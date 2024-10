OP Gruppen

Delårsrapport 1.1–30.9.2024

Börsmeddelande 31.10.2024 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2024: Affärsrörelsen utvecklades fortsatt starkt – rörelsevinst 1 948 miljoner euro

Rörelsevinsten uppgick till 1 948 miljoner euro (1 570).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 7 % till 2 813 miljoner euro (2 634). Räntenettot ökade med 10 % till 2 118 miljoner euro (1 919), resultatet från försäkringstjänster ökade med 63 % till 95 miljoner euro (58) och provisionsnettot minskade med 9 % till 599 miljoner euro (656). Det mindre provisionsnettot berodde delvis på att ägarkunderna fått de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter under 2024. Förmånens värde under rapportperioden var 67 miljoner euro.

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 72 miljoner euro (170) och utgjorde 0,10 % (0,22) av kredit- och garantistocken.

Placeringsintäkterna ökade med 43 % till 419 miljoner euro (294).

De totala kostnaderna ökade med 4 % till 1 629 miljoner euro (1 564). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 45 % (47).

Utlåningen minskade på ett år med 1 % till 98,0 miljarder euro (98,9) och inlåningen ökade med 5 % till 76,2 miljarder euro (72,6).

CET1-kapitaltäckningen stärktes och var 21,4 % (19,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,9 procentenheter.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst ökade till 1 037 miljoner euro (919). Räntenettot ökade med 11 % till 1 615 miljoner euro (1 459). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 50 miljoner euro till 57 miljoner euro (107). Provisionsnettot minskade med 13 % till 458 miljoner euro (524). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 48 % (49). Utlåningen minskade på ett år med 1 % till 70,6 miljarder euro och inlåningen ökade med 1 % till 62,4 miljarder euro.

OP Gruppen höjde 14.10.2024 sina resultatutsikter för 2024. Rörelsevinsten 2024 uppskattas bli större än rörelsevinsten 2023. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".





OP Gruppens nyckeltal

1–9/2024 1–9/2023 Förändr. % 1–12/2023 Rörelsevinst, mn € 1 948 1 570 24,1 2 050 Andelsbanker 1 037 919 12,8 1 223 Företagsbank 418 321 30,3 408 Försäkring 458 298 53,6 414 Gruppfunktioner 4 -2 - -26 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -233 -204 14,1 -275 Intäkter totalt** 3 650 3 304 10,5 4 520 Kostnader totalt -1 629 -1 564 4,2 -2 201 Kostnads-intäktsrelation, %** 44,6 47,3 -2,7* 48,7 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 12,3 11,1 1,2* 10,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 13,7 12,5 1,2* 12,0 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,30 1,02 0,29* 0,98 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,46 1,15 0,31* 1,11 30.9.2024 30.9.2023 Förändr. % 31.12.2023 CET1-kapitaltäckning, % 21,4 19,1 2,3* 19,2 Utlåning, md € 98,0 98,9 -1,0 98,9 Inlåning, md € 76,2 72,6 5,0 74,5 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,91 2,73 0,18* 2,94 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,10 0,22 -0,13* 0,26 Ägarkunder (1 000) 2 107 2 083 1,2 2 094

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet, procentenheter.

**OP-bonus till ägarkunder som tidigare redovisades på en egen rad i resultaträkningen har, baserat på hur OP-bonusen insamlats, delats upp mellan ränteintäkter, räntekostnader och provisionsintäkter från placeringsfonder. I resultaträkningen ingår inte längre raden "OP-bonus till ägarkunder". Jämförelseperiodens uppgifter har justerats. Ändringen beskrivs i mer detalj i not 1. Redovisningsprinciper samt ändringar i redovisningsprinciperna och uppställningen, som ingår i halvårsrapporten 1.1–30.6.2024.

Chefdirektörens kommentarer:

Finlands ekonomi återhämtar sig som väntat – inflationstakten fortsatte att avta och marknadsräntorna sjönk klart

Den återhämtning som började i Finlands ekonomi under början av året ser ut att fortsätta under återstoden av året, särskilt tack vare hemmamarknaden som utvecklats bättre än väntat. I år har det främst varit konsumentefterfrågan som burit upp ekonomin. Däremot har investeringarna minskat kraftigt, och även exporten har minskat något.

Botten på recessionen ser ut att ha passerats i Finlands ekonomi under sommaren. Den ekonomiska tillväxten förutses öka nästa år till en årstakt på två procent, då exporten klart börjar ta fart jämfört med innevarande år i och med en uppgång i industrikonjunkturen och en återhämtning av tjänsteexporten.

