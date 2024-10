La città costiera cinese di Yuyao, attingendo alla filosofia basata su soft e hard power, si fa conoscere in Cina e non solo

YUYAO, Cina, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In un’epoca complessa e in costante evoluzione, come possono le aziende raggiungere uno sviluppo sostenibile? Il 30 ottobre si è tenuto a Yuyao, nella provincia orientale dello Zhejiang, in Cina, un evento incentrato sul potenziamento dello sviluppo e delle attività aziendali attraverso la filosofia tradizionale cinese. L’evento mirava a far luce sul percorso da seguire per le imprese e anche per lo sviluppo sociale in un contesto in continua evoluzione.

Yuyao è una città che potrebbe non essere familiare a molti stranieri, ma con l’avvicinarsi del Natale, quando moltissime persone si riuniscono con i propri cari e si concedono varie prelibatezze sotto il caldo e affascinante bagliore delle luci delle feste, Yuyao contribuisce senza dubbio a questo momento annuale di felicità.

Le luci di Natale, calde e scintillanti, e persino le friggitrici ad aria, i forni ad aria, le griglie e gli altri elettrodomestici da cucina utilizzati per preparare deliziosi pasti nelle case di tantissime famiglie hanno buone probabilità di essere prodotti a Yuyao.

Oltre a essere il luogo in cui si trovano le più grandi e le più antiche risaie del mondo, nonché il sito delle rovine archeologiche di Hemudu, con una storia di circa 7.000 anni, Yuyao è un’importante protagonista del commercio estero.

Secondo lo Yuyao Municipal People’s Government, da gennaio ad agosto il valore totale delle importazioni e delle esportazioni del commercio estero ha raggiunto i 71,16 miliardi di Yuan, con un aumento dell’11,7% rispetto all’anno precedente. Tra questi, le esportazioni hanno raggiunto i 54,82 miliardi di Yuan, con un aumento dell’8,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre le importazioni si sono attestate su 16,34 miliardi di Yuan, registrando un’impennata del 23,8% su base annua.

In quanto uno dei tre principali hub di esportazione di elettrodomestici della Cina, Yuyao invia continuamente all’estero prodotti cinesi di alta qualità e a prezzi accessibili come aspirapolvere e ferri da stiro, che vengono utilizzati nelle case dei consumatori di tutto il mondo.

L’amplissimo uso dei prodotti di Yuyao in tutto il globo è strettamente legato all’economia sviluppata a livello locale. Yuyao è una delle prime 100 contee cinesi in termini economici e vanta un PIL di oltre 150 miliardi di Yuan. Grazie alle sue solide basi economiche industriali e al continuo lavoro di aggiornamento tecnologico, si è costantemente classificata tra le prime 100 contee industriali del Paese.

La vitalità dell’economia della contea di Yuyao e la sua spinta globale derivano dalle numerose e diverse imprese private presenti nel territorio. Con oltre 180.000 soggetti commerciali e più di 50.000 imprese private, la città ha alimentato una cultura aziendale comune tra le imprese locali che valorizza l’espansione della connettività e l’alta qualità dei prodotti.

All’interno dell’officina della Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd., non è insolito vedere gli operai che manovrano abilmente pannelli di controllo e bracci meccanici che oscillano all’unisono, mentre nuovi prodotti vengono realizzati in modo ordinato per soddisfare le comande estere.

L’azienda, un tempo fabbrica di hardware per PCB, produceva principalmente schede di circuiti per aspirapolvere e componenti hardware. Dal 2012, l’azienda ha colto l’opportunità offerta da Techtronic Industries Co. Ltd. di trasferire i propri ordini di aspirapolvere completi e di passare gradualmente alla fornitura di prodotti finiti. Si è affermata con successo come leader nel settore della produzione di questi elettrodomestici.

“Grazie ai vantaggi tecnologici di cui disponiamo nel campo dei motori elettrici, la nostra azienda ha fatto breccia nei settori dei piccoli elettrodomestici e dei componenti automobilistici” ha dichiarato Fang Suping, Vice Direttore Generale delle vendite dell’azienda.

L’azienda ha stabilito una struttura aziendale basata sulla produzione di piccoli elettrodomestici tradizionali e di componenti automobilistici intelligenti, con una gamma di prodotti che comprende elettrodomestici per la pulizia dei pavimenti, ecologici, per la cura della persona e altro ancora.

L’anno scorso, il fatturato annuale dell’azienda ha raggiunto i 2,775 miliardi di Yuan, con un’impennata del 43,19% rispetto all’anno precedente, ottenendo un elevato riconoscimento internazionale e una grande influenza su mercati come quello statunitense ed europeo, secondo le parole di Fang.

Questo spirito imprenditoriale di “osare pensare e osare fare” ha radici culturali profonde a Yuyao, città natale di Wang Yangming, noto filosofo confuciano cinese insieme a Confucio e Mencio. Oltre a dare un contributo duraturo alla filosofia cinese e mondiale, questo funzionario della dinastia Ming ebbe un ruolo importante nel reprimere le ribellioni e nell’istituire prefetture e contee. Le generazioni successive lo hanno venerato come “l’uomo perfetto di tutti i tempi”.

Questo pensatore, filosofo, politico, stratega militare ed educatore della dinastia Ming ha esercitato una profonda influenza su Yuyao e sull’intera Cina. I suoi insegnamenti rappresentano l’essenza della cultura tradizionale cinese e sono uno dei punti di partenza per rafforzare l’autostima culturale del popolo cinese.

I valori sostenuti da Wang Yangming, come l’ “integrazione di conoscenza e pratica” e la “coltivazione della coscienza”, hanno dato forma a una cultura di integrità e semplicità.

Queste idee hanno alimentato una società che incoraggia l’ambizione nelle aspirazioni e l’implementazione attiva. Questi valori hanno ispirato anche modelli e prodotti innovativi di governance sociale, come la “banca morale”, e sono diventati una fonte inesauribile di motivazione spirituale per Yuyao, impegnata costantemente a raggiungere obiettivi più elevati e uno sviluppo di qualità superiore.

L’evento del 30 ottobre intende promuovere l’eredità e l’innovazione della filosofia di Wang Yangming nella società contemporanea, integrandola con le pratiche aziendali per massimizzarne l’impatto.

Oggi Yuyao sta sfruttando lo sviluppo di importanti piattaforme come il Parco ecologico sino-italiano di Ningbo, il Parco imprenditoriale di Zhejiang Yuyao, la Città dell’optoelettronica intelligente, la Robot Valley, la Zona di sviluppo economico di Yuyao e il Parco industriale di Yuyao per accelerare la trasformazione e l’aggiornamento industriale.

I risultati pratici della cultura dell’“integrazione di conoscenza e pratica” si manifestano nel settore della produzione intelligente di Yuyao, che sta diventando sempre più sofisticato, smart e rispettoso dell’ambiente, aiutando Yuyao a espandere ulteriormente la sua portata globale e a offrirne i benefici al mondo intero.

Fonte: Yuyao Municipal People’s Government