environnement particulièrement dégradé.

Chiffre d’affaires : 394,2 millions d’euros (+ 10 %)*

EBITDA courant : 68,5 millions d’euros (+ 16 %)*

*Variations à données réelles

En millions d’euros 1er juillet– 30 septembre 1er janvier – 30 septembre 2024(1) 2023 2024(1) 2023 Chiffre d’affaires 131,9 118,7 394,2 358,3 Variation à données réelles (en %) 11% 10% EBITDA courant(2) 26,2 23,9 68,5 59,2 Variation à données réelles (en %) 10% 16% Marge d’EBITDA courante (en % du CA) 19,9% 20,1% 17,4% 16,5% Résultat opérationnel courant(2) 15,7 16,4 37,3 36,7 Variation à données réelles (en %) -5% 2% Résultat net(3) 10,1 11,0 21,2 24,9 Cash-flow libre courant(2) 21,6 15,5 49,9 32,1

(1) Les montants 2024 intègrent Launchmetrics depuis le 23 janvier 2024

(2) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 30 septembre 2024

(3) En 2023, le résultat net incluait l’impact d’un produit non récurrent de 2,6 millions d’euros





Paris, le 30 octobre 2024. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2024, qui n’ont pas fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes de Lectra, hors Launchmetrics (« Périmètre Lectra 2023 »), et ceux de Launchmetrics sont analysés séparément.

Les comparaisons entre 2024 et 2023 sont à données réelles, sauf pour le Périmètre Lectra 2023 où elles sont à cours de change 2023 (à « données comparables »).

1. TROISIÈME TRIMESTRE 2024





L’environnement macroéconomique et géopolitique s’est à nouveau dégradé au troisième trimestre, avec toutefois des situations hétérogènes entre les différents marchés géographiques et sectoriels. Cette situation se traduit par une position de prudence des clients du Groupe dans leurs décisions d’investissements, avec un effet négatif, notamment sur les commandes de nouveaux systèmes.

Cependant, grâce à l’intégration de Launchmetrics et à l’amélioration des fondamentaux du Groupe - croissance du chiffre d’affaires récurrent, amélioration de la marge brute, augmentation de l’EBITDA courant, couverture de la quasi-totalité des frais fixes par l’activité récurrente - le chiffre d’affaires (131,9 millions d’euros) et l’EBITDA courant (26,2 millions d’euros) sont en nette progression (respectivement + 11 % et + 10 %). La marge d’EBITDA courante s’établit à 19,9 %.

Périmètre Lectra 2023





Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels, et de services non récurrents (32,2 millions d’euros) sont stables par rapport au troisième trimestre 2023.

Les commandes de nouveaux abonnements logiciels, dont la valeur annuelle s’élève à 2,6 millions d’euros, progressent (+ 17 % par rapport au troisième trimestre 2023).

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 (120,8 millions d’euros) augmente de 3 % par rapport au troisième trimestre 2023, l’EBITDA courant atteint 23,5 millions d’euros et la marge d’EBITDA courante s’établit à 19,5% (- 0,5 point).

2. NEUF PREMIERS MOIS 2024





Le chiffre d’affaires s’élève à 394,2 millions d’euros, en progression de 10 %. Il se décompose en 111,3 millions d’euros de chiffre d’affaires des nouveaux systèmes (28 % du chiffre d’affaires, en baisse de 5 %) et 282,9 millions d’euros de chiffre d’affaires récurrent (72 % du chiffre d’affaires, en hausse de 18 %), dont 56,4 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS (14 % du chiffre d’affaires, multiplié par 2,6).

La marge brute (281,6 millions d’euros) progresse de 13 % par rapport à 2023, et le taux de marge brute s’établit à 71,4 %, en progression de 1,7 point.

L’EBITDA courant (68,5 millions d’euros) augmente de 16 % et la marge d’EBITDA courante de 0,9 point à 17,4 %.

Le résultat opérationnel courant augmente de 2 % à 37,3 millions d’euros. Il comprend une charge de 16,8 millions d’euros au titre de l’amortissement des actifs incorporels résultants des acquisitions réalisées depuis 2021, dont 7,4 millions d’euros pour Launchmetrics.

Compte tenu de ces amortissements, de l’augmentation des charges financières et d’une charge d’impôts de 10,0 millions d’euros, le résultat net s’élève à 21,2 millions d’euros. Le résultat net des neuf premiers mois de 2023 (24,9 millions d’euros) incluait l’impact d’un produit non récurrent de 2,6 millions d’euros au troisième trimestre 2023.

Le cash-flow libre courant atteint 49,9 millions d’euros, en très forte augmentation par rapport à 2023 (32,1 millions d’euros au cours des neuf premiers mois 2023).

Au 30 septembre 2024, le Groupe dispose d’un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 332,7 millions d’euros, un besoin en fonds de roulement négatif de 8,7 millions d’euros, et un endettement financier net de 41,0 millions d’euros, après le paiement de la première tranche de l’acquisition de Launchmetrics, soit 77,0 millions d’euros.

Périmètre Lectra 2023





Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels, et de services non récurrents des neuf premiers mois de 2024 (106,3 millions d’euros) sont stables par rapport à la même période de 2023. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s’élève à 8,0 millions d’euros, en augmentation de 4 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023.

Le chiffre d’affaires (364,0 millions d’euros) progresse de 2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2023. L’EBITDA courant (63,2 millions d’euros) progresse de 8 % et la marge d’EBITDA courante (17,4 %) de 1,0 point par rapport à 2023.

3. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES





Dans son rapport sur les comptes du quatrième trimestre et de l’année 2023, publié le 14 février 2024, Lectra avait rappelé sa vision de long terme, sa feuille de route stratégique pour la période 2023-2025, ainsi que ses ambitions pour 2025 : un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, dont 400 millions d’euros de chiffres d’affaires récurrent, y compris 90 millions d’euros de chiffre d’affaires SaaS, et une marge d’EBITDA supérieure à 20 %.

Le Groupe précisait également que si la forte amélioration en 2023 des fondamentaux de son modèle économique aurait un impact positif sur ses résultats 2024, la persistance des incertitudes sur l’évolution macro-économique et géopolitique pourrait encore peser sur les décisions d’investissements de ses clients.

Le 14 février, le Groupe a communiqué ses objectifs pour 2024 avant la prise en compte de l’acquisition de Launchmetrics (Périmètre Lectra 2023) : réaliser un chiffre d’affaires compris entre 480 et 530 millions d’euros (+ 2 % à + 12 %) et un EBITDA courant compris entre 85 et 107 millions d’euros (+ 10 % à + 40 %).

En complément, il a indiqué que le chiffre d’affaires de Launchmetrics (pour la période de consolidation du 23 janvier au 31 décembre 2024) devrait être compris entre 42 et 46 millions d’euros, avec une marge d’EBITDA courante supérieure à 15 %.

Ces scénarios ont été établis sur la base des cours de change au 29 décembre 2023, notamment 1,10 $ / 1 €.

Compte tenu des résultats des neuf premiers mois de 2024, le chiffre d’affaires et l’EBITDA courant devraient être proches du point bas de ces fourchettes.

Le rapport financier 2024 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers des neuf premiers mois de 2024 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 seront publiés le 12 février 2025.