Inflationen i Finland sjönk till 0,8 procent, alltså till en betydligt lägre nivå än i euroområdet i genomsnitt (1,7 procent). De korta marknadsräntorna sjönk kraftigt under det tredje kvartalet, och den vanligaste referensräntan för bolån, 12 månaders Euriborränta, var vid slutet av september 2,75 procent. I synnerhet konsumenterna har haft nytta av att inflationen gett vika och räntorna gått ned.

Volymen av bostadsaffärer och efterfrågan på bolån låg under det tredje kvartalet på en klart högre nivå än ett år tidigare, och det finns tecken på att bostadsmarknaden så småningom återhämtar sig.

På aktiemarknaden fortsatte den positiva utvecklingen också under det tredje kvartalet till följd av att den måttliga tillväxten i den globala ekonomin fortsatte, företagens resultat förbättrades och marknadsräntorna sjönk.

Den starka utvecklingen i OP Gruppens affärsrörelse fortsatte – det utmärkta resultatet gynnar OP:s ägarkunder

OP Gruppens rörelsevinst fortsatte att utvecklas utmärkt under det tredje kvartalet, och resultatet för januari–september ökade från året innan med 24 procent till 1 948 miljoner euro. Den starka resultatutvecklingen säkerställer mycket konkurrenskraftiga förmåner för våra ägarkunder även framöver.

Vi höjer våra ägarkunders OP-bonus för 2025 med 40 procent jämfört med den normala nivån 2022. Vi tar inte heller 2025 ut några månadsavgifter för dagliga banktjänster av våra ägarkunder. De här förmånernas sammanlagda värde för våra ägarkunder är nästa år uppskattningsvis över 400 miljoner euro. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer också i fortsättningen att ta sig uttryck i ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning stärktes ytterligare under det tredje kvartalet och var 21,4 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,9 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa. En utmärkt lönsamhet samt en stark kapitaltäckning och likviditet är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. De bidrar till att skapa förtroende bland kunder, samarbetspartner och andra intressentgrupper. Förtroende har stor betydelse inom både bank- och försäkringsrörelsen.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse ökade klart under januari–september jämfört med ett år tidigare tack vare en god utveckling särskilt i räntenettot. Provisionsnettot minskade med 9 procent på grund av ägarkundsförmånen med månadsavgiftsfria dagliga tjänster.

Resultatet från försäkringstjänster var betydligt bättre i januari–september än under motsvarande period i fjol och uppgick till 95 miljoner euro. Resultatet från försäkringstjänster förbättrades betydligt efter det första halvåret. Efter det första kvartalet inträffade det färre storskador än vanligt, och även inom fordons- och hälsoförsäkringar minskade antalet skador under sommarmånaderna då väderleksförhållandena var goda och säsongsförkylningarna gav vika.

Intäkterna från placeringsverksamheten har i år utvecklats utmärkt, och de var 43 procent högre än under jämförelseperioden, alltså totalt 419 miljoner euro. Intäkterna uppgick totalt till 3 650 miljoner euro, det vill säga de var 10 procent högre än i fjol.

De totala kostnaderna ökade under januari–september med 4 procent från året innan och var 1 629 miljoner euro. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av högre personalkostnader och en ökning i satsningarna på ICT-utveckling. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation förbättrades avsevärt jämfört med föregående år och var mycket god, 45 procent.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark under januari–september. Segmentet Andelsbankers rörelsevinst ökade från året innan med 13 procent till 1 037 miljoner euro. Segmentet Företagsbanks rörelsevinst uppgick till 418 miljoner euro, vilket är en ökning på 30 procent jämfört med ett år tidigare. Segmentet Försäkrings rörelsevinst var 458 miljoner euro och ökade från året innan med 54 procent särskilt tack vare placeringsverksamhetens goda resultat.

Inlåningen ökade klart – däremot minskade utlåningen något

OP Gruppens inlåning ökade på ett år med 5 procent. Inlåningen från hushåll och företag ökade måttligt. OP Gruppens ställning som ledande inlåningsbank i Finland stärktes under det första halvåret så att OP:s marknadsandel nu är nästan 40 procent.

OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 1 procent. Efterfrågan på nya bolån och nya företagskrediter var fortfarande relativt låg. Under början av året stärkte OP Gruppen ytterligare sin position som bostadsfinansiär i Finland och är klart marknadsledande med en marknadsandel på 39 procent. OP:s bolånekunder har fortfarande skött sina lån väl, trots en allmänt svagare ekonomisk utveckling. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån har varit färre än året innan. De nödlidande fordringarna utgjorde 2,9 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar minskade klart från jämförelseåret.

Fortsatt stark tillväxt inom kapitalförvaltning

OP Gruppen vill coacha kunderna till bättre ekonomiska val. Därför satsar vi kraftigt på mångsidiga och högklassiga kapitalförvaltningstjänster som är lätta att tillgå för våra olika kundgrupper. Vi vill bidra till att göra våra kunder förmögnare på lång sikt.

