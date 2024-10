Société Générale : Evolutions managériales au sein du Groupe

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : ÉVOLUTIONS MANAGÉRIALES AU SEIN DU GROUPE

Communiqué de presse

Paris, le 31 octobre 2024

Société Générale annonce des évolutions managériales au sein du Groupe.

Au sein de la Direction générale :





Sur proposition du Directeur général, le Conseil d’administration réuni le 30 octobre 2024 sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi a validé la réduction du nombre de mandataires sociaux de la Direction générale à deux membres. A partir du 1er novembre 2024, la Direction générale du Groupe sera composée de Slawomir Krupa, Directeur général, et de Pierre Palmieri, Directeur général délégué.

Philippe Aymerich, Directeur général délégué et mandataire social, cessera ses fonctions le 31 octobre 2024.

Slawomir Krupa reprend notamment la supervision directe des activités de Banque de détail en France (réseau SG et BoursoBank), Banque Privée et Assurances.

Au sein des activités de Banque de détail en France et de Banque privée :





Bertrand Cozzarolo et Thierry Le Marre sont nommés co-directeurs du réseau SG de Banque de détail en France à compter du 1er novembre 2024. Ils travaillent au service de Société Générale et de ses clients depuis respectivement 2004 et 1998. Leur vaste expérience des activités de banque de détail en France et à l'étranger et leurs contributions importantes à leur développement seront des atouts essentiels dans la mise en œuvre d’une politique commerciale ambitieuse au service d’une performance durable.

Ils remplacent Marie-Christine Ducholet qui va se consacrer à de nouveaux projets en dehors du Groupe.

Mathieu Vedrenne est nommé Directeur des activités de Banque Privée à compter du 1er novembre 2024, en remplacement de Bertrand Cozzarolo. Au service du Groupe et de ses clients depuis 2001, il assumait jusqu’à présent les fonctions de Directeur adjoint des activités de Banque Privée, notamment en charge de la Banque Privée en France dont il a mené avec succès le développement, fondé sur une croissance durable depuis de nombreuses années.

Au sein de la Direction financière :





Leopoldo Alvear est nommé Directeur financier du Groupe à compter du 07 janvier 2025. Il sera membre du Comité exécutif. Fort d’une expérience bancaire de plus de 27 ans dont 12 ans à la tête de directions financières d'institutions bancaires (successivement Bankia et Banco Sabadell actuellement), Leopoldo a démontré tout au long de sa carrière des qualités professionnelles et de leadership de tout premier plan.

Il succèdera à Claire Dumas qui assurera la transition jusqu’à fin janvier 2025 avant de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles en dehors du Groupe.

La fonction de Directeur financier reste rattachée directement à Slawomir Krupa.

Slawomir Krupa, Directeur général, commente : « Depuis 18 mois, nous avons engagé de nombreuses initiatives de transformation, de développement et d’efficacité pour renforcer notre Groupe et augmenter sa performance de façon durable. Nous en récoltons concrètement les premiers bénéfices dans nos résultats, notre trajectoire d’amélioration est claire et notre détermination sans faille.

Je tiens à remercier chaleureusement Philippe et Marie-Christine pour leur engagement tout au long de nombreuses années passées à servir notre Groupe sans relâche et je leur souhaite tous mes vœux de réussite pour leurs nouveaux projets.

Je suis fier de promouvoir nos talents internes, Bertrand, Thierry et Mathieu, pour poursuivre la construction du nouveau modèle de notre réseau SG en France et le développement de nos activités de Banque Privée, en renforçant la dynamique commerciale, les synergies et la performance financière des activités de bancassurance en France.

Je salue Claire pour tout le travail qu’elle a réalisé durant deux décennies au service du groupe Société Générale et qu’elle poursuivra à nos côtés jusqu’à fin janvier.

Je suis heureux que Leopoldo rejoigne prochainement notre équipe. Son expérience de la direction financière d'établissements bancaires ainsi que ses qualités professionnelles et personnelles seront autant d’atouts pour contribuer à l'exécution sans faille de notre plan stratégique.

Notre ambition reste la même : bâtir une banque robuste et rentable, créatrice de valeur durable pour toutes nos parties prenantes. »

Contact presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Biographies

Bertrand Cozzarolo a débuté sa carrière en 2000 au sein des équipes d’inspection générale du ministère des Finances avant de rejoindre Société Générale en 2004 en tant que chargé d’études financières. Il occupe par la suite plusieurs postes de direction au sein des filiales de banque de détail en Égypte et en Bulgarie, avant d’être nommé en 2011 directeur de cabinet de la Direction générale. En 2015, il rejoint la Banque de détail en France où il occupe différents postes clés dans le pilotage commercial et la relation client avant d’être nommé Directeur commercial et marketing en 2021. En décembre 2022, il est nommé Directeur de Société Générale Private Banking.

Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et ancien élève de l’ENA.















Thierry Le Marre a débuté sa carrière en 1990 en tant que consultant chez Coopers & Lybrand avant de rejoindre le groupe Société Générale en 1998 au sein du département de l’Organisation. En 2002, il devient directeur de cabinet de la présidence et secrétaire du Conseil d’administration du Groupe. De 2007 à 2014, il occupe différents postes de direction dans les activités de crédit à la consommation à l’international. En 2014, il rejoint la banque de détail en France où il dirige successivement deux délégations régionales. En janvier 2021, il est nommé co-responsable du chantier « Clients et organisation du réseau » au sein de la structure projet de rapprochement des réseaux Crédit du Nord et Société Générale.

Il était directeur régional de SG Société Générale Ile-de-France Sud depuis 2023.

Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris.











Mathieu Vedrenne a débuté sa carrière en 1998 comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers avant de rejoindre l’Inspection Générale du groupe Société Générale en 2001, puis la Direction de la Stratégie en 2005. En 2008, il est nommé Directeur de cabinet du Directeur général du Groupe. Il rejoint la Banque privée en 2011, où il a occupé plusieurs postes en Suisse et en France et contribué au développement commercial des activités. Il est Directeur de Société Générale Private Banking France depuis 2019 et Directeur adjoint des activités de Banque Privée depuis 2023.

Il est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse.



















Leopoldo Alvear possède une expérience de plus de 27 ans dans les services financiers. Depuis 2021, il occupe le poste de General Manager et Directeur financier de Banco Sabadell. Auparavant, il avait passé onze ans chez Bankia, où il a successivement occupé le poste de responsable du pilotage financier & rating, puis en 2012 de Directeur financier du Groupe. Il a débuté sa carrière chez PWC dans le domaine du Corporate Finance avant de rejoindre Caja Madrid en tant que responsable des marchés de capitaux actions.

Il est diplômé de l’Université Complutense de Madrid.





Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service d’environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. Mobilité, Banque de détail à l’International et Services Financiers, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com .

