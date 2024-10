OP Ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024: Liiketoiminnan vahva kehitys jatkui – liikevoitto 1 948 miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 1 948 miljoonaa euroa (1 570).

Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 7 % 2 813 miljoonaan euroon (2 634). Korkokate kasvoi 10 % 2 118 miljoonaan euroon (1 919), vakuutuspalvelutulos kasvoi 63 % 95 miljoonaan euroon (58) ja nettopalkkiotuotot laskivat 9 % 599 miljoonaan euroon (656). Nettopalkkiotuottojen laskuun vaikuttivat omistaja-asiakkaiden kuukausimaksuttomat päivittäiset pankkipalvelut vuonna 2024. Edun arvo oli katsauskaudella 67 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 72 miljoonaa euroa (170) ja olivat 0,10 % (0,22) luotto- ja takauskannasta.

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 43 % 419 miljoonaan euroon (294).

Kulut yhteensä kasvoivat 4 % 1 629 miljoonaan euroon (1 564). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 45 % (47).

Luottokanta laski vuodessa 1 % 98,0 miljardiin euroon (98,9), ja talletukset kasvoivat 5 % 76,2 miljardiin euroon (72,6).

CET1-vakavaraisuus vahvistui ja oli 21,4 % (19,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 7,9 prosenttiyksiköllä.

Osuuspankit-segmentin liikevoitto kasvoi 1 037 miljoonaan euroon (919). Korkokate kasvoi 11 % 1 615 miljoonaan euroon (1 459). Saamisten arvonalentumiset laskivat 50 miljoonaa euroa 57 miljoonaan euroon (107). Nettopalkkiotuotot laskivat 13 % 458 miljoonaan euroon (524). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 48 % (49). Luottokanta laski vuodessa 1 % 70,6 miljardiin euroon ja talletukset kasvoivat 1 % 62,4 miljardia euroa.

OP Ryhmä paransi 14.10.2024 tulosnäkymiään vuodelle 2024. Vuoden 2024 liikevoiton arvioidaan olevan suurempi kuin vuoden 2023 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.





OP Ryhmän avainlukuja

1–9/2024 1–9/2023 Muutos, % 1–12/2023 Liikevoitto, milj. € 1 948 1 570 24,1 2 050 Osuuspankit 1 037 919 12,8 1 223 Yrityspankki 418 321 30,3 408 Vakuutus 458 298 53,6 414 Ryhmätoiminnot 4 -2 - -26 Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet

OP-bonukset, milj. € -233 -204 14,1 -275 Tuotot yhteensä** 3 650 3 304 10,5 4 520 Kulut yhteensä -1 629 -1 564 4,2 -2 201 Kulu-tuotto-suhde, %** 44,6 47,3 -2,7* 48,7 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,3 11,1 1,2* 10,6 Oman pääoman tuotto ilman

OP-bonuksia, % 13,7 12,5 1,2* 12,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,30 1,02 0,29* 0,98 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 1,46 1,15 0,31* 1,11 30.9.2024 30.9.2023 Muutos, % 31.12.2023 CET1-vakavaraisuus, % 21,4 19,1 2,3* 19,2 Luottokanta, mrd. € 98,0 98,9 -1,0 98,9 Talletukset, mrd. € 76,2 72,6 5,0 74,5 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,91 2,73 0,18* 2,94 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,10 0,22 -0,13* 0,26 Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 107 2 083 1,2 2 094

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

** Aiemmin tuloslaskelmalla omalla rivillään esitetyt OP-bonukset omistaja-asiakkaille on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin, korkokuluihin ja sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin. Tuloslaskelmalla ei enää esitetä riviä ”OP-bonukset omistaja-asiakkaille”. Vertailukauden tiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset.

Pääjohtajan kommentit

Suomen talous on elpymässä ennakoidusti – inflaation hidastuminen jatkui ja markkinakorot laskivat selvästi

Suomen talouden alkuvuonna käynnistynyt elpyminen näyttää jatkuvan loppuvuoden aikana erityisesti kotimarkkinoiden ennakoitua paremman kehityksen ansiosta. Tänä vuonna taloutta on kannatellut lähinnä kulutuskysyntä. Sen sijaan investoinnit ovat vähentyneet jyrkästi ja vientikin on vähentynyt jonkin verran.

