過去1年間で、毎秒3人の少女と2人の少年が児童性的暴力を経験

トゥギャザー・フォー・ガールズ (Together for Girls) が記録を破る試みとして「ブレイク・ザ・レコード (Break the Record) 」活動を開始し、児童性的暴力を根絶