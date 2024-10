过去一年里，每秒就有 3 名女孩和 2 名男孩遭受儿童性暴力

伦敦, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Together for Girls 是一家致力于消除针对儿童和青少年暴力现象的全球合作伙伴组织,该组织公布了一项广泛研究的结果,揭示了今年儿童性暴力 (CSV) 的全球普遍性,数据涵盖 193 个国家和地区,涉及 24 亿年轻人的经历。 在过去 12 个月中,有 8,200 万女孩和 6,900 万男孩遭受过某种形式的性暴力,大约每秒钟就有 3 名女孩和 2 名男孩遭受性暴力。 这些数据由 Together for Girls 与世界卫生组织 (WHO)、佐治亚州立大学、中国农业大学、美国疾病控制与预防中心 (CDC) 以及爱丁堡大学联合编制。

作为首创尝试,Together for Girls 出版了一本名为《Break the Record》的书籍,以量化并理解儿童性暴力现象,并提供终结该问题的实用框架。 这一举措是更大规模 Break the Record 运动的一环,得到了全球倡导者和意见领袖的支持,包括由幸存者领导、旨在终结儿童性暴力现象的全球倡导运动 Brave Movement,这也是 Together for Girls 的一项特别计划。 该运动还将尝试挑战一项GUINNESS WORLD RECORDS™(吉尼斯世界纪录):在 2024 年 11 月 7 日至 8 日于哥伦比亚波哥大举行的全球终结儿童暴力部长级会议中,实现代表国家最多的儿童暴力峰会。

《Break the Record》一书还收录了更多史无前例的数据:联合国儿童基金会 (UNICEF) 的首个全球和地区估算显示,每 5 名女孩中有 1 名、每 7 名男孩中有 1 名在 18 岁生日之前会遭受某种形式的性暴力。

Together for Girls 的首席执行官、Brave Movement 创始人 Daniela Ligiero 博士表示:“儿童性暴力 (SVAC) 持久、普遍且破坏性极大,然而我们知道,已有经过检验的解决方案可以预防它发生。 我们也清楚,SVAC 往往在暗处发生。 这一现象得以蔓延的关键原因之一是缺乏全球性统计。 尽管一些政府机构和组织在国家或地区层面进行了统计,但我们还未在全球范围内见到更严谨的衡量方式。 全球性统计的缺失,导致我们缺乏有效的全球性解决方案。 通过这一史无前例的举措,我们统计了 15 亿年轻人的经历,旨在改变人们对 SVAC 的理解,并敦促各国政府采取行动。”

“因此,在今天、在全球首个儿童暴力部长级会议之前,我们呼吁各国政府和个人采取行动,心怀希望——如果我们都怀着共同的愿景,未来将是一个幸存者有发言权的世界,政府、民间社会和私营部门应当共同努力,确保每个孩子都能安全、无畏地成长。 这将是一个人人都能获得保护、治愈和正义的世界。”

该书还收录了 Out of the Shadows Index (OOSI) 报告和爱丁堡大学全球儿童安全研究所 Childlight 的数据,后者显示,在过去 12 个月中,超过 3 亿名 18 岁以下的儿童遭受了网络儿童性剥削和虐待。 根据 Into the Light Index 报告,在过去 12 个月中,全球每 8 名儿童中就有 1 名遭受了网络性诱导,且每 8 名儿童中就有 1 名经历了拍摄、分享和/或接触性影像与视频。 Into the Light Index 整合了来自国家调查、研究和实践的数据,以估算网络儿童性虐待和剥削的发生率。

这些接触性和非接触性的儿童性暴力形式对儿童和青少年的情绪、健康及社会心理发展产生了严重影响,甚至持续到成年。