Taantuman pohja näyttää olevan ohitettu Suomen taloudessa kesän aikana. Talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän ensi vuonna kahden prosentin vuosikasvuun, kun vienti vauhdittuu selvästi kuluvasta vuodesta teollisen suhdanteen piristyessä ja palveluviennin elpyessä.

Inflaatio Suomessa hidastui 0,8 prosenttiin eli selvästi alemmalle tasolla kuin euroalueella keskimäärin (1,7 prosenttia). Lyhyet markkinakorot laskivat voimakkaasti vuoden kolmannella vuosineljänneksellä ja asuntoluottojen yleisimpänä viitekorkona käytetty 12 kuukauden euriborkorko oli syyskuun lopussa 2,75 prosenttia. Erityisesti kuluttajat ovat hyötyneet hidastuneesta inflaatiosta ja laskeneista koroista.

Asuntokaupan volyymi ja asuntoluottojen kysyntä olivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna selvästi korkeammalla tasolla, ja merkit viittaavat asuntomarkkinoiden olevan vähitellen elpymässä.

Osakemarkkinoilla positiivinen kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä kohtuullisena säilyneen globaalin talouskasvun, yritysten kohonneiden tulosten ja markkinakorkojen laskun vauhdittamana.

OP Ryhmän liiketoiminnan vahva kehitys jatkui – erinomainen tulos hyödyttää OP:n omistaja-asiakkaita

OP Ryhmän liikevoitto kehittyi erinomaisesti edelleen kolmannella vuosineljänneksellä ja tammi-syyskuun tulos kasvoi edellisvuodesta 24 prosenttia nousten 1 948 miljoonaan euroon. Vahva tuloskehitys varmistaa jatkossakin omistaja-asiakkaillemme erittäin kilpailukykyiset edut.

Korotamme 40 prosentilla vuodelta 2025 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkaillemme vuoden 2022 normaaliin tasoon verrattuna. Emme myöskään peri vuonna 2025 omistaja-asiakkailtamme lainkaan pankkitoiminnan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaillemme on ensi vuonna arviolta yli 400 miljoonaa euroa. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys näkyy jatkossakin omistaja-asiakkaillemme annettavina taloudellisina ja muina etuina.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus vahvistui edelleen kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 21,4 prosenttia, joka ylittää 7,9 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista suurista pankeista. Erinomainen kannattavuus, vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat keskeisiä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle ja luovat osaltaan luottamusta asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Luottamuksella on suuri merkitys sekä pankki- että vakuutusliiketoiminnassa.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat tammi-syyskuussa selvästi edellisvuodesta erityisesti korkokatteen hyvän kehityksen vauhdittamana. Nettopalkkiotuotot laskivat 9 prosenttia omistaja-asiakkaille tarjotun päivittäispalvelujen kuukausimaksuja koskevan maksuttomuusedun johdosta.

Vakuutuspalvelutulos oli tammi-syyskuussa selvästi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi ja nousi 95 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos parantui selvästi alkuvuoden jälkeen. Suurvahinkoja sattui ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tavanomaista vähemmän ja myös ajoneuvo- ja terveysvakuutusten vahinkomäärät vähenivät kesäkuukausina hyvien keliolosuhteiden ansiosta ja flunssakauden väistyessä.

Sijoitustoiminnan tuotot ovat kehittyneet tänä vuonna erinomaisesti ja olivat 43 prosenttia vertailukautta suuremmat, yhteensä 419 miljoonaa euroa. Tuotot yhteensä olivat 3 650 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia suuremmat kuin edellisvuonna.

Kulut yhteensä kasvoivat tammi-syyskuussa edellisestä vuodesta 4 prosenttia ja olivat 1 629 miljoonaa euroa. Kuluja kasvattivat erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä kasvaneet panostukset ICT-kehittämiseen. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde parani tuntuvasti edellisvuodesta ja oli erittäin hyvä 45 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli tammi-syyskuussa vahvaa. Osuuspankkien liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 13 prosenttia 1 037 miljoonaan euroon. Yrityspankin liikevoitto oli 418 miljoonaa euroa, kasvaen 30 prosenttia vuoden takaisesta. Vakuutuksen liikevoitto kasvoi erityisesti sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta 54 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 458 miljoonaa euroa.