Regelbundet fondsparande intresserar fortfarande våra kunder, och det ingicks 33 procent fler nya sparavtal i januari–september än under motsvarande period förra året. Antalet fondandelsägare i OP-placeringsfonder ökade och är nu nästan 1,38 miljoner. Också antalet aktiva aktieplacerare ökade betydligt. Värdet av de placeringstillgångar som förvaltas av OP Gruppen ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 111 miljarder euro.

Företagsbanken framgångsrik som arrangör av finansiering till stora företag

Under januari–september arrangerade Företagsbanken framgångsrikt och mångsidigt finansiering till stora företag. Företagsbanken var huvudarrangör eller arrangör vid 11 emissioner av obligationslån som samlade in sammanlagt 2,6 miljarder euro via kapitalmarknaden för finansiering till företag. Beloppet av hållbar finansiering ökade också klart under början av året, och vid slutet av september uppgick förbindelsestocken till 8,0 miljarder euro.

Försäkringsrörelsens lönsamhet förbättrades under det tredje kvartalet

Premieintäkterna ökade i januari–september med 7 procent från året innan. Skadekostnaden i försäkringsrörelsen ökade kraftigt under början av året. Ökningen avtog under det tredje kvartalet, men skadekostnaden var dock 8 procent högre i januari–september än vid samma period i fjol. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 95,0. Av alla skador som anmäldes till Pohjola Försäkring ersattes 94 procent. Under det tredje kvartalet förbättrades skadeförsäkringens lönsamhet betydligt.

Livförsäkringens resultat har utvecklats mycket positivt i år, och de fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 10 procent. Tillväxt inom livförsäkringsrörelsen är en av OP Gruppens strategiska tillväxtprioriteringar.

AI-baserade OP Aina – antalet kundkontakter ökade kraftigt

I juni lanserade vi OP Aina för våra kunder. Det är en ny personlig hjälpreda i OP-mobilen som hjälper kunderna dygnet runt varje dag med olika bank- och försäkringsärenden. OP Aina är den första finländska tjänsten inom finansbranschen som utnyttjar AI och notiser. Med OP Aina kan vi erbjuda mer personaliserade och lättillgängliga tjänster. Kunderna har använt OP Aina aktivt. Tjänsten har redan hanterat 4,8 miljoner kundkontakter och kundresponsen har varit positiv.

Cybersäkerhet i vår verksamhets kärna

Tillgängligheten till OP Gruppens tjänster har legat på en utmärkt nivå trots en kraftig ökning av överbelastningsattacker. Vi gör stora satsningar på cybersäkerhet för att säkerställa att våra kunders pengar och data ska hållas säkra och vår servicenivå vara god under alla omständigheter. I takt med att nätfiske- och bedrägeriförsöken mot våra kunder har ökat, har vi tagit fram nya metoder för att bättre kunna skydda kunderna mot den här typens hot.

Ägarkunderna har dragit nytta av OP-bonus i över 25 år och gör det i framtiden också

OP Gruppens ägarkunder har samlat OP-bonus för sammanlagt över 3,7 miljarder euro under drygt 25 år. OP Gruppen är förberedd på att beskattningspraxis för bonus inom finansbranschen kan komma att ändras i början av 2026. Riksdagen behandlar för närvarande ett lagförslag som innebär att OP-bonus som samlats för banktjänster ska beskattas som kapitalinkomst om bonusen används till annat än banktjänster – till exempel om den används till att betala försäkringspremier. OP Gruppens 2,1 miljoner ägarkunder behöver dock inte bli oroliga: Våra ägarkunder får också framöver minst lika bra ekonomiska förmåner som tidigare, oavsett eventuella lagändringar. Det lönar sig alltså att vara ägarkund hos OP Gruppen. I enlighet med vår grunduppgift främjar vi även i fortsättningen våra ägarkunders bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP Gruppen är en attraktiv arbetsgivare

OP Gruppen är i år för första gången rankad som den mest attraktiva arbetsgivaren i Finland bland experter i handelsbranschen. Bland IT-experter är OP Gruppen den fjärde mest attraktiva arbetsgivaren. Det här framgår av Universums årliga undersökning av arbetsgivarimage. Såväl experter som studerande har i flera år rankat oss mycket högt i undersökningen.

En av våra strategiska prioriteringar är sedan många år en kompetent, entusiastisk och välmående personal. Undersökningsresultaten indikerar tydligt hur väl vi har lyckats genomföra den här strategiska prioriteringen. En genuin, inkluderande och kompetensorienterad arbetsgivarimage är av yttersta vikt för att vi fortsatt ska kunna dels engagera och behålla våra nuvarande experter, dels rekrytera de bästa nya talangerna till OP Gruppen.

