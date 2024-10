600 sites de vente en ligne de vapotage au Canada

MONTREAL, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dépanneurs du Québec demandent au ministre de la Santé, Christian Dubé, de revoir l'interdiction des produits de vapotage aromatisés dans leurs magasins, instaurée il y a un an aujourd'hui, après une explosion de la demande pour ces produits auprès de vendeurs en ligne illicites.

Le Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs (CICC), qui représente les dépanneurs de la province, attire l'attention sur les problèmes de santé publique, de fiscalité et de légalité persistants découlant de cette interdiction arbitraire, laquelle n’a pas réussi à réduire l’accès ni l’usage des

produits de vapotage chez les jeunes au Québec. Alors que les 5 000 propriétaires de dépanneurs respectueux des lois ont vu leurs ventes réduites de moitié, des commerces peu scrupuleux prospèrent en vendant illégalement des arômes en ligne ou des rehausseurs d’arômes en magasin.

"Au lieu de protéger le public, ce règlement vient empirer la situation. Il encourage les sources

illégales de vapotage, augmente son attrait chez les jeunes et pénalise les dépanneurs honnêtes. C’est à l’évidence un échec sur toute la ligne dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, porte l’entière responsabilité", déclare Michel Gadbois, vice-président du CCID.

Explosion des ventes en ligne : 600 sites répertoriés par le CCID

La prohibition québécoise des saveurs depuis un an a engendré une véritable manne pour le commerce en ligne du vapotage au Canada, comme l’indique un premier répertoire rendu public aujourd’hui par le CCID de plus de 600 sites internet de vapotage desservant le Québec.

Hébergés sur des plateformes comme Shopify, ces sites offrent une vaste gamme de vapoteuses jetables avec arômes de fruits et autres, les plus populaires auprès des adolescents et au design accrocheur. En outre, la plupart des restrictions encadrant la vente de ces produits telles que l'interdiction des rabais, des promotions et des ventes aux mineurs sont largement ignorées.

Ainsi, selon la référence storeleads.com, les cinq sites les plus populaires au Canada sont dans l’ordre : fatpanda.ca, vapeloft.com, uvapeshop.com, canvape.com et vapevapevape.ca. Ces cinq sites totalisent à eux seuls près de 30 M$ de ventes annuelles. Accessibles aux mineurs, ils offrent des soldes, des rabais sur l’achat en gros, des remises sur les premières commandes et la livraison gratuite au-delà d'un certain montant, sans aucun contrôle strict de l’âge des acheteurs. De plus, ils ne collectent pas la taxe d’accise du Québec mais celle du fédéral et de leur province.

Cet approvisionnement illégal vient s’ajouter à la vague populaire de rehausseurs de saveurs offerts par la vaste majorité des 400 vapoteries au Québec, un phénomène que le CCID a dénoncé au

printemps dernier par le biais d’une enquête exhaustive menée sur le terrain. Or, jusqu’à présent et malgré les intentions déclarées du ministre de ne pas les tolérer, le MSSS s’est avéré incapable de faire cesser cette pratique qui vient dans les faits et carrément contourner la loi.

Les dépanneurs du Québec demandent au gouvernement Legault de s’attaquer au marché en ligne illicite et de faire en sorte que les boutiques de vapotage respectent des réglementations similaires à celles des magasins qui vendent de l'alcool, afin de rétablir l’équité commerciale. « Il est important que tous les détaillants légaux respectent les règles et qu’une action urgente soit prise pour s’attaquer aux détaillants illégaux en parallèle », a déclaré M. Gadbois.

« Comme nous l'avons déjà fait, nous sommes prêts à continuer de travailler avec le gouvernement pour résoudre un problème qui pénalise les commerces locaux respectueux des lois », a conclu M. Gadbois.

À propos du CCID

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) est un conseil national à but non lucratif qui regroupe les plus grandes chaînes de dépanneurs du pays ainsi que de nombreuses bannières régionales et leurs détaillants affiliés. Le CCID représente leurs intérêts à tous les niveaux de gouvernement, fournit des données et des recherches pour des décisions commerciales éclairées, organise des événements de réseautage et de développement, et protège la réputation de

l'industrie. L'industrie des dépanneurs emploie 193 056 Canadiens (dont 51 138 Québécois), génère 53,7 G $ annuellement (dont 14,2 G $ au Québec) en biens et services et remet annuellement en taxes 25,6 G$ à l'échelle nationale (dont 6,7 G$ au Québec).