Talletukset selvässä kasvussa – sen sijaan luottokanta supistui hieman

OP Ryhmän talletuskanta kasvoi vuoden aikana 5 prosenttia. Kotitalouksien ja yritysten talletukset kasvoivat maltillisesti. OP Ryhmän asema johtavana talletuspankkina Suomessa vahvistui vuoden alkupuoliskolla ja OP:n markkinaosuus on jo lähes 40 prosenttia.

OP Ryhmän luottokanta supistui vuoden aikana 1 prosentilla. Uusien asunto- ja yritysluottojen kysyntä oli edelleen kohtuullisen alhaisella tasolla. OP Ryhmä kasvatti alkuvuonna edelleen asemiaan asuntorahoittajana Suomessa ja on selkeä markkinajohtaja 39 prosentin markkinaosuudellaan. OP:n asuntolaina-asiakkaat ovat hoitaneet edelleen lainansa hyvin huolimatta heikommasta yleisestä talouskehityksestä. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä on ollut edellisvuotta pienempi. Järjestämättömien saamisten määrä oli 2,9 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumisten määrä laski vertailuvuodesta selvästi.

Vahva kasvu jatkui varallisuudenhoidossa

OP Ryhmä haluaa toimia asiakkailleen parempien taloudellisten valintojen valmentajana. Panostamme siksi vahvasti niin varallisuudenhoitopalveluiden monipuolisuuteen, laatuun kuin saatavuuteenkin eri asiakasryhmiemme näkökulmasta. Haluamme osaltamme edistää asiakkaidemme vaurastumista pitkäjänteisesti.

Säännöllinen rahastosäästäminen kiinnostaa edelleen asiakkaitamme ja uusia säästösopimuksia tehtiin tammi-syyskuussa 33 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. OP-sijoitusrahastojen rahasto-osuudenomistajien määrä nousi jo lähes 1,38 miljoonaan. Myös aktiivisten osakesijoittajien määrä oli selvässä kasvussa. OP Ryhmän hoidossa olevan sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 13 prosenttia ollen 111 miljardia euroa.

Yrityspankki menestyi rahoituksen järjestäjänä suurille yrityksille

Yrityspankki menestyi tammi-syyskuussa rahoituksen monipuolisena järjestäjänä suurille yrityksille. Yrityspankki toimi pääjärjestäjänä tai järjestäjänä 11 joukkolainaemissiossa, joilla kerättiin yrityksille rahoitusta pääomamarkkinoilta yhteensä 2,6 miljardia euroa. Kestävän rahoituksen määrä oli myös selvässä kasvussa alkuvuoden aikana sitoumuskannan ollessa syyskuun lopussa 8,0 miljardia euroa.

Vakuutusliiketoiminnan kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä

Vakuutusmaksutuotot kasvoivat tammi-syyskuussa 7 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuonna voimakkaasti kasvaneen vakuutusliiketoiminnan korvausmenon kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä, mutta oli tammi-syyskuussa kuitenkin 8 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 95,0 prosenttia. Kaikista Pohjola Vakuutukselle ilmoitetuista vahingoista korvattiin 94 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä vahinkovakuutuksen kannattavuus koheni selvästi.

Henkivakuutuksen tulos on kehittynyt tänä vuonna mainiosti ja sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 10 prosenttia. Henkivakuutusliiketoiminnan kasvattaminen on yksi OP Ryhmän strategisista kasvun painopisteistä.

Tekoälyä hyödyntävän OP Ainan asiakaskohtaamisten määrä voimakkaassa kasvussa

Kesäkuussa lanseerasimme asiakkaidemme käyttöön OP Ainan, uuden OP-mobiilissa toimivan henkilökohtaisen apurin, joka auttaa asiakkaitamme joka päivä läpi vuorokauden erilaisissa pankki- ja vakuutusasioissa. OP Aina on ensimmäinen suomalainen tekoälyä ja herätteitä hyödyntävä finanssialan palvelu. Palvelun avulla voimme tarjota entistäkin personoidumpia ja helposti saatavilla olevia palveluita. Palvelun käyttö on ollut aktiivista ja OP Ainalla on ollut jo 4,8 miljoonaa asiakaskohtaamista. Asiakkaiden antama palaute OP Ainasta on ollut positiivista.

