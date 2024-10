En este último año, cada segundo 3 niñas y 2 niños experienciaron violencia sexual infantil

LONDRES, Oct. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Together for Girls, una asociación global cuyo objetivo es poner fin a la violencia contra los niños y adolescentes, ha revelado los hallazgos de una investigación exhaustiva que presenta la prevalencia global de la violencia sexual infantil (CSV, por sus siglas en inglés) este año. Los datos representan hallazgos en 193 países y la experiencia de 2,4 mil millones de personas.

En los últimos 12 meses, 82 millones de niñas y 69 millones de niños experienciaron alguna forma de violencia sexual, aproximadamente 3 niñas y 2 niños por segundo. Together for Girls compiló los datos en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Universidad Estatal de Georgia, la Universidad Agrícola China, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), y la Universidad de Edimburgo.

Con un enfoque sin precedentes, Together for Girls creó un libro llamado 'Break the Record' con el propósito de medir la prevalencia y comprenderla naturaleza violencia sexual contra los menores, y proporcionar un esquema práctico para terminar con ella. Este esfuerzo es parte de la campaña Break the Record, apoyada por influencers y defensores de todo el mundo, incluido el Brave Movement, – una iniciativa especial de Together for Girls – un movimiento de sobrevivientes y aliados cuyo objetivo es poner fin con la violencia sexual infantil.

Esta campaña también intentará obtener un GUINNESS WORLD RECORDS™ por el mayor número de países representados en una cumbre sobre la violencia infantil en la Conferencia Ministerial Global para Terminar con la Violencia Contra Niños y Niñas que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia, el próximo 7 y 8 de noviembre de 2024.

El libro Break the Record presenta números sin precedentes adicionales: las primeras estimaciones globales y regionales de UNICEF, que junto con Together for Girls y con sus socios de investigación revelaron que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños experienciarán violencia sexual antes de cumplir los 18 años.

La Dra. Daniela Ligiero, Presidenta y CEO de Together for Girls y Fundadora de Brave Movement expresó: "La violencia sexual infantil (SVAC, por sus siglas en inglés) es persistente, generalizada y devastadora; sin embargo, sabemos que hay soluciones para prevenirla. También sabemos que esta violencia sucede en la oscuridad. Una de las razones clave para su proliferación es la falta de medidas globales, lo que nos impide tener soluciones globales eficaces. Con este esfuerzo sin precedentes, que mide las experiencias de 1.5 mil millones de jóvenes, esperamos transformar la comprensión global de la SVAC y motivar a los gobiernos a tomar acción.”

"Hoy, antes de la primera Conferencia Ministerial Mundial Para Poner Fin a la Violencia Contra las Niñas y los Niños, hacemos un llamado a los gobiernos y a las personas a que actúen, a que vean que hay esperanza si todos compartimos nuestra visión del futuro: un mundo en el que los sobrevivientes ocupan un espacio importante y los esfuerzos colectivos de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado se combinan para garantizar que todos los menores crezcan a salvo y libres de violencia. Un mundo donde todos tengan acceso a la prevención, a la sanación y a la justicia."

El libro también presenta el Índice Out of the Shadows (OOSI, por sus siglas en inglés), así como datos de Childlight: el Instituto de Seguridad Infantil Global de la Universidad de Edimburgo, que revela que más de 300 millones de niños y niñas menores de 18 años se han visto afectados por explotación y abuso infantil sexual en línea en los últimos 12 meses. Según OOSI, 1 de cada 8 niños a nivel mundial ha sido objeto de solicitudes en línea y 1 de cada 8 niños ha experimentado la toma, el intercambio y/o la exposición a imágenes y videos sexuales en los últimos 12 meses. OOSI consolida datos de encuestas nacionales, investigaciones y prácticas para estimar la prevalencia del abuso y la explotación sexual infantil en línea.

Estas formas de violencia sexual en la infancia, tanto de contacto como no de contacto, tienen graves impactos emocionales, de salud y psicosociales en los niños y jóvenes, incluso en la edad adulta.

