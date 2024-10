eGain annonce des améliorations révolutionnaires à sa plateforme de gestions des connaissances basée sur l’IA, lors de la conférence Solve 24

CHICAGO, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de service de gestions des connaissances basée sur l’IA, a annoncé des améliorations majeures de son produit lors de sa conférence Solve 24 à Chicago.

Selon Gartner, d’ici 2025, 100% des projets d’assistant virtuel aux clients et d’assistant virtuel aux agents intégrant l’IA générative, mais ne bénéficiant pas d'une intégration aux systèmes modernes de gestion des connaissances, n'atteindront pas leurs objectifs en matière d’expérience client et de réduction des coûts opérationnels.

L’AI Agent™ d’eGain implique le client dans la conversation, l’aide à préciser ses intentions, le guide vers une réponse personnalisée, et lui explique son approche, afin d'inspirer la confiance et de faciliter le processus d’adoption client. Il exploite à la fois des modèles linguistiques et un raisonnement basé sur des cas à partir d’un contenu fiable du Knowledge Hub d’eGain. Les Knowledge Transformers™ d’eGain, une bibliothèque de transformateurs de micro-tâches, permettent aux experts en connaissances de créer du contenu fiable 10 fois plus rapidement. Le contenu est créé et organisé à grande échelle par l’IA et des experts, à partir de sites Web cibles, de référentiels SharePoint, de bibliothèques PDF et de systèmes CRM.

L’agent IA sera globalement disponible en janvier 2025, pour un coût de 25 cents par conversation client. L’entreprise propose désormais des essais bêta.

Le Knowledge Hub d’eGain aide à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en fournissant des réponses fiables conçues pour les services clients. Rendez-vous sur www.egain.com pour plus d’informations.