Kyberturvallisuus on toimintamme ytimessä

OP Ryhmän palveluiden saatavuus on ollut erinomaisella tasolla huolimatta palvelunestohyökkäysten volyymin voimakkaasta kasvusta. Investoimme voimakkaasti kyberturvallisuuteen ja varmistamme siten asiakkaidemme rahojen ja tietojen turvassa pysymisen sekä palvelutasomme kaikissa olosuhteissa. Asiakkaisiimme kohdistuneiden kalastelu- ja huijausyritysten määrä on ollut kasvussa, ja olemme toteuttaneet uusia keinoja suojata asiakkaitamme entistäkin paremmin tällaisilta uhilta.

Omistaja-asiakkaat ovat hyötyneet jo yli 25 vuotta OP-bonuksista ja hyötyvät niistä jatkossakin

Yli 25 vuoden aikana OP-bonuksia on kertynyt yhteensä yli 3,7 miljardia euroa OP Ryhmän omistaja-asiakkaille. OP Ryhmä on valmistautunut finanssialan bonusten verotuskäytäntöjen mahdolliseen muutokseen vuoden 2026 alussa. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jonka mukaan pankkipalveluista kertyneet OP-bonukset olisivat pääomatuloveron alaisia käytettäessä muihin kuin pankkipalveluihin – eli esimerkiksi käytettäessä niitä vakuutusmaksujen maksamiseen. OP Ryhmän 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse huolestua: omistaja-asiakkaamme saavat jatkossakin vähintään entisentasoiset taloudelliset edut mahdollisista lakimuutoksista huolimatta. Kannattaa siis olla OP Ryhmän omistaja-asiakas. Perustehtävämme mukaisesti edistämme myös jatkossa omistaja-asiakkaidemme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Ryhmä on vetovoimainen työnantaja

OP Ryhmä nousi ensimmäistä kertaa tänä vuonna Suomen vetovoimaisimmaksi työnantajaksi kaupallisen alan ammattilaisten – ja neljänneksi vetovoimaisimmaksi IT-alan ammattilaisten – keskuudessa Universumin vuosittain tekemässä työnantajakuvatutkimuksessa. Olemme jo usean vuoden ajan sijoittuneet tutkimuksessa aivan kärkipäähän niin ammattilaisten kuin opiskelijoiden arvioiden perusteella.

Yksi strateginen painopisteemme on jo vuosia ollut osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Nämä tulokset heijastelevat vahvasti onnistumisestamme tämän strategisen painopisteen toteuttamisessa. Aito, mukaan ottava ja korkeaan osaamiseen perustuva työnantajamielikuva on ensiarvoisen tärkeä, jotta onnistumme jatkossakin sitouttamaan nykyiset osaajamme ja rekrytoimaan parhaat uudet osaajat töihin OP Ryhmään.

Yhdessä yli kaikkien aikojen

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa kulkemaan asiakkaidensa rinnalla erilaisissa taloudellisissa suhdanteissa. Haluamme toimia toiveikkaamman tulevaisuuden suunnannäyttäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meille Suomen ja suomalaisten menestyminen on ykkösasia niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta OP Ryhmää kohtaan. Haluamme olla kaikin tavoin luottamuksenne arvoisia tulevaisuudessakin. Lämmin kiitos hienosta työstä ja sitoutumisesta myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme kuluvan vuoden aikana. Meillä on erinomaiset edellytykset menestyä myös jatkossa.

Timo Ritakallio

pääjohtaja

Tammi–syyskuu

OP Ryhmän liikevoitto oli 1 948 miljoonaa euroa (1 570). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 24,1 prosenttia eli 378 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 6,8 prosenttia 2 813 miljoonaan euroon (2 634). Kulu-tuotto-suhde parani 44,6 prosenttiin (47,3). Tulokseen sisältyvät omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 14,1 prosenttia 233 miljoonaan euroon.