Tillsammans genom alla tider

OP Gruppen är väl rustad för att stå vid sina kunders sida i olika ekonomiska konjunkturer. Vi vill vara en föregångare i det finländska samhället och visa vägen mot en ljusare framtid. För oss har Finlands och finländarnas framgång högsta prioritet i dag och i framtiden.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen. Vi vill på alla sätt vara värda ert förtroende också i framtiden. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert fina arbete och engagemang under året. Vi har utmärkta förutsättningar för framgång även framöver.

Timo Ritakallio

chefdirektör

Januari–september

OP Gruppens rörelsevinst uppgick till 1 948 miljoner euro (1 570). Rörelsevinsten ökade med 24,1 procent, dvs. 378 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 6,8 procent till 2 813 miljoner euro (2 634). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 44,6 procent (47,3). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna, vilken ingår i resultatet, ökade med 14,1 procent till 233 miljoner euro.

Räntenettot ökade med 10,4 procent till 2 118 miljoner euro. Utvecklingen i marknadsräntorna ökade fortfarande räntenettot. Räntenettot i segmentet Andelsbanker ökade med 10,7 procent till 1 615 miljoner euro och i segmentet Företagsbank ökade det med 11,9 procent till 493 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 1,0 procent till 98,0 miljarder euro och inlåningen ökade på ett år med 5,0 procent till 76,2 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 1,7 procent till 47,8 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 15,0 miljarder euro (16,0).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 72 miljoner euro (170). Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar på grund av förväntade kreditförluster inom fastighets- och byggbranschen. De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 38 miljoner euro (42). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 964 miljoner euro (929), varav 85 miljoner euro (109) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna uppgick till 2,9 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,10 procent (0,22) av kredit- och garantistocken.

Ägarkunderna har fått de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter från oktober 2023, vilket bidrog till en minskning i provisionsnettot från betalningarna. Provisionsnettot minskade med totalt 8,7 procent till 599 miljoner euro. Provisionsnettot från betalningarna minskade med 58 miljoner euro till 175 miljoner euro och provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 4 miljoner euro till 43 miljoner euro. Däremot ökade provisionsintäkterna från livförsäkringens placeringsavtal med 3 miljoner euro till 21 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 37 miljoner euro till 95 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 387 miljoner euro (348). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 7,3 procent till 1 299 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel ökade med 7,9 procent till 859 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 95,0 (94,8).

Placeringsintäkterna, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 42,7 procent till 419 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktie- och ränteplaceringarnas värde ökade. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 6,4 procent (2,7).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 1 605 miljoner euro (591), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var 689 miljoner euro (-241). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -565 miljoner euro (-102). Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med 77,2 procent till 43 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från derivat ökat.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 31 miljoner euro (28).

De totala kostnaderna ökade med 4,2 procent till 1 629 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 11,3 procent till 781 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med cirka 1 061 personer. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 22,1 procent till 107 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 2,3 procent till 741 miljoner euro. ICT-kostnaderna ökade till 372 miljoner euro (318). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 249 miljoner euro (194) och de aktiverade utvecklingskostnaderna uppgick till 43 miljoner euro (66). Myndighetsavgifterna minskade med 62 miljoner euro till 1 miljon euro. EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2024. Under 2023 betalade OP Gruppen stabilitetsavgifter för totalt 62 miljoner euro.

Ny OP-bonus till ägarkunderna har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 125 miljoner euro (116) under ränteintäkter, 61 miljoner euro (49) under räntekostnader, 36 miljoner euro (29) under provisionsintäkter från placeringsfonder och 12 miljoner euro (11) under resultat från försäkringstjänster.

Inkomstskatten uppgick till 388 miljoner euro (312). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (19,9). Totalresultatet efter skatt var 1 644 miljoner euro (1 279).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 17,7 miljarder euro (16,3). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,2 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 214 procent (199) och NSFR-relationstalet var 130 procent (130) vid rapportperiodens slut.

Utsikter för återstoden av året

Utvecklingen i Finlands ekonomi var under det första halvåret svag. BNP minskade från året innan och arbetslösheten ökade. Enligt framåtblickande information vände Finlands ekonomi uppåt under det tredje kvartalet. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna ger ekonomin förutsättningar för att fortsätta återhämta sig. Riskerna i de ekonomiska utsikterna är fortfarande större än normalt. Geopolitiska kriser som utvidgas kan ha en plötslig effekt på placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst 2024 uppskattas bli större än rörelsevinsten 2023.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling under återstoden av året gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.





OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