Korkokate kasvoi 10,4 prosenttia 2 118 miljoonaan euroon. Markkinakorkojen kehitys kasvatti edelleen korkokatetta. Osuuspankit-segmentin korkokate kasvoi 10,7 prosenttia 1 615 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin 11,9 prosenttia 493 miljoonaan euroon. OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 1,0 prosenttia 98,0 miljardiin euroon ja talletukset kasvoivat vuodessa 5,0 prosenttia 76,2 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa 1,7 prosenttia 47,8 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 15,0 miljardia euroa (16,0).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 72 miljoonaa euroa (170). Vertailukaudella kiinteistö- ja rakennustoimialaan kohdistuneet odotettavissa olevat luottotappiot kasvattivat saamisten arvonalentumisia. Lopullisia luottotappioita oli 38 miljoonaa euroa (42). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 964 miljoonaa euroa (929), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 85 miljoonaa euroa (109). Järjestämättömät saamiset olivat 2,9 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,10 prosenttia (0,22) luotto- ja takauskannasta.

Omistaja-asiakkaat ovat saaneet päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien, mikä vaikutti maksuliikkeen nettopalkkiotuottojen laskuun. Nettopalkkiotuotot laskivat yhteensä 8,7 prosenttia 599 miljoonaan euroon. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot laskivat 58 miljoonaa euroa 175 miljoonaan euroon ja asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 4 miljoonaa euroa 43 miljoonaan euroon. Sen sijaan henkivakuutuksen sijoitussopimusten palkkiotuotot kasvoivat 3 miljoonaa euroa 21 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 37 miljoonaa euroa 95 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 387 miljoonaa euroa (348). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 7,3 prosenttia 1 299 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen kasvoivat 7,9 prosenttia 859 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 95,0 prosenttia (94,8).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 42,7 prosenttia 419 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti osake- ja korkosijoitusten arvonnousu. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 6,4 prosenttia (2,7).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 1 605 miljoonaa euroa (591) ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -689 miljoonaa euroa (-241). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat -565 miljoonaa euroa (-102). Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat 77,2 prosenttia 43 miljoonaan euroon johdannaisten korkotuottojen kasvettua.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 31 miljoonaan euroon (28).

Kulut yhteensä kasvoivat 4,2 prosenttia 1 629 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 11,3 prosenttia 781 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu ja palkankorotukset. OP Ryhmän henkilömäärä kasvoi vuodessa noin 1 061 henkilöä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 22,1 prosenttia 107 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,3 prosenttia 741 miljoonaan euroon. ICT-kulut kasvoivat 372 miljoonaan euroon (318). Kehittämisen kuluvaikutus oli 249 miljoonaa euroa (194), ja aktivoidut kehittämismenot olivat 43 miljoonaa euroa (66). Viranomaismaksut laskivat 62 miljoonaa euroa 1 miljoonaan euroon. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2024. OP Ryhmä maksoi vakausmaksuja vuonna 2023 yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin 125 miljoonaa euroa (116), korkokuluihin 61 miljoonaa euroa (49), sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 36 miljoonaa euroa (29) ja vakuutuspalvelutulokseen 12 miljoonaa euroa (11).

Tuloverot olivat 388 miljoonaa euroa (312). Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 19,9 prosenttia (19,9). Laaja tulos verojen jälkeen oli 1 644 miljoonaa euroa (1 279).

OP Ryhmän oma pääoma oli 17,7 miljardia euroa (16,3). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,2 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,3 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius on vahva. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 214 prosenttia (199) ja NSFR-suhdeluku oli 130 prosenttia (130) katsauskauden lopussa.

Loppuvuoden näkymät

Suomen talous kehittyi heikosti vuoden alkupuoliskolla. BKT supistui edellisestä vuodesta ja työttömyys nousi. Ennakoivien tietojen mukaan Suomen talous kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun. Hidastuvan inflaation ja laskevien korkojen myötä taloudella on edellytykset jatkaa elpymistä. Talouden näkymien riskit ovat yhä tavanomaista suuremmat. Geopoliittisten kriisien laajeneminen voi äkillisesti vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Ryhmän vuoden 2024 liikevoiton arvioidaan olevan suurempi kuin vuoden 2023 liikevoitto.

OP Ryhmän loppuvuoden tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

